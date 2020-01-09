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 Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ОС в районе Хутора Вольный, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, начиная с 10:20, в течение 30 минут, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"По имеющейся информации, потерь со стороны наших сил в результате прицельного обстрела противника нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, ранены трое украинских воинов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3168944
 
 
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!
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да...








Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ОС в районе Хутора Вольный, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1803 vAnilla Love t

@5AllanLeVito

·1 ч

Войска надо было отвести из Золотого, чтобы мы начали нести там бОльшие потери, и чтоб Зеленский мог вернуть путину беркутовцев - убийц Майдана и террористов. Да?
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А как так, Вова Оманский прекратил же стрелять и отвел войска, а война продолжается???

А? Бабуины ЗЕленые, что скажите?
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Бабуінам зеленим взагалі то похер. Вони і тирнет не читають.
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Зебіли, це Золоте-4, звідки ваш Бубочка війська відвів. За його словами терористи теж відвели! ДЗЕРКАЛЬНО!!!! Блін. То хто ж там пуляє? Він же і відводив пвдгаслом, що стріляти не будуть. Пояснвюіть мені за Бубочку, що це робиться!
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а когда главнокакбыкомандующий отведает расположение своих войск, чтобы лично убедиться в устойчивом и продолжительном....хреннарыло!
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