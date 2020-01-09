 Стартовала регистрация на пробное ВНО, - Минобразования

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"До 24 января каждый желающий может зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание. Участие в тестировании - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но помогает участникам лучше подготовиться к реальному ВНО. Так, оно дает возможность правильно рассчитать время на решение тестов, заполнение бланков ответов, понять, как происходит процедура на практике, объективно оценить собственный уровень знаний, психологически настроиться на прохождение тестирования и тому подобное", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, пробное ВНО будет проходить в две сессии:

- 21 марта - по украинскому языку и литературе;

- 28 марта - по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования

Регистрация проходит на сайтах региональных центров оценивания качества образования (в названиях областей "зашита" ссылка на сайты центров).

В Минобразования добавили, что участие в пробном ВНО является платной услугой. Поэтому каждый региональный центр определяет ее стоимость самостоятельно, учитывая, в частности, расходы на печать и комплектование материалов, оплату труда работников, приобщенных к организации и тому подобное. Подробнее ознакомиться со стоимостью пробных тестов в каждом регионе можно здесь.

"Важно, что регистрация и участие в пробном тестировании не означает автоматическую регистрацию на основную сессию ВНО. Кроме того, результаты пробного теста не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации и не будут влиять на конкурсный отбор при поступлении в вузы", - добавили в ведомстве.