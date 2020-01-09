 Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета

Об этом говорится в сообщении на сайте Организации гражданской авиации Ирана со ссылкой на заявление ее председателя Али Абедзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Абедзаде заявил, что следственная группа по расследованию катастрофы в соответствии со стандартами, предусмотренными в приложении 13 к Чикагской конвенции, приглашает все страны, которые признаются как бенефициары этого документа, уполномочить своих представителей для участия в расследовании катастрофы и назначить собственные специальные группы", - говорится в сообщении.

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Также Абедзаде сообщил, что найденные бортовые самописцы (черные ящики) сегодня были переданы следствию. По его словам, следователи изучают вещественные доказательства с места катастрофы, соответствующую документацию, обломки самолета были собраны и перемещены в безопасное место. Он добавил, что черные ящики содержат бортовой регистратор и голосовую запись переговоров. Оба ящика во время катастрофы были повреждены, в частности, физические повреждения можно увидеть на устройствах.

Абедзаде заметил, что первое сообщение о катастрофе сразу было направлено Украине как стране, где зарегистрирован борт, Соединенным Штатам Америки, как стране-производителю самолета "Боинг", а также Швеции и Канаде, как странам, чьи граждане погибли в результате катастрофы.

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Кроме того, он добавил, что Украина сделала запрос, чтобы ее специалисты присоединились к наблюдению для ознакомления с шагами, которые предпринимает Иран в связи с катастрофой.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.