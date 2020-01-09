 Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.
Указывается, что украинский президент выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране 8 января.
Отметим, в авиакатастрофе погибли 8 граждан Швеции.
"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации.
Зеленский напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.
"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал украинский президент.
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию.
Сообщается, что со своей стороны Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.
Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.
Как сообщают в ОП, во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Інколи краще жувати.
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заявник стверджує, що програма: "посягає на честь і гідність президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".
і це не встановлення в країні диктатури, не утиск свободи слова?
це ж рівно те саме, що зробив на московії путін, тільки зеленське робить це більш швидкими темпами.
вместо мигом возвратиться..... Зеля устроил то шо и всегда. они и так смешно, без этого...... тьху, ну реально тупит этот ОП(У).