 Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет, - "Нафтогаз"

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей, и даже никакого процесса в настоящее время, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", нет. Но с другой стороны отмечу, что в принципе сейчас и законодательных ограничений нет для того, чтобы кто-то пришел к оператору и забронировал мощности на вход со стороны РФ и начал таким образом получать прямые поставки из РФ", - сказал он.
Соответствующую информацию подтвердил и глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
"У нас сейчас официально забронированы мощности для "Нафтогаза" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом". Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями не обращался", - сказал Макогон.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".
Читайте на Цензор.НЕТ: Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"
По словам Коболева, речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но внутри правительства Украины по этому поводу проходит "интенсивная и эмоциональная дискуссия".
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
ну добавят газ еще...
23.01.19 14:57
Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м
Общая сумма импорта из РФ - 7,4 млрд долларов, сообщает Госстат.
Объемы торговли между Украиной и Россией стали восстанавливаться в 2017 году после резкого падения в 2014-2016 годах.
Ну, кроме "всезнают"?