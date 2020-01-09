 Зеленский по телефону выразил соболезнования премьер-министру Швеции в связи с авиакатастрофой в Иране, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

Указывается, что украинский президент выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране 8 января.

Отметим, в авиакатастрофе погибли 8 граждан Швеции.

"Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации.

Зеленский напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал украинский президент.

Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Сообщается, что со своей стороны Стефан Левен выразил соболезнования от народа Швеции и сообщил, что Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

Как сообщают в ОП, во время разговора была отмечена важность звонка министров иностранных дел Украины и Швеции накануне, которые обсуждали сотрудничество в расследовании авиакатастрофы.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.