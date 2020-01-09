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 Политика Украины
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Все про:Герасимьюк (42) Нацсовет_ТРВ (459) проверка (624) Поярков (56) Костинский (67) Прямой_канал (18)

 Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на Пояркова

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметила на заседании Нацсовета первый заместитель председателя Ольга Герасимьюк, к ним поступило обращение с жалобой на действия и слова ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова, который, по мнению заявителя, "посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство, употребляет нецензурную брань".

"Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания", - сказала Герасимьюк.

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Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, вопрос довольно политический, поскольку касается личности президента Украины.

"Сюжет, я считаю, недостойный. Такое давать в эфир нельзя. Но у нас есть определенная практика, которая использовалась последние пять лет. И она исходила из того, что Национальный совет никогда не адвокатирует публичных лиц и тем более не адвокатирует, не защищает президента Украины. Имеются в виду сюжеты, посягающие на честь и достоинство. Уже есть прецеденты, когда непосредственно сами публичные лица обращались в суд и в суде защищали свои права. В этом случае Национальный совет по обращению заявителя сохранял видео для дальнейшего использования заявителем в судах. А уже дальше сам заявитель обращался в суд", - сказал Костинский, приведя пример такого случая, когда Нацсовет ограничился предписанием.

В то же время Герасимьюк отметила, что рынку время подать сигнал о недопустимости таких вещей.

"Я здесь вижу не только политические мотивы. Речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины. Здесь есть признаки оскорбления, наносимого всей стране, что очень негативно влияет на создание ее имиджа, а также в международных сообществах", - подчеркнула Герасимьюк.

Она добавила, что речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие и гости, которые также поддерживали эту риторику.

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"Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве", - сказала Герасимюк.

После обсуждения вопроса члены Нацсовета проголосовали - пять голосов "за", двое воздержались - таким образом приняв решение о внеплановой выездной проверке телеканала "Прямой".

Источник: https://censor.net.ua/n3168957
 
   
 Топ комментарии
 
Кто не понял - шмаркля МСТИТ. Гадит по-мелкому за любую критику себя любимого. И это ещё не прошёл и год!
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Ой, а хто в нас такий обідчивий? Бубочку обідили?
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Гниди Зелені, ось вона ваша демократія...
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кривой это отстой пояркин чмошник
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Мадам,дозвольте поцікавитись:ви грамоту вчили по букварю чи по пивних етикетках?
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Це ж реклама Пояркова.
Від тепер всі будуть дивитись його канал в YOUTUBE.
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та да. он на днях хвалился, что за сутки - тыща подписчиков налетела. с такой рекламой Янелох Оманский ему ещё тыщ сто подписчиков обеспечит.
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ГЕРАСИМЛЮК-----А ТЫ ВСПОМНИ КАК этот шпаненок зеленский--называл УКРАИНУ--шлюхой,КАК ЛЫСАЯ КОДЛА квартала издевалась над МАЙДАНОВЦАМИ,УКРАИНСКИМ ЯЗЫКОМ И ПРЕЗИДЕНТОМ ????????? ПОКУПАЙТЕ ,ПОКА НЕ ПОЗДНО САМОКАТЫ !!!!!!
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Наступним буде Цензор!
Зебіли та кремлеботи, де ж ви будете на Пороха гавкати?
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Надеюсь эту помойку наконец прикроют. ***** разжигать и стравливать.
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Помийка - це твій матюкальник. Тут культурні люди спілкуються.
Доречі, Александр Топор, це ти знов? Ти ж у лазні. 🧐
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поякров - безвкусица, хамство, низость.
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точно. это ты всё не про меня, но каждое слова "нет ты не мендель, ты зеленая ман-а" про себя написало.
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заместитель председателя Ольга Герасимьюк...

Бутусов! Давно пора поувольнять кретинов безграмотных, которые редакторами работают. Или в школу их отправить или хоть букварь им купить. Какая нахрен Герасимьюк?
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Эта особь сделала всё, чтобы один из реальных кандидатов не стал президентом. Дабы избежать "кулаки после драки" не пишу кто это, у всех свои предпочтения как "правильные так и "неправильные". Перед выборами было очевидно, что страна ни при каких обстоятельствах не может быть со ...свином, невзирая на реальные заслуги, кризис во внутренней политике и экономике назревал сильнейший. И как бы не иронизировали по поводу глупого большинства - а какое было большинство у ....свина в 2014 году? Тоже глупое? Знаете - тут глупое , а там не глупое. Вы уж определитесь, когда народ прав. А "это" было одним из ярких персонажей, пройдясь по всем и сделал он это талантливо. Вот и из-за такого таланта народ обратил взор на лубочного героя. Зато не тот, не этот, не эта...
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Как трусливый дезертир клоун и обдолбаный наркоман не любит критики Щас поди заплачет . Привыкла крыса тусить бухать гулять а тут реалии
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То есть, блеать, К-95 и Сказочная Русь - это ни разу не посягает на честь и достоинство Президента Украины Зеленского, оскорбляет его семью, отдельных персонажей, этносы и государство ?
*****... а за репосты, лайки и комменты скоро будут сажать уже?
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А як Пороха мочили і "патріоти" і вороги і ніхто не звертав увагу на етику. Ти дивись, їм не подобається, та у них вся компанія була побудована на наклепах на одну людину - Порошенко. А нацсуки бігали за ним по всій Україні і коштів було достатньо і ніхто не звернув увагу, що вони роблять поганий імідж Україні, тим більше брехливий. А напишіть призвіще цього заявника, то не САМ, чи Чорт?
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Оце Шарій красень, сказав, зробив, та і дійсно задовбав той придуркуватий Поярков.
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Шарий таких как ты называет рагулятиной и считает унтерменшами
Надо быть полным дебилом, чтобы будучи укриноязычным украинцем восхищаться деятельностью кремлевского разжигателя шмария.
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своїм скупим мозком шмаркля не розуміє, шо чим більше він пресує Пороха, тим кращу рекламу йому робить ))))
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@tZEinform

Вова проснулся и послал на "Прямой" проверку. Ему приснилось что его там оскорбляют Для участников этого действия - проверка по поводу оскорбления чести и достоинства может начинаться только с заявления пострадавшего. Мы уверены что его у вас нет
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Налетай козломордые на цензор-петя параша здесь патокой насирыл-даже ху"ло иногда порохрю в пупок целует.Отпадные пороходрочеры тоннами дырьмо на зелень харкают.Правда-в комментах только,но всё равно-отпад с придуров полный-в доску свои-лишнехромосомные.
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Пора бы нацсовету обратить внимание на канал каламойши где персонажи с 95К позволяют себе под видом политической сатиры и юмора уничтожать нашу государственность.
Это будет прецедент. Пострадавшим лицам от 95К нужно подать иски в суды что бы прекратить это.
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