 Рябошапка ликвидировал военную прокуратуру из-за "боязни Матиоса", - Матиос

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Рябошапка, а он является идеологом и разработчиком этого закона (о реформе Генпрокуратуры. - Ред.), собственно из-за персонифицированной "боязни Матиос" (а мы с ним имели достаточно жесткий конфликт во время его пиар-работы в НАЗК, а к этому органу общество до сих пор имеет существенные претензии) с какого-то перепугу ликвидировал в Украине всю военную прокуратуру как необходимую для госбезопасности институцию", - отметил Матиос.

При этом он подчеркнул, что военные прокуратуры существуют сегодня во многих странах, включая США и Китай.

"Наверное, наши иностранные партнеры (США, Израиль, Канада, Китай и т.д. - военные прокуроры которых приезжали к нам за опытом), у которых сейчас даже без войны действуют военные прокуратуры и их никто не собирается ликвидировать, "не дотягивают" до юридического государственного гения Руслана Рябошапки", - заключил Матиос.

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Напомним, в июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.

В сентябре 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора.

Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.