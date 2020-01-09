 Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ОС в районе Хутора Вольный, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, начиная с 10:20, в течение 30 минут, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"По имеющейся информации, потерь со стороны наших сил в результате прицельного обстрела противника нет", - сказано в сообщении.

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