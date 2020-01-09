 Рябошапка ликвидировал военную прокуратуру из-за "боязни Матиоса", - Матиос

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Рябошапка, а он является идеологом и разработчиком этого закона (о реформе Генпрокуратуры. - Ред.), собственно из-за персонифицированной "боязни Матиос" (а мы с ним имели достаточно жесткий конфликт во время его пиар-работы в НАЗК, а к этому органу общество до сих пор имеет существенные претензии) с какого-то перепугу ликвидировал в Украине всю военную прокуратуру как необходимую для госбезопасности институцию", - отметил Матиос.
При этом он подчеркнул, что военные прокуратуры существуют сегодня во многих странах, включая США и Китай.
"Наверное, наши иностранные партнеры (США, Израиль, Канада, Китай и т.д. - военные прокуроры которых приезжали к нам за опытом), у которых сейчас даже без войны действуют военные прокуратуры и их никто не собирается ликвидировать, "не дотягивают" до юридического государственного гения Руслана Рябошапки", - заключил Матиос.
Напомним, в июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.
В сентябре 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора.
Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.
Как завещал "великий" *****...
Следующий этап расформирование армии ?
Слов нет...
мы все помним, как эта скотина Матиос слил "Схемам" лживые материалы следствия по УкрОборонПрому ,что бы нагадить Порошенко.. Ну и что сейчас с этими уголовными делами?!
А ничего!!! Вообще ничего!!!.. потому что дела шиты белыми нитками!!!
А какое отношение военная прокуратура может иметь к НАЗК, простите?
Я так понимаю что единственный конфликт, который там возможен по закону - это если НАЗК прищючит военных прокуроров на коррупционных оходах.