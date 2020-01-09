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Все про:АЗС (328) Винницкая область (593) Генштаб ВС (1026) Минобороны (6213) ОГА (1573)

 Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС

Глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский 8 января провел совещание с представителями правоохранительных и фискальных органов о прекращении на территории области функционирования незаконных автозаправок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Винницкой ОГА.

"Я лично обратился и к начальнику Генштаба, и к Министру обороны Украины для того, чтобы было налажено оперативное сотрудничество с военными. К сожалению, мы имеем целый ряд факторов, которые мешают нам оперативно работать", - отметил Скальский.

По его словам, любая предпринимательская деятельность в сфере торговли горючим без уплаты налогов, без лицензии - это фактически украденные деньги.

"Мы должны иметь абсолютно нулевую толерантность по отношению к таким процессам", - подчеркнул он.

Он также отметил, что важным источником информации по выявлению незаконной торговли горючим могут быть патрульные экипажи полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За три недели прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС, 111 заправок - демонтированы, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3168942
 
 
 Топ комментарии
 
Типа перестрелять крышующих ментов? Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС - Цензор.НЕТ 2523
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и шо военным нужно сделать? разбомбить их нафиг?
а полицаи с прочими дармоедами на кой?
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Це рівень влади на місцях. Цей рівенькомпетентності чудово корелюється з центральною владою. Ая вже просто ржу з того цирку.
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Типа перестрелять крышующих ментов? Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС - Цензор.НЕТ 2523
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Чи танками зрівняти АЗС...
Звучить по дебільному... Виникає питання, а нахєра тоді поліція, СБУ і т.д.
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Та поліциія і СБУ вони на Московію роблять, а треба щоб на Україну.
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Андрей, это и есть зебелизм! Армии воюющей бороться с заправками? Хай Рюкзаков с хвронцузских вертолетов их уничтожает, а то и из катеров, на Ю. Буге.
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А недополученные откаты, так вообще сердце разрывают...
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и шо военным нужно сделать? разбомбить их нафиг?
а полицаи с прочими дармоедами на кой?
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Каким образом? Перестать сдавать бенз и соляру налево? И предложеный выше вариант с "перестрелять крышующих ментов" тоже очень неплох
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Із цим має боротись податкова. Де той бородатий поц, якого Зебіл призначив? Чим воно зайнято??? Чому непрофільних правоохоронців по усій країні, вже місяць задра.чуть і відривають від виконання своїх обов'язків?
Чому не зняті з посад та незвільнені усі колишні УЗЕшники, співробітникі відділу "К" і т.п.? Якщо такий піз.дц у країні, то чому вони спокійно переводяться до нових підрозділів, типу УСР і т.п???
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Глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский 8 января провел совещание с представителями правоохранительных и фискальных органов о прекращении на территории области функционирования незаконных автозаправок.... Глава Винницкой ОГА Скальский просит военных помочь в борьбе с незаконными АЗС - Цензор.НЕТ 3992

Ці Зелені під.расти збираються читати Конституцыю та Закони? Хто такий "губернатор", що він подібні наради проводить??? Його обов'язок - забезпечити діяльність правоохоронних органів - дати приміщення, меблі, машини, зв'язок! А не завдання їм нарізати...

73%, питання до вас, ми ще довго маємо дивитись на це знущання із держави та державних інституції???
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Удавись порохобот!!
этот глава такой же соевый как и ты! нормальный бы посмотрел чьи подписи на хоть каких доках и посадил бы, но они же соевые, дешевле попиариться а не работать,а подписи должны быть, попробуйте хотя бы электричество подключить, ********** без доков даже разговаривать не будут и тд.
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Дурню, людей саджати, це тобі не унітази в Празі мити.
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Для зебіла про порохобота Скальського. Голова Вінницької ОДА Скальський просить військових допомогти в боротьбі з незаконними АЗС - Цензор.НЕТ 8542
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия и назначил на эту должность Владислава Скальского.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-naznachil-skalskogo-glavoy-vinnickoy-oblgosadministracii-1283773.html
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Це рівень влади на місцях. Цей рівенькомпетентності чудово корелюється з центральною владою. Ая вже просто ржу з того цирку.
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По типу: губернатор не може бути розумнішім ніж Президент? Ну то тоді ми приречені стати країною дебілів.
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слава воїну, що ледь не загинув у неравній боротьбі з незаконними АЗС!
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Дополнительные наряды для патрулей? Та ну нафиг!
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он бы еще в спортлото обратился бы...
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В законе про ЗСУ у военных появился особый статус борцов с незаконными заправками?
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А що лєтєха бакланов скаже про етого чорта ілі єму в куршавелє нєкогда?
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незаконні заправки по всій Україні, і кришуються вони силовими структурами
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Позвонил бы лучше министру полиции и главному по налогам - они в курсе шо и почём....
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Ну это такой ход - знает же прекрасно что ничего армия делать не будет, а сам потом может сказать - сделал всё что смог, осталось только смириться.
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ну геть же хворі, недолугі люди у владі. вони ж взагалі не читають законодавство, не розуміють де закінчуються їхні повноваження та компетенція.
вони навіть не розуміють основну функцію збройних сил - оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності (ст. 1 ЗУ "Про ЗСУ").

де тут бл... про заправки?
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забейте эту инфу Зеленскому хоть в одно ухо. ему же бодя не говорит что все нелегальгое, это бизнес интересы ментов сбу прокуроров судей и бандитов, на каких бы фамилиях это нелегальное не было записано. Это все ИХНЕЕ. почему то чиновник говорит что натыкается на факторы мешающие ему работать. так вводите Ч,П, в области и пусть ЗЕ со своей бездарной КО посмотрит на реальное состояние в стране и поймет что всех бе исключения, своих помощников и советников надо увольнять и сразу же сажать
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