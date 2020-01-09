EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  968  14
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1159) Израиль (989) Иран (616) крушение (427)

 Израиль выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Иране

Министр иностранных дел Государства Израиль Исраэль Кац выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране (Иран).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра.

"Мне было очень грустно услышать трагическую новость о рейсе международных авиалиний PS752. Мои мысли с людьми из Украины, Ирана, Канады и всеми, кто потерял своих родственников. От имени народа Израиля мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", - заявил Кац.

Израиль выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Иране 01

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан и Баканов отсутствовали на совещании по авиакатастрофе в Тегеране и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3168940
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вы суки и нет у вас будущего
 показать весь комментарий
 
Свого жида зеленського підтримали, а не Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно. Голодомор укаїнського народу, влаштований комуняцькими виродками разом еурейськими помічниками "ісраель" досі не визнав.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо… в свою очередь выражаем своё сожаление Израилю в связи с ссыктностью Трампа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вы суки и нет у вас будущего
 показать весь комментарий
 
Vasyl Karmazyn и всем таким же на этом сайте и в Украине,короче ждут не дождутся вас таких в Европе
 показать весь комментарий
 
Вы это сообразили когда выехали,или с этими мыслями всегда жили среди нас?
 показать весь комментарий
 
Заявление секретаря совбеза Украины о версиях катастрофы украинского «боинга» под Тегераном, среди которых рассматриваются не только техническая неисправность двигателя, но также попадание зенитной ракеты и теракт на борту - выглядит ответственным и логичным.
Особенно после беспомощных и каких-то «деревенских» объяснений иранского официоза о «свидетельствах очевидцев», говорящих о возгорании двигателя и особенно о данных, говорящих о намерениях пилота лайнера развернуть его, чтобы вернуться в аэропорт. При этом, судя по сообщениям иранцев, пилот даже не стал сообщать о происходящем на борту и запрашивать разрешения на посадку. Так, видимо, в Тегеране в 21 веке представляют себе действия профессиональных пилотов в экстренной ситуации…
Не менее странными выглядят объяснения анонимного канадского эксперта, которого зачем-то транслирует серьезное, казалось бы, агентство Reuters, мол, причиной катастрофы «боинга» мог быть перегрев двигателя и его дальнейшее возгорание…
Казалось бы, логичным было бы после этого запросить корпорацию «Боинг» о том, могло ли такое случиться с самолетом, только с 2016 года находящимся в эксплуатации, и почему нет призыва к авиационным властям многих стран мира приостановить полеты «Боинг 737-800». Но ничего такого не происходит.
И, наконец, ещё раз об иранском официозе. Кто-нибудь знает о тех «80 убитых» в ходе иранской ракетной атаки на американскую военную базу 3 января в ответ на ликвидацию генерала Сулеймани?
Трамп сказал, что американцев среди погибших не было. Ирак также официально не подтверждал гибель своих граждан. Были ли они вообще?
Много раз уже цитировал что «иранцев ещё в школе учат говорить неправду».
Одним словом, Иран и вправду и похож на «бумажного тигра»...
Но вот мирные самолеты в его небе гибнут по-настоящему.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что? Зеля трус и дурак, о него вытрут ноги все, кто захочет. А Иран не только ноги вытрет. Иран ему в глаза насцит, и на голову высрется - зеля только утрется. А платить за "техническую неисправность" самолета будут украинские налогоплательщики.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх