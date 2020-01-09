 За достаточность и допустимость собранных для подозрения доказательств отвечает прокурор. Точка, - Матиос о деле Шеремета

Об этом бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"За достаточность, принадлежность и допустимость собранных для подозрения доказательств отвечает ПРОКУРОР. Точка! Не министр, не оперативник или следователь Нацполиции (они свою работу качественно сделали и делают), а - большими буквами запишите - ПРОКУРОР", - отметил Матиос.

Он также выразил недоумение тем, что глава ГПУ Руслан Рябошапка сначала похвалил прокуроров в деле Шеремета, а "через несколько дней после заявления - именно этих же прокуроров, которых хвалил, после подписания подозрений уволил и выбросил на улицу".

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.