EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  2786  41
Материалы по теме:
Все про:Иран (616) расследование (2632) самолет (2287) крушение (427)

 Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета

Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию обстоятельств и причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", произошедшей вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

 Об этом говорится в сообщении на сайте Организации гражданской авиации Ирана со ссылкой на заявление ее председателя Али Абедзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Абедзаде заявил, что следственная группа по расследованию катастрофы в соответствии со стандартами, предусмотренными в приложении 13 к Чикагской конвенции, приглашает все страны, которые признаются как бенефициары этого документа, уполномочить своих представителей для участия в расследовании катастрофы и назначить собственные специальные группы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Иране назвали информацию об отказе Тегерана передавать США черные ящики с разбившегося самолета МАУ ошибкой журналистов

Также Абедзаде сообщил, что найденные бортовые самописцы (черные ящики) сегодня были переданы следствию. По его словам, следователи изучают вещественные доказательства с места катастрофы, соответствующую документацию, обломки самолета были собраны и перемещены в безопасное место. Он добавил, что черные ящики содержат бортовой регистратор и голосовую запись переговоров. Оба ящика во время катастрофы были повреждены, в частности, физические повреждения можно увидеть на устройствах.

Абедзаде заметил, что первое сообщение о катастрофе сразу было направлено Украине как стране, где зарегистрирован борт, Соединенным Штатам Америки, как стране-производителю самолета "Боинг", а также Швеции и Канаде, как странам, чьи граждане погибли в результате катастрофы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию крушения украинского "Боинга", - Reuters

Кроме того, он добавил, что Украина сделала запрос, чтобы ее специалисты присоединились к наблюдению для ознакомления с шагами, которые предпринимает Иран в связи с катастрофой.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3168951
 
 
 Топ комментарии
 
ну, щоб Порох літаки над Іраном збивав.... Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета - Цензор.НЕТ 8361 такого ще не було
 показать весь комментарий
 
Зебилов поразила какая то инфекция , не иначе Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 1441 . Ну не верю я что человек в здравом уме , может обвинять Порошенка в этой катастрофе !!! НЕ ВЕРЮ !!! Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 7104 .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну, щоб Порох літаки над Іраном збивав.... Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета - Цензор.НЕТ 8361 такого ще не було
 показать весь комментарий
 
 
Зебилов поразила какая то инфекция , не иначе Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 1441 . Ну не верю я что человек в здравом уме , может обвинять Порошенка в этой катастрофе !!! НЕ ВЕРЮ !!! Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 7104 .
 показать весь комментарий
 
 
знаючи, як бєня любить економити, не здивуюся, якщо, цей літак, з моменту покупки, не пройшов жодного ТО
 показать весь комментарий
 
 
Трыздун, этот самолет проходил ТО 06.01.20 и инфа об этом была на сайте, и ты не мог об этом не знать. Вывод: ты соевое лживое тро-ло-ло. И тот, кто тебе тупо лайкнул, даже не вникнув в смысл твоего маразма, такой же.
 показать весь комментарий
 
Трыздуны сейчас во власти, и это ТО могло вполне быть только на словах, как и все у этих трыздунов и их зебаранов.
 показать весь комментарий
 
 
Приглашены "эксперты" из московского сатаната, сев. кореи и зимбабве. Короче все браты рососисского народа-мрази
 показать весь комментарий
 
 
Оба ящика во время катастрофы были повреждены))))))

а иде ж смоленская "берёзка"??? видимо летит диппочтой с лубянки)))
 показать весь комментарий
 
 
Хотя бы теперь поступили как надо.
Но сигнатура не пропадает от "аварии двигателя"
"Вагнера" боевик скорее всего постарался
 показать весь комментарий
 
Причини можливо і встановлять. А от людей, на жаль, вже не повернеш...
 показать весь комментарий
 
Даже если отказала система связи в самолёте, три км. не так высоко что бы не брала мобильная связь. Самолёт упал быстро но не сразу, большенсво пассажиров иранцы, могли бы сообщить на землю. Причина одна - мгновенная разгерметизация салона. Падал кругами, потому что было повреждено крыло.
 показать весь комментарий
 
Бред какой то написал... 😬 Но это лучше чем сообщение о технической неисправности...
 показать весь комментарий
 
 
Точно бред на такой высоте не работают.
 показать весь комментарий
 
Это высшая точка. Потом он начал снижаться.
 показать весь комментарий
 
Точно. На высоте 3 км люди постоянно живут много где, какое давление там ? Какая ещё разгерметизация ?
 показать весь комментарий
 
 
владельцы МАУ решили нажится, когда другие отменили полеты в/из ирана.
если бы отменили рейс, то ни кто не погиб на этом самолете. так что эти жертвы тоже на их совести.
https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA/a-51929332
 показать весь комментарий
 
 
Надо было отменять все рейсы в регион после ликвидации Селеймани, а МАУ говорят им не было рекомендаций...
 показать весь комментарий
 
Так никто, похоже, ничего не отменял. Смотрю сейчас flightradar24 - летают над Ираном как ни в чем не бывало. Даже куча американских рейсов в Дубаи.
 показать весь комментарий
 
Тогда всё ок. видать сам виноват что упал, все летают и ничего...
 показать весь комментарий
 
В интернете активно распространяется снимок, якобы сделанный на месте крушения украинского самолета. На фотографии изображен фрагмент ракеты, которая могла сбить украинский лайнер. Однако нет никаких доказательств подлинности снимка или того, что он сделан именно на месте авиакатастрофы.

Фото появилось в Twitter на страничке иранского активиста Ашкана Монфареда. Он сопроводил снимок следующей подписью: «Это фрагмент, найденный на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавший перед жилым домом. Разве у самолета есть нечто подобное? Разве это не ракета?»

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 3235

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 7684
 показать весь комментарий
 
 
А эта часть не должна была взорваться? Это похоже на боеголовку со взрывчаткой и шрапнелью.
 показать весь комментарий
 
ничего не могу Вам сказать...только перепостил сообщение...
 показать весь комментарий
 
 
Издание Al-Hadath сообщило, что украинский самолёт случайно сбили иранские силы противовоздушной обороны ПВО

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 2322
 показать весь комментарий
 
https://www.unian.net/incidents/10821407-arabskoe-smi-al-hadath-ukrainskiy-boing-sluchayno-sbili-sily-pvo-irana.html
 показать весь комментарий
 
действительно...- не видел..., даже глупых местных детей делающих селфи...
а кацы их бармалеями называют...., а некоторые украинцы повторяют за ними..

Іран запросив представників інших країн до розслідування катастрофи українського літака - Цензор.НЕТ 5035
 показать весь комментарий
 
 
Они умные бармалеи, накосячили и максимально закрыли доступ а расэяне начинають багаж сначала растаскивать и селфи делать, ну а потом уже думать...))
 показать весь комментарий
 
Да можно уже кого ни попадя приглашать, свидетели погибли, черные ящики похерены.
Теперь уже какая разница
 показать весь комментарий
 
 
А из-за чего случился «перегрев» обоих двигателей одновременно?

«Источники в западных спецслужбах (?) считают, что украинских Боинг потерпел катастрофу из-за перегрева двигателей (?)»- Рейтер.
Алло, гараж! А из-за чего случился «перегрев» обоих двигателей одновременно? А как это «перегрев» не заметила аппаратура (и, следовательно, пилоты)?
А у всех Боингов на второй минуте взлета «перегреваются» двигатели?
А сколько катастроф за последние 10 лет случилось из-за «перегрева» двигателей? И откуда «западные спецслужбы» знают, что произошло внутри Боинга ночью над Тегераном?
Торопливость хороша лишь при ловле блох. Или при сознательном распространении дезинформации…
 показать весь комментарий
 
 
Да никакие они не западные! Вы что не знаете как цапы выдают своё гамно за чужое?
 показать весь комментарий
 
 
Не спрашивайте, по ком звонит "Боинг". Тупые ЗЕлёные дилетанты

Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.

Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейсаPS752.

Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой, по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные" так и не взяли
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину.
Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ...
Теперь расхлебывай, ЗЕбил.

tZE
 показать весь комментарий
 
 
Докази теракту, видать, вже знищили...
========

Вадим Лукашевич (російський авіаційний експерт)


Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет. Показываю, как это работает.
Сначала телеканал "Звезда" берет эксклюзивное интервью у генерал-майора, заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова (https://tvzvezda.ru/…/vstrane…/content/2020181416-Tuywp.html).
Летчик говорит о том, что видимые на снимках обломков отверстия могут быть оставлены в том числе и другими фрагментами самолета при его взрывном разрушении. Что логично. Но летчик приводит совершенно глупую аргументацию вплоть до того, что отверстия могут оставлять и воробьи при столкновении с самолетом. Во-первых, местоположение отверстий (на горизонтальной поверхности фрагментов крыла или вертикальной поверхности обшивки далеко от носовой части фюзеляжа) исключают какое-либо столкновение с чем либо в воздухе, и тем более с птицами. Либо летчик не видел фотографий этих обломков, либо вообще несет чепуху типа "осколки летят даже от земли" или "у воздушного судна слишком большая масса и скорость, из-за чего при ударе с объектом до килограмма уже могут появиться пробоины в обшивке". Потому что "объект до килограмма" при столкновении с самолетом не оставляет, двигаясь по касательной к поверхности, сквозные пробоины сантиметрового размера. Ну и т.д.
При этом летчик не исключает версию теракта на борту или уничтожение самолета зенитными средствами, а только делает вывод о ее "маловероятности".
Затем этот материал дает прокремлевский сайт Regnum.ru, при этом летчик становится экспертом, а "осколки летят даже от земли", потому что "там гористая местность" (https://regnum.ru/news/2824108.html). Это при том, что самолет упал на равнинной местности, а "осколки", "летящие даже от земли", у этого эксперта "могли детонироваться от удара" - последнее я даже понять не в состоянии, не то что вам объяснить.
После этого материал появляется на Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2020/01/08/prichina/…), с добавлением некоторых моментов. Во-первых, ссылка на "Комсомолку" о том, что версия применения средств поражения" обсуждается на авиафорумах в интернете (что неверно - она обсуждается везде), а во-вторых (и это любимый пропагандистский прием) возникает некий анонимный "участник российского расследования крушения малазийского "Боинга" над Донбассом", который сначала подтверждает, что "эти следы действительно похожи на признаки воздействия поражающих элементов", но потом добавляет, что "это могут быть и детали двигателя, развалившегося в воздухе" в виде "лопастей вентилятора". И здесь аноним прав только частично. Во-первых, лопатки вентилятора НЕ МОГЛИ нанести видимых повреждение в принципе, потому что вентилятор расположен в другом месте относительно крыла. Некоторые из этих повреждений могли нанести лопатки разрушившейся ТУРБИНЫ, расположенной ближе к задней кромке крыла, но никак не точечные повреждения на крыле и тем более на обшивке фюзеляжа.
При этом обращает внимание прием, из-за которого у читателя может создастся впечатление, что "авиационный эксперт" Владимир Попов и "участник российского расследования крушения малазийского "Боинга" над Донбассом" - одно и то же лицо.
Очевидное стремление росСМИ топить за версию, уже озвученную Тегераном.
Что еще интересно - в материале "Звезды" четко сказано, что экипаж ничего не сообщил диспетчерам о "ЧП на борту". Т.е на борту сработала сигнализация о пожаре двигателя, экипаж предпринимает действия, неоднократно отработанные на тренажерах, дальнейший полет по маршруту по-любому невозможен, нужно возвращаться на аэродром вылета и садиться на одном двигателе, а экипаж, имея в своем распоряжении минимум несколько минут, даже не сообщает об этом диспетчеру аэропорта... Ну-ну
В общем, "не читайте перед обедом советских газет".
Для "любителей погорячее" есть и откровенный российский бред "Охота США за лидерами Ирана могла привести к гибели 177 пассажиров украинского Boeing-737" (https://politros.com/157418-okhota-ssha-za-liderami-irana-m…)
Для взыскательных гурманов - блюдо от "Московского Комсомольца": "...несчастный «Боинг», набитый людьми, попал в перекрестье прицела американской ПВО в Ираке", или "американская диверсионная группа в самом Иране в нужный момент «просыпается» и бьет самолет прямо на взлете" (https://www.mk.ru/…/ekspert-vydvinul-neozhidannuyu-versiyu-…)
Помните, как все было в первые дни после гибели МН17? РосСМИ вбрасывали самые идиотские версии, одна маразматичнее другой - и хотели сбить самолет Путина, и несвежие трупы на борту, и проч. Тогда была отработана методика, которая включается и сейчас.

https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1624456644361028


Интересно, чего это русские тут так суетятся?
 показать весь комментарий
 
Замел все следы, раскурочил черные ящики, а потом начал приглашать.
Пуйловская школа, однако.
 показать весь комментарий
 
 
Не спрашивайте, по ком звонит "Боинг". Тупые ЗЕлёные дилетанты

Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752. Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.

Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения, не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой,по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные", так и не взяли
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину.
Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ...
Теперь расхлебывай, ЗЕбил.


https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
 показать весь комментарий
 
Інсинуація про те що літак збили, була б рятувальною соломинкою для беніків і зебобіків.
 показать весь комментарий
 
Да, але, якщо винуватими виявляться беніки і зебобіки - то платитимуть компенсації всі громадяни України, з держбюджету... Думаю, що ніхто не сумнівається, що беня зіскоче з боргу...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх