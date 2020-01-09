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 Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениям в "Укроборонпроме"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка по результатам обработки обращения ГК "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов в начале 2020 года заменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях Укроборонпрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществление процессуального руководства по этим уголовным производствам генпрокурор поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Прокуроры подготовили планы досудебного расследования и дают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установлению всех причастных к их совершению лиц. Кроме того, указывается, что специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в упомянутых расследованиях.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Кроме того, в расследовании фигурировали отдельные сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

6 июня генеральный прокурор Юрий Луценко, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко и руководитель САП Назар Холодницкий сообщили о результатах расследования уголовных производств по фактам хищения средств Государственного концерна "Укроборонпром", а также совершения уголовного преступления с целью сокрытия преступления работником НАБУ, который расследовал указанные злоупотребления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168948
 
 
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Правильно ,ВСЕХ заменить а потом ВСЕХ посадить ... Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениях в "Укроборонпроме" - Цензор.НЕТ 8556
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Цы "антикарупцианєри" зіпсувалися! Давайте нових!
А може там нічого і не було? Всі ці нацжони, плюшеві свинк,и істерикі блоХерів, піна на роті журнашлюх то єврейська хуцпа?
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було, но парешали как и 2 тома уг.дела по майдану...
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предлагаю менять через или каждый день!!!
оце буде реХФорма, встм реформам реформа!! ))
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Прокуроры парашенки,должны быть обезврежены.
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РябоТряпка саботажник и заробитчанин на Украине. Семья граждане Франции, маеток во Франции....Он не видит своё будущее в Украине. как и многие из правительства, депутатья от слуг народа.
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Скоро расследовать будут прокуроры из Московии.
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ну шо там? свынарчукы за гратами? скотошобла зеленая
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Урра!!! Исчо 5-10 лет и "Свинаргейт" расследуют. Только, за это время, судить будет некого..Все фигуранты, за бугор слиняют..
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