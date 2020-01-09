 Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Винницкой ОГА.
"Я лично обратился и к начальнику Генштаба, и к Министру обороны Украины для того, чтобы было налажено оперативное сотрудничество с военными. К сожалению, мы имеем целый ряд факторов, которые мешают нам оперативно работать", - отметил Скальский.
По его словам, любая предпринимательская деятельность в сфере торговли горючим без уплаты налогов, без лицензии - это фактически украденные деньги.
"Мы должны иметь абсолютно нулевую толерантность по отношению к таким процессам", - подчеркнул он.
Он также отметил, что важным источником информации по выявлению незаконной торговли горючим могут быть патрульные экипажи полиции.
Звучить по дебільному... Виникає питання, а нахєра тоді поліція, СБУ і т.д.
а полицаи с прочими дармоедами на кой?
Чому не зняті з посад та незвільнені усі колишні УЗЕшники, співробітникі відділу "К" і т.п.? Якщо такий піз.дц у країні, то чому вони спокійно переводяться до нових підрозділів, типу УСР і т.п???
Ці Зелені під.расти збираються читати Конституцыю та Закони? Хто такий "губернатор", що він подібні наради проводить??? Його обов'язок - забезпечити діяльність правоохоронних органів - дати приміщення, меблі, машини, зв'язок! А не завдання їм нарізати...
73%, питання до вас, ми ще довго маємо дивитись на це знущання із держави та державних інституції???
этот глава такой же соевый как и ты! нормальный бы посмотрел чьи подписи на хоть каких доках и посадил бы, но они же соевые, дешевле попиариться а не работать,а подписи должны быть, попробуйте хотя бы электричество подключить, ********** без доков даже разговаривать не будут и тд.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия и назначил на эту должность Владислава Скальского.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-naznachil-skalskogo-glavoy-vinnickoy-oblgosadministracii-1283773.html
вони навіть не розуміють основну функцію збройних сил - оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності (ст. 1 ЗУ "Про ЗСУ").
де тут бл... про заправки?