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Все про:авиакатастрофа (1159) Афганистан (208) Зеленский (4202) Иран (616) соболезнование (77)

 Зеленский в телефонном разговоре с президентом Афганистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Афганистана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда - важнее всего", - отметил Зеленский.

Со своей стороны Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Президент отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168959
 
 
 Топ комментарии
 
остановите его кто-нибудь!.. оно сейчас и в Оман позвонит, в связи скоротечным окончанием отдыха..
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Проспалась уставша бубочка на другий день таки?
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Чувак грустит изо всех сил.
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Проспалась уставша бубочка на другий день таки?
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Та не, то він після всіх подій вирішив перейти з "кокса" на "герич", бо ще сильніше втомився. А так передзвонив, домовився про поставки і все нормуль.
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остановите его кто-нибудь!.. оно сейчас и в Оман позвонит, в связи скоротечным окончанием отдыха..
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Еще позвони своему Чорту ***** и вырази соболезнования в связи с потерянной ракетой которую сбил наш самолет.
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Сегодня у нас опять трое тяжело раненных в результате обстрела росийской артиллерией. Почему то никто не выражает соболезнования и не принимает меры.
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Зебилы,так на чьем самолете добирался ваш оманский ишак в Украину через москву?
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Вчера, как раз после катастрофы, моя Коханочка домой улетала -- в постосовковое литвинское зазеркалье... ...привёз, проводил, расстались... ...аж глаза вспотели...

Ничего ей не сказал про ту Беду, шо случилась накануне.

Сидел на Флайрадаре, пока не приземлилась и не отметилась мне ... -- мгновенно полегшало...!
Ночью в рейс поехал, а Трамп и говорит по Баерн-3: "Причин для звиздюлей Ирану больше нет -- теперь двери для переговоров открыты!"

Любовь никогда не бывает без грусти... (с) *)
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кидайте бубачку у чорний список і більше дзвонити не буде)
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"важно", що тобі кремлівське х*ло "поспівчувало", яке вбило 14 тисяч українців...Перевертатися тобі в домовині до кінця світу, зрадник парашинський...
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Який му_ак,цей обі_раний поц Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7757 Й загалом виродок й гнида Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7787 Зеленський у телефонній розмові з президентом Афганістану висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані, - ОП - Цензор.НЕТ 7787
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