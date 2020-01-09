 Все обстоятельства по Иловайску переданы Зеленскому еще в июле. Решение можно принимать, - Матиос

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Обо всех обстоятельствах Иловайска и других критических вопросах в сфере обороноспособности государства согласно компетенции военной прокуратуры я совершенно секретным письмом с грифом "лично в руки" еще в июле прошлого года доложил новому Верховному Главнокомандующему. Копия этого письма есть в режимно-секретной части ГПУ. Тайные документы хранятся десятилетиями. Все, теперь можно принимать решение", - отметил Матиос.

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При этом он подчеркнул, что дела, которые давали возможность определить проблемы, виновников, вернуть государству средства или выдвинуть дополнительные исковые требования к РФ, сейчас фактически "зависли" и лежат мертвым грузом.

"Все что мы делали - зависло, и новые реформаторы в прокуратуре откинули государственную справедливость и правосудие на несколько шагов назад", - добавил Матиос.

Как сообщалось ранее, объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".

Напомним, в июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.

В сентябре 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора.

Полный текст интервью с Анатолием Матиосом читайте здесь.