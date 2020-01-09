 В связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу хранения российского газа в украинских подземных хранилищах: у нас конкурентный тариф, - Макогон

Об этом заявил на брифинге 9 января глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся и к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. То есть однозначно коммерческий интерес у "Газпрома" к этим мощностям есть, нужно, соответственно, их тоже предлагать. У нас конкурентный тариф, у нас уже понятные условия работы. Я думаю, что если все политические составляющие убрать, то можно начинать и в этом направлении тоже", – сказал Макогон.

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