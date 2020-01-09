 Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета

Об этом говорится в сообщении на сайте Организации гражданской авиации Ирана со ссылкой на заявление ее председателя Али Абедзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Абедзаде заявил, что следственная группа по расследованию катастрофы в соответствии со стандартами, предусмотренными в приложении 13 к Чикагской конвенции, приглашает все страны, которые признаются как бенефициары этого документа, уполномочить своих представителей для участия в расследовании катастрофы и назначить собственные специальные группы", - говорится в сообщении.
Также Абедзаде сообщил, что найденные бортовые самописцы (черные ящики) сегодня были переданы следствию. По его словам, следователи изучают вещественные доказательства с места катастрофы, соответствующую документацию, обломки самолета были собраны и перемещены в безопасное место. Он добавил, что черные ящики содержат бортовой регистратор и голосовую запись переговоров. Оба ящика во время катастрофы были повреждены, в частности, физические повреждения можно увидеть на устройствах.
Абедзаде заметил, что первое сообщение о катастрофе сразу было направлено Украине как стране, где зарегистрирован борт, Соединенным Штатам Америки, как стране-производителю самолета "Боинг", а также Швеции и Канаде, как странам, чьи граждане погибли в результате катастрофы.
Кроме того, он добавил, что Украина сделала запрос, чтобы ее специалисты присоединились к наблюдению для ознакомления с шагами, которые предпринимает Иран в связи с катастрофой.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
а иде ж смоленская "берёзка"??? видимо летит диппочтой с лубянки)))
Но сигнатура не пропадает от "аварии двигателя"
"Вагнера" боевик скорее всего постарался
если бы отменили рейс, то ни кто не погиб на этом самолете. так что эти жертвы тоже на их совести.
https://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA/a-51929332
Фото появилось в Twitter на страничке иранского активиста Ашкана Монфареда. Он сопроводил снимок следующей подписью: «Это фрагмент, найденный на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавший перед жилым домом. Разве у самолета есть нечто подобное? Разве это не ракета?»
а кацы их бармалеями называют...., а некоторые украинцы повторяют за ними..
Теперь уже какая разница
«Источники в западных спецслужбах (?) считают, что украинских Боинг потерпел катастрофу из-за перегрева двигателей (?)»- Рейтер.
Алло, гараж! А из-за чего случился «перегрев» обоих двигателей одновременно? А как это «перегрев» не заметила аппаратура (и, следовательно, пилоты)?
А у всех Боингов на второй минуте взлета «перегреваются» двигатели?
А сколько катастроф за последние 10 лет случилось из-за «перегрева» двигателей? И откуда «западные спецслужбы» знают, что произошло внутри Боинга ночью над Тегераном?
Торопливость хороша лишь при ловле блох. Или при сознательном распространении дезинформации…
Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.
Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейсаPS752.
Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой, по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные" так и не взяли
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину.
Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ...
Теперь расхлебывай, ЗЕбил.
tZE
Духовный братан Роисси.
========
Вадим Лукашевич (російський авіаційний експерт)
Россия включила пропаганду в деле освещения гибели украинского лайнера под Тегераном, помогая Ирану "замазать" версию внешнего воздействия на самолет. Показываю, как это работает.
Сначала телеканал "Звезда" берет эксклюзивное интервью у генерал-майора, заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова (https://tvzvezda.ru/…/vstrane…/content/2020181416-Tuywp.html).
Летчик говорит о том, что видимые на снимках обломков отверстия могут быть оставлены в том числе и другими фрагментами самолета при его взрывном разрушении. Что логично. Но летчик приводит совершенно глупую аргументацию вплоть до того, что отверстия могут оставлять и воробьи при столкновении с самолетом. Во-первых, местоположение отверстий (на горизонтальной поверхности фрагментов крыла или вертикальной поверхности обшивки далеко от носовой части фюзеляжа) исключают какое-либо столкновение с чем либо в воздухе, и тем более с птицами. Либо летчик не видел фотографий этих обломков, либо вообще несет чепуху типа "осколки летят даже от земли" или "у воздушного судна слишком большая масса и скорость, из-за чего при ударе с объектом до килограмма уже могут появиться пробоины в обшивке". Потому что "объект до килограмма" при столкновении с самолетом не оставляет, двигаясь по касательной к поверхности, сквозные пробоины сантиметрового размера. Ну и т.д.
При этом летчик не исключает версию теракта на борту или уничтожение самолета зенитными средствами, а только делает вывод о ее "маловероятности".
Затем этот материал дает прокремлевский сайт Regnum.ru, при этом летчик становится экспертом, а "осколки летят даже от земли", потому что "там гористая местность" (https://regnum.ru/news/2824108.html). Это при том, что самолет упал на равнинной местности, а "осколки", "летящие даже от земли", у этого эксперта "могли детонироваться от удара" - последнее я даже понять не в состоянии, не то что вам объяснить.
После этого материал появляется на Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2020/01/08/prichina/…), с добавлением некоторых моментов. Во-первых, ссылка на "Комсомолку" о том, что версия применения средств поражения" обсуждается на авиафорумах в интернете (что неверно - она обсуждается везде), а во-вторых (и это любимый пропагандистский прием) возникает некий анонимный "участник российского расследования крушения малазийского "Боинга" над Донбассом", который сначала подтверждает, что "эти следы действительно похожи на признаки воздействия поражающих элементов", но потом добавляет, что "это могут быть и детали двигателя, развалившегося в воздухе" в виде "лопастей вентилятора". И здесь аноним прав только частично. Во-первых, лопатки вентилятора НЕ МОГЛИ нанести видимых повреждение в принципе, потому что вентилятор расположен в другом месте относительно крыла. Некоторые из этих повреждений могли нанести лопатки разрушившейся ТУРБИНЫ, расположенной ближе к задней кромке крыла, но никак не точечные повреждения на крыле и тем более на обшивке фюзеляжа.
При этом обращает внимание прием, из-за которого у читателя может создастся впечатление, что "авиационный эксперт" Владимир Попов и "участник российского расследования крушения малазийского "Боинга" над Донбассом" - одно и то же лицо.
Очевидное стремление росСМИ топить за версию, уже озвученную Тегераном.
Что еще интересно - в материале "Звезды" четко сказано, что экипаж ничего не сообщил диспетчерам о "ЧП на борту". Т.е на борту сработала сигнализация о пожаре двигателя, экипаж предпринимает действия, неоднократно отработанные на тренажерах, дальнейший полет по маршруту по-любому невозможен, нужно возвращаться на аэродром вылета и садиться на одном двигателе, а экипаж, имея в своем распоряжении минимум несколько минут, даже не сообщает об этом диспетчеру аэропорта... Ну-ну
В общем, "не читайте перед обедом советских газет".
Для "любителей погорячее" есть и откровенный российский бред "Охота США за лидерами Ирана могла привести к гибели 177 пассажиров украинского Boeing-737" (https://politros.com/157418-okhota-ssha-za-liderami-irana-m…)
Для взыскательных гурманов - блюдо от "Московского Комсомольца": "...несчастный «Боинг», набитый людьми, попал в перекрестье прицела американской ПВО в Ираке", или "американская диверсионная группа в самом Иране в нужный момент «просыпается» и бьет самолет прямо на взлете" (https://www.mk.ru/…/ekspert-vydvinul-neozhidannuyu-versiyu-…)
Помните, как все было в первые дни после гибели МН17? РосСМИ вбрасывали самые идиотские версии, одна маразматичнее другой - и хотели сбить самолет Путина, и несвежие трупы на борту, и проч. Тогда была отработана методика, которая включается и сейчас.
https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1624456644361028
Интересно, чего это русские тут так суетятся?
Пуйловская школа, однако.
Украинское руководство не ответило на предложение государственного секретаря США Помпео об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752. Украинское руководство не ответило на предложение президента Канады Трюдо об оказании помощи в расследовании крушения самолета рейса PS752.
Под видом "поиска мелких фрагментов самолета", Иран фактически проводит рекультивацию места падения самолета. Место падения, не поставлено под охрану.
Чисто вдогонку украинской комиссии, деятельность которой,по утверждению секретаря СНБО Данилова, "будет эффективной и плодотворной", - переводчиков с фарси эти "эффективно-плодотворные", так и не взяли
Пока наши "плодотворно-эффективные" летели, Иран уже опубликовал заключение о аварии.
Кратко, причина аварии - "техническая неисправность самолета". Самолет пытался вернуться на аэродром после обнаружения неполадок, но не смог выполнить маневр. Часть записей "черных ящиков" утрачено.
То есть, версия Ирана - "Платит Коломойский" .
Компания "Boeing" направила письмо в МАУ с просьбой сообщить подробности профилактических ремонтных работ на объекте MSN №38124, проведенные в сентябре 2019 года.
Эх Вова, Вова... не умеешь ты играть в эти игры...
"Боинг", скорее всего, уже договорился с Ираном сделать крайним Украину.
Говорили тебе - создавай госкомиссию, с подключением США и Канады ...
Теперь расхлебывай, ЗЕбил.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html