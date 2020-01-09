 Чиновник Пенсионного фонда Кировоградщины подозревается в присвоении 689 тыс. грн, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградщины.

Заместителю начальника Главного управления пенсионного фонда в области сообщено о подозрении по факту присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, чиновник вступив в сговор с директором подрядной организации, который обязывался осуществить уборку помещений и прилегающей территории пенсионного фонда как в областном центре, так и ее районных представительствах.

Однако фактически работы не были выполнены. Следователи выяснили, что подрядчик не имел для этой деятельности ни соответствующих работников, ни средств, а также не мог привлекать для уборки других субъектов хозяйственной деятельности. При этом предоставил заместителю начальника пенсионного фонда на подписание акты выполненных работ, на основании которых было осуществлено перечисление государственных средств, за фактически несуществующие услуги.

Сумма убытков нанесенных государственному бюджету преступными действиями составила 689 тыс. грн. Досудебное расследование продолжается.

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