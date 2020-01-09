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 Политика Украины
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Все про:Матиос Анатолий (598) Военная прокуратура (821) Рябошапка Руслан (248)

 Рябошапка ликвидировал военную прокуратуру из-за "боязни Матиоса", - Матиос

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос убежден, что Военная прокуратура была ликвидирована из-за его конфликта с генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Рябошапка, а он является идеологом и разработчиком этого закона (о реформе Генпрокуратуры. - Ред.), собственно из-за персонифицированной "боязни Матиос" (а мы с ним имели достаточно жесткий конфликт во время его пиар-работы в НАЗК, а к этому органу общество до сих пор имеет существенные претензии) с какого-то перепугу ликвидировал в Украине всю военную прокуратуру как необходимую для госбезопасности институцию", - отметил Матиос.

При этом он подчеркнул, что военные прокуратуры существуют сегодня во многих странах, включая США и Китай.

"Наверное, наши иностранные партнеры (США, Израиль, Канада, Китай и т.д. - военные прокуроры которых приезжали к нам за опытом), у которых сейчас даже без войны действуют военные прокуратуры и их никто не собирается ликвидировать, "не дотягивают" до юридического государственного гения Руслана Рябошапки", - заключил Матиос.

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Напомним, в июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.

В сентябре 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора.

Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3168961
 
 
 Топ комментарии
 
Да ты шо! Изучил действие тепловизора? В самой бедной, воюющей стране Европы военный прокурор Матиос на Майбахе за миллион долларов! Тебе бы на допросы ходить.
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там майна стільки, що в слідства паперу не вистарчить це все задокументувати.....таких, як Матіос треба привселюдно вішати
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Это тебе боятся нужно. А не ему. Шо за бред ))
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Да ты шо! Изучил действие тепловизора? В самой бедной, воюющей стране Европы военный прокурор Матиос на Майбахе за миллион долларов! Тебе бы на допросы ходить.
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там майна стільки, що в слідства паперу не вистарчить це все задокументувати.....таких, як Матіос треба привселюдно вішати
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Это тебе боятся нужно. А не ему. Шо за бред ))
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"Рябошапка ликвидировал военную прокуратуру"...
Как завещал "великий" *****...
Следующий этап расформирование армии ?
Слов нет...
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інтернування у польських таборах і третій зимовий похід
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Трудно укураинцам содержатиь парк дорпогних машин военньіх прокуроров, вот и расформировали.
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Шо-то Матиос раскукарекался ,видимо чует ,что скоро за ним придут ..
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и правильно сделал!.. такого Гандона (фамилия, не ругательство) иметь у себя под боком, не дай бог!!
мы все помним, как эта скотина Матиос слил "Схемам" лживые материалы следствия по УкрОборонПрому ,что бы нагадить Порошенко.. Ну и что сейчас с этими уголовными делами?!
А ничего!!! Вообще ничего!!!.. потому что дела шиты белыми нитками!!!
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від зелених клоунів можно очікувати чого завгодно, навіть відводу військ за Збруч
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госпади, шо этот опарыш мелет кто его вообше назначил в очистку?
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Ще один рехворматор обізвався. Хай краще свої декларації розтлумачить, де скільки статків наколядував? https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_14_46
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"мы с ним имели достаточно жесткий конфликт во время его пиар-работы в НАЗК, а к этому органу общество до сих пор имеет существенные претензии"

А какое отношение военная прокуратура может иметь к НАЗК, простите?
Я так понимаю что единственный конфликт, который там возможен по закону - это если НАЗК прищючит военных прокуроров на коррупционных оходах.
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в стране война , а зедебилы ликвидировали военную прокуратуру
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серливе збіговисько парашинських шестірок при владі...Якби не підтримка "рюкзакова" цієї пропарашинської кодли,-котилися б вони до Ростова, аж п'яти виблискували...
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Боялся Рябошапка Матиоса или не боялся, мы об этом не знаем, но последнего в прокуратуре нет и он никто.
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Правильно боится, Мафиос способен на что угодно, существо без стыда и совести.
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