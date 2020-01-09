Об этом заявил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся и к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. То есть однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно, соответственно, их тоже предлагать. У нас конкурентный тариф, у нас уже понятные условия работы. Я думаю, что если все политические составляющие убрать, то можно начинать и в этом направлении тоже", – сказал Макогон.
В связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу хранения российского газа в украинских подземных хранилищах: у нас конкурентный тариф, - Макогон
Украинская и российская стороны, возможно, со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).
Об этом заявил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
И мамку свою в рабство продай, чтоб не переплачивать.
Не розумію чому його на сайті тримають.
Адже в петюнців і ублюдків стільки істерики.
Але повністю буду задоволений коли припинять безглузду кроваву бійню на Донбасі, посадять баригу і основних підбарижників та ліквідують наслідки правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
А 13 000 загиблих українців- пусте, аби газ дешевий, та ;Свати; по Г+Г крутили.
А как на счёт войны??? Или вы там не в курсе, что война идёт?
Или он просто идиот?
В любом случае то, что он предлагает, это не на пользу Украине,с моей точки зрения...
Можете мне тут возражать сколько угодно со своих диванов, но я считаю, что прошлый Майдан так ничему и не научил украинское общество...
Может прозвучит пафосно, но нет своего Моисея в Украине, который водил бы народ по пустыне, чтобы родилось новое поколение людей без рабской составляющей в мозгах...
или вовой.....
кому как
Усе чистите, чистите. Скоро захищати нічого буде.
А давайте еще расейское оружие хранить! По конкурентному тарифу... Где кретин-клоун этих идиотов набрал? В каком дурдоме?
Чей Крым?
Идет ли война на востоке Украины?
Кто является агрессором?
в жизни любой сосед воспользуется /такими лопоухими как мы/
помните слова пастора ,,мы все решим мирным путём,,
решили !!!!
учитесь у мира
Корея - не трогают
реакция должна быть мгновенной