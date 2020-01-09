 Зеленский в телефонном разговоре с президентом Афганистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда - важнее всего", - отметил Зеленский.
Со своей стороны Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.
Президент отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.
"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Ничего ей не сказал про ту Беду, шо случилась накануне.
Сидел на Флайрадаре, пока не приземлилась и не отметилась мне ... -- мгновенно полегшало...!
Ночью в рейс поехал, а Трамп и говорит по Баерн-3: "Причин для звиздюлей Ирану больше нет -- теперь двери для переговоров открыты!"
Любовь никогда не бывает без грусти... (с) *)