 Израиль выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Иране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter министра.
"Мне было очень грустно услышать трагическую новость о рейсе международных авиалиний PS752. Мои мысли с людьми из Украины, Ирана, Канады и всеми, кто потерял своих родственников. От имени народа Израиля мы выражаем наши глубочайшие соболезнования", - заявил Кац.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Особенно после беспомощных и каких-то «деревенских» объяснений иранского официоза о «свидетельствах очевидцев», говорящих о возгорании двигателя и особенно о данных, говорящих о намерениях пилота лайнера развернуть его, чтобы вернуться в аэропорт. При этом, судя по сообщениям иранцев, пилот даже не стал сообщать о происходящем на борту и запрашивать разрешения на посадку. Так, видимо, в Тегеране в 21 веке представляют себе действия профессиональных пилотов в экстренной ситуации…
Не менее странными выглядят объяснения анонимного канадского эксперта, которого зачем-то транслирует серьезное, казалось бы, агентство Reuters, мол, причиной катастрофы «боинга» мог быть перегрев двигателя и его дальнейшее возгорание…
Казалось бы, логичным было бы после этого запросить корпорацию «Боинг» о том, могло ли такое случиться с самолетом, только с 2016 года находящимся в эксплуатации, и почему нет призыва к авиационным властям многих стран мира приостановить полеты «Боинг 737-800». Но ничего такого не происходит.
И, наконец, ещё раз об иранском официозе. Кто-нибудь знает о тех «80 убитых» в ходе иранской ракетной атаки на американскую военную базу 3 января в ответ на ликвидацию генерала Сулеймани?
Трамп сказал, что американцев среди погибших не было. Ирак также официально не подтверждал гибель своих граждан. Были ли они вообще?
Много раз уже цитировал что «иранцев ещё в школе учат говорить неправду».
Одним словом, Иран и вправду и похож на «бумажного тигра»...
Но вот мирные самолеты в его небе гибнут по-настоящему.