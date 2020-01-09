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Все про:авиакатастрофа (1159) Зеленский (4202) Иран (616) Швеция (524)

 Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

Указывается, что украинский президент выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране 8 января.

Отметим, в авиакатастрофе погибли 8 граждан Швеции.

"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации.

Зеленский напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал украинский президент.

Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Сообщается, что со своей стороны Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

Как сообщают в ОП, во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3168955
 
 
 Топ комментарии
 
любопытно, как на эту тему пошутит дебильный "95 квартал"?!
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лисий заспіває - горіла боїнг, палала
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билеты на концерт "95 квартала" возьмешь у Юзика..
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а шведські громадяни взагалі були на цьому борту?
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По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).Источник: https://censor.net.ua/n3168761

Інколи краще жувати.
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то, мабуть, Канаді треба співчуття висловлювати, а не Швеції
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А для тебе шведи не люди, ти тільки "запарєбріков" людьми вважаєш?
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якщо не дружиш з логікою, то що тобі далі пояснювати?
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любопытно, как на эту тему пошутит дебильный "95 квартал"?!
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лисий заспіває - горіла боїнг, палала
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Вже не 95 квартал, а 94 квартал, адже один його члєн ************ працює.
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Заспівають що Боїнг був тяжелєє воздуха.
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А сколько шведов было? віслюк в своем репертуаре...
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Як би там не було, але б на місці шведів я б ніколи не впустив би цього віслюка в свою країну. Ця істота несе хаос і катастрофи туди, куди приїздить.
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Там еще иранцы были. Бубочька, позвони ещё аятолле. Будет очень креативно.
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Якщо ніхто до нього не дзвонить, то він дзвонить сам. Типу "возьмвтє мєня, ну возьмвтє мєня!" Насправді це теж лютий треш.
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Які ж соєві потвори огидні- навіть у гілках про загиблих влаштовують танці на кістках! Мразота!
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Вы рассуждаете как Сеньор-Голодомор. Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП - Цензор.НЕТ 1063
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билеты на концерт "95 квартала" возьмешь у Юзика..
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То есть твоя зеленая марзота не потопталась по погибшим, когда не хотела ехать домой, тк еще за бенины бабки не договорилась, а потом когда выгнала скорбящих родственников, чтоб селфи сделать?
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Какое оно недоразвитие это Зеофшор. Тупее всех тупых в мире.
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Тільки фото. Підписав, "вот тут я лежу и скорблю"
Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП - Цензор.НЕТ 8944
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Нацрада позапланово перевірить канал "Прямий" через Пояркова
заявник стверджує, що програма: "посягає на честь і гідність президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".
і це не встановлення в країні диктатури, не утиск свободи слова?
це ж рівно те саме, що зробив на московії путін, тільки зеленське робить це більш швидкими темпами.
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Спасиб* Бобу шо я не ходил на выборы и не пойду уже.... Ибо это просто позор какой-то.
вместо мигом возвратиться..... Зеля устроил то шо и всегда. они и так смешно, без этого...... тьху, ну реально тупит этот ОП(У).
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а в Досі та Москві тєлєхвонів не знайшлось???
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Соболезнование это хорошо, правильно, но я так понял, укр. Боинг вылетел почти с часовым опозданием - так почему? Это можно обьяснить, причем сразу, для этого ничего расследовать ведь не нужно. Пока молчание. Ну, или я не так понял?
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