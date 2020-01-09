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 Политика Украины, Общество
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Все про:Матиос Анатолий (598) Шеремет (390)

 За достаточность и допустимость собранных для подозрения доказательств отвечает прокурор. Точка, - Матиос о деле Шеремета

За надлежащий характер всех доказательств в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета несет ответственность прокуратура.

Об этом бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"За достаточность, принадлежность и допустимость собранных для подозрения доказательств отвечает ПРОКУРОР. Точка! Не министр, не оперативник или следователь Нацполиции (они свою работу качественно сделали и делают), а - большими буквами запишите - ПРОКУРОР", - отметил Матиос.

Он также выразил недоумение тем, что глава ГПУ Руслан Рябошапка сначала похвалил прокуроров в деле Шеремета, а "через несколько дней после заявления - именно этих же прокуроров, которых хвалил, после подписания подозрений уволил и выбросил на улицу".

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3168964
 
   
 Топ комментарии
 
Дело шитое белыми нитками, разваливается?
За достаточность и допустимость собранных для подозрения доказательств отвечает прокурор. Точка, - Матиос о деле Шеремета - Цензор.НЕТ 6839
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молодец Матиос.Лягнув четыреждыуклониста, тут же даёт про.......ся счастливому обладателю диплома университета Соломона. Не путать с Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,Шаг вперёд и два назад.
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Смороду? Пам'ятаю ці борошна перекладу ще з годинників до гугл транслейт.
Баг з подвійним переказом слова "они" (они > вони > смороду)
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Дело шитое белыми нитками, разваливается?

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Полундра! Смороду випустили кракена!

Olga Dm 19 годин тому

Сивуха старійдебіл, з Рашки Масляков Віпер, через Безталанна, а Зеленяк по знайомству взявши, з донецька ВІН до речі ..https://www.youtube.com/watch?v=FMax-QzPZ9s
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Смороду? Пам'ятаю ці борошна перекладу ще з годинників до гугл транслейт.
Баг з подвійним переказом слова "они" (они > вони > смороду)
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Чем отвечает прокурор ?
Выговором ? Увольнением ?
Он выполняет заказ власти, а значит он неприкосновенен.
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молодец Матиос.Лягнув четыреждыуклониста, тут же даёт про.......ся счастливому обладателю диплома университета Соломона. Не путать с Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,Шаг вперёд и два назад.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЛОМОНОВ УНИВЕРСИТЕТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

В Украине этот университет известен как самое крупное негосударственное высшее учебное заведение, хотя он существует около двух лет.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем. За достатність і допустимість зібраних для підозри доказів відповідає прокурор. Крапка, - Матіос про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 9301

Зє!біли, ви хоч розумієте, що ви накоїли!
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Этот университет давным-давно закрыт как не соответствующий стандартам высшего образования и просто продававший свои, если можно так сказать, дипломы.
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Разве записей с двух сотен камер недостаточно?
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Я милого узнала по походке. Может это ты там прошелся. Записи с камер дают 100% доказательства на Баширова-Чепига.
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Просто прокурори і слідчі фальшують спрраву. Вони "підганяють" під обвинувачення, зроблені першою особою. Крапка!
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То тих прокурорів, які це замутили-вжее нема? То вони вже не розкажуть, хто їм дав уюеюаоманду? Зрозуміло, все спишуть на них, ідіотів безталанних. Щастя було таким недовгим, як у Шаріка - вчора поглаьили, а нині за ворота вигнали. Але для правосуддя в цілому це добоюрий сигнал - справу будуть заливати, роблячи винними горе-прокурорів.
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