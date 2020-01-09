 Израиль выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Иране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра.

"Мне было очень грустно услышать трагическую новость о рейсе международных авиалиний PS752. Мои мысли с людьми из Украины, Ирана, Канады и всеми, кто потерял своих родственников. От имени народа Израиля мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", - заявил Кац.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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