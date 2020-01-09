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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4202) Матиос Анатолий (598) Иловайск (395)

 Все обстоятельства по Иловайску переданы Зеленскому еще в июле. Решение можно принимать, - Матиос

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в июле прошлого года доложил в секретном письме президенту Владимиру Зеленскому обстоятельства Иловайской трагедии.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Обо всех обстоятельствах Иловайска и других критических вопросах в сфере обороноспособности государства согласно компетенции военной прокуратуры я совершенно секретным письмом с грифом "лично в руки" еще в июле прошлого года доложил новому Верховному Главнокомандующему. Копия этого письма есть в режимно-секретной части ГПУ. Тайные документы хранятся десятилетиями. Все, теперь можно принимать решение", - отметил Матиос.

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При этом он подчеркнул, что дела, которые давали возможность определить проблемы, виновников, вернуть государству средства или выдвинуть дополнительные исковые требования к РФ, сейчас фактически "зависли" и лежат мертвым грузом.

"Все что мы делали - зависло, и новые реформаторы в прокуратуре откинули государственную справедливость и правосудие на несколько шагов назад", - добавил Матиос.

Как сообщалось ранее, объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".

Напомним, в июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.

В сентябре 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора.

Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3168946
 
 
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Брати інтерв'ю в лайна - це що самому вивалятись в лайні..
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заперечувати очевидне, ось що таке вивалятись у лайні. Усі наші колишні, відразу, як від корита відірвуть, починають правду казати. Саме зараз у нього і слід брати інтерв'ю. Коли знімуть Рябошапку (і скоріше за все посадять) тоді можно буде його думку запитати. Така ми країна.
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Что бы окончательно увидеть правду это гавно надо с начала посадить в кутузку и затем дать лет 10 для начала, а там открыть торг за следующие 25 лет пожизненной. Вот тогда этот ублюдок и запоёт всё правду.
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Неужели Оманский осел набереться храбрости и обвинит самого Х@йла??!!! Как в ролике даст 24 часа на покаяние. Ведь большего радетеля за Украину у нас еще небыло.
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Не робіть таких заяв, бо Хомчак знов натягне ПНБ і втече!
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Ніяких рішень не буде, бо прийдеться Хомчака садити в тюрму, а партнера Ху*ла назвати агресором. По версії Г+Г, рашаМСІ, Портянки і шарія винуватий Порошенко, цей посил вкорінився в головах 73%-ї маси.
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Матиос это ещё тот тип ,тому что он передал грош цена в базарный день ..
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Коломойскій, Корбан, Семенченко, Хомчак - з речами на вихід.
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считай что отдал эти дела в руки путина...
пропали папки на всегда... Все обстоятельства по Иловайску переданы Зеленскому еще в июле. Решение можно принимать, - Матиос - Цензор.НЕТ 4228

При этом он подчеркнул, что дела, которые давали возможность определить проблемы, виновников, вернуть государству средства или выдвинуть дополнительные исковые требования к РФ, сейчас фактически "зависли" и лежат мертвым грузом.
"Все что мы делали - зависло, и новые реформаторы в прокуратуре откинули государственную справедливость и правосудие на несколько шагов назад", - добавил Матиос.Источник: https://censor.net.ua/n3168946
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Матиос, а шо ты делал до июля прошлого года ?Кому-то,шо-то докладывал,жранятся эти копии в секретной части ГПУ ? А?
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Ще одне колишнє "намалювалось". Все обстоятельства по Иловайску переданы Зеленскому еще в июле. Решение можно принимать, - Матиос - Цензор.НЕТ 7178
Сядете всі. І ніякі "секретні листи" вас не врятують.
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Вони вже з весни сидять. Доречі з 1 січня всі доторкані, де посадки, вашу ковіньку? Усі обставини щодо Іловайська передані Зеленському ще в липні. Рішення можна ухвалювати, - Матіос - Цензор.НЕТ 2089
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Я тащусь--Бубочка и справедливые суды по Иловайску. Это пчёлы против мёда. Там же еврей Вальцман замешан.
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Гугл сказав - еврей Вальцман існує в одному екземплярі, більше на планеті Земля євреїв і неєвреїв з таким прізвищем не існує.
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Це тобі таку маячню по зомбоящику Бєнін анал Г+Г нашепотів? - Не будь віслюком
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Що за рішення ? Хомчака з Бєньою і Корбаном в тюрму ? Разом з Аваковим ?
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