 Зеленский в телефонном разговоре с президентом Афганистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда - важнее всего", - отметил Зеленский.

Со своей стороны Президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Президент отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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