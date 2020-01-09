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 Политика Украины
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 Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет, - "Нафтогаз"

Каких-либо договоренностей о прямых поставках природного газа из Российской Федерации в Украину в настоящее время нет.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей, и даже никакого процесса в настоящее время, по крайней мере со стороны "Нафтогаза", нет. Но с другой стороны отмечу, что в принципе сейчас и законодательных ограничений нет для того, чтобы кто-то пришел к оператору и забронировал мощности на вход со стороны РФ и начал таким образом получать прямые поставки из РФ", - сказал он.

Соответствующую информацию подтвердил и глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Также читайте: За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ

"У нас сейчас официально забронированы мощности для "Нафтогаза" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом". Никаких других бронировок у нас нет. Более того, к нам никто с такими идеями не обращался", - сказал Макогон.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведев о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ: "Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены"

По словам Коболева, речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но внутри правительства Украины по этому поводу проходит "интенсивная и эмоциональная дискуссия".

Источник: https://censor.net.ua/n3168936
 
 
 Топ комментарии
 
конечно, будут покупать напрямую! - а для чего еще пуцькин пропихивал ишака в президенты Украины?
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Ау зЕбанутые! Ну ка хором - барыга, парашенка, торговля на крови. Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7873
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Потихенько привчають охлос до торгівлі на крові.
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Появились слухи, якобы некоторые компании заключили индивидуальные договора с газпромом.
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09.01.2020 г.
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.

Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
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Я может не достаточно в теме. Но что не так в инфраструктурном платеже?
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Если бы вы пришли в магазин за продуктами, а там при расчёте за хлеб вам надо было отдельными платежами заплатить за поддержание земельного фонда, дорожной инфраструктуры, химической промышленности (как же без удобрений) вот тогда бы вы поняли, "что не так в инфраструктурном платеже".

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конечно, будут покупать напрямую! - а для чего еще пуцькин пропихивал ишака в президенты Украины?
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Сделайте сами себе проблемы - потом будет шантаж, скандалы и суды в Стокгольме.
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Потихенько привчають охлос до торгівлі на крові.
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да этот охлос еще порошенко приучил....
ну добавят газ еще...
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и как приучал? расскажи мне интересно.
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https://censor.net.ua/news/3107887/torgovlya_s_rossieyi_ukraina_za_nepolnyyi_2018_god_kupila_u_rf_na_17_bolshe_tovarov_i_produktov_chem

23.01.19 14:57
Торговля с Россией: Украина за неполный 2018 год купила у РФ на 17% больше товаров и продуктов, чем в 2017-м

Общая сумма импорта из РФ - 7,4 млрд долларов, сообщает Госстат.
Объемы торговли между Украиной и Россией стали восстанавливаться в 2017 году после резкого падения в 2014-2016 годах.

Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5422
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Своего газа навалом ,надо просто поломать схемы ,воров на нары и начинать думать о стране а не о своём кармане ..
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Они не страна они донные осадки всплывшие благодаря всей шобле начиная с кучмы ,эти осадки надо просто отфильтровать ,пока они не убили организм .
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Це стара методичка, чи вже - звертання до нових ліц?
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Новые лица это конечно лица получше предыдущих морд ,но там тоже надо проводить чистку рядов ,Зеленский это сделает ,другого пути НЕТ.
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А что мешает проводить чистку уже? С учетом, что набирали людей с улице, это должен быть постоянный процесс.
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Система мешает ,её столько лет пестовали и лелеяли ,что рубануть сразу никак не получится .
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А тебе харакири сделать и глаз на жопу натянуть. Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9486 Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9427
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Так уже помалу "квартальщики" закінчуються. Пора більш інтенсивно повертати "крепких хозяйственников" з кацапщини - один портнов не потяне проти "жидобандерівців".
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ну 95 квартал полюбому купит газу напрямую)) для обогреву своего квартала Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9722
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Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет/ Хозяин сказал :Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ А слуга Коломойского растолковал: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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Как вы ловко приучаете украинцев к мысли, что хозяева не они, а кто то другой, и как он сказал так и будет.
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Как вы ловко приучаете украинцев к мысли, что хозяева не они, а кто то другой/Иван Петрович Сидоров напоминает украинцам что сто лет назад хозяевами были Ленин (не без Бланка) и еврейский кагал во главе с Троцким.Украине их хозяйствование обошлось в гражданскую войну, Голодомор, Гулаг.
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Ау зЕбанутые! Ну ка хором - барыга, парашенка, торговля на крови.
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Думаю, что пора брать Вальцмана за вымя и сажать в кутузку(благо уже нет неприкосновенности). А дальше раскручивать на полную, начиная с нелегальной поездки на Мальдивы. Еврей должен сесть и баста. Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5957
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Ты зебильнутый на всю свою зеленую черепушку. Единственный отпуск за 5 лет ты как называеш?? А то что Османский осел творит какой раз со своими поездками как ты назовеш?
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Дарю тебе Зебила Оманского и Вальцмана Мальдивского. Я не их фанат, как ты, порошавка.
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А откуда ты взял слово "Вальцман"?
Ну, кроме "всезнают"?
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Вітька, візьмися за своє "вымя" і успокойся. Перший раз бачу ЛГБТешника антисеміта.
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Это все так, но что бы заключить прямой контракт с Газпромом нужно соизволение лично пуйла. Я думаю у компаний Новинского и Медведчука с этим проблем не будет, и у ЗеБени тоже...
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Все вже порішали - залишилось кудись подіти порохоботів, бо вони піднімають хай і не дають співпрацювати брацкім народам.
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Почему? Потому-что не будет откатов? Потому-что не будет прокладок и не надо народу содержать нахлебников и тунеядцев в виде нафтогаза и сумашедшую зарплату чинуши не будут получать? Рыночные зарплаты? Так пусть сначала поработают в западной компании и кукую зарплату им дадут? Так никто ж их не возьмет! Сволочи!
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просто в нафтогаз нужно брать настоящих профессионалов-дегустаторов, способных по запаху определить страну-производителя оного)))
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Так такой есть Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5270Ющенко сразу давал экспертную оценку - Вонючий газ ...
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а Веспасиан говорил, что деньги не пахнут...хотя кто он такой)))... по сравнению с Ющенко
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Та тот Веспасиан мелко плавал ,ему не понять всей глубины газового вопроса . Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1627
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Это у него прыщи на роже от газа получается? Так вон где собака порылась. А варнякал, шо ***** виновато. Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2135
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Не ,то его бджёлы полотали Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3940а ***** оно и есть ***** а значит виновато полюбе ...
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От претензий на 12 лярдов отказались, теперь газпром опять разводить лохов будет. 3 лярда он за год отобьет. Давай пановай.
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а шо бубочка за праздники не порешал Про прямі поставки газу з РФ поки не йдеться, але законодавчих обмежень для цього немає, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7656 хотя шанс есть у всех ватников впереди старый новый год
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