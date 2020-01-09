 Зеленский и Трамп прибудут на Всемирный экономический форум в Давос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", о прибытии на форум Трампа сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
По ее словам, этот визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
В прошлом году Трамп не поехал в Давос из-за шатдауна.
В то же время о присутствии на форуме Зеленского в Facebook сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Виктория Каленюк.
Среди визитеров зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, представитель ДТЭК Ахметова Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Из России зарегистрированы 66 человек. Среди них - олигарх Олег Дерипаска.
надо ехать.
Не знаю как Трамп в экономике "шарит",но Вовик то наш тоже имеет непосредственное отношение к экономике,вот только не могу точно вспомнить,он то ли юридический эконом,то ли экономный юрист.
Над горем нашим луковым.....
https://www.youtube.com/watch?v=PA2eSujlw1E
20 млрд кубвів газу / рік власного видобутку, 1 місце
у свті по запасам марганцевої руди (90% світових запасів), 1 місце у світі -титанової руди, 1
міс у Європі по запасам уранової руди, 2 міс у світі- залізної руди, 2
місце у світі- ртутної руди, 7 місцеу
світі - по запасам вугілля Розвіданих свердловин газу і нафти є стільки, що
можна на 300-400 % забезпечувати свої потреби, а решту- експортувати. Але не це потрібно баригам- мародерам
Ведь Зеленский - известнейший экономист .
Не такой великий , как торговец трусами Гройсман , но тоже , не лох ...
На своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекалкін написав допис. Публікуємо мовою оригіналу.
Давно живу, і у співпадіння, що "технічна несправність" нового літака (2016 рік випуску) абсолютно випадково співпала із загостренням американсько-іранського протистояння, не вірю. Основна версія знайомого "гуру" з безпеки польотів: теракт на борту літака - на це вказує багато зовнішніх ознак.
Хто? Еcce qui beneficia - шукай, кому вигідно. На фоні того, що військові підрозділи США у Сірії вже почали рух у напрямку іракського кордону - перш за все, Москві з Тегераном.
За їх задумом, ця трагедія могло б загальмувати американський наступ під тим приводом, що внаслідок військової повітряної операції (основний інструмент Пентагону), можуть постраждати цивільні літаки. Не виключаю також елемент помсти Заходу - на борту, в основному, були канадські громадяни. Свої були також? Коли це зупиняло терористичні держави? Й нарешті, принагідний привід "наїхати" на Україну з політичної, інформаційної та бепекової точок зору.
Вот вам интересный нюанс.
Guido Fawkes:
Порошенко съездил в отпуск на Мальдивы и вернулся назад, а только через 7-10 дней спецслужбы России вычислили куда он пропадал и смогли слить информацию о его отдыхе в СМИ.
Я представляю как россиян выбесило что Кравчука, Кучму, - они не только вели физически, но и слушали каждый день их разговоры .. Ющенко они вели плотно … Януковича они даже охраняли, а не то что там слушали .. а Порошенко первый президент который ушел у них из под наблюдения ..и это вам не пакет конфет!! Это целый живой президент с его обслуживающими службами, охраной, прямыми линиями связи с США, ЕС НАТО и прочее … и это президент страны на которую они напали и он главнокомандующий армии на минуточку!! И это их обязанность его слушать, вести, знать где он поминутно!! ..А он у них из под носа ушел на неделю с семьей и они не знали где!
Вот что их выбесило .. вот почему они влили столько бабла в пропаганду, в раскрутку этого бреда о том что президент не имеет права отдохнуть 1 раз за 5 лет чтобы отомстить за свой провал из-за которого уверен в России многие потеряли должности.
А при Зеленском им понадобилось аж целых… 1 минута, чтоб узнать где он .. его там уже ждали с фотоаппаратом и коктейлем загорелые бодрые ребята из спецслужб .. они туда прилетели наверняка раньше Зеленского и слив был по сути день-в-день ..
Так вот что я хочу сказать - за 8 месяцев Зеленский уничтожил украинские спецслужбы, уничтожил режим секретности относительно России который был достигнут СБУ и прочими ввиду явных и понятных приказов и кадровой политики предыдущей власти .. теперь и СБУ и прочие контрразведки и разведки - проходной двор для российских агентов и на примере президента вы должны понимать что безопасность в армии и в прочих силовых структурах стала еще более низкого уровня чем стала безопасность у самого Зеленского.
Полная деградация всего лишь за 8 месяцев.
А между тем Россия готовит группировки вторжения и далее наращивает армии на нашей границе … 73%!! - вы сделали это вместе!
За матеріалами сторінки в Фейсбук Дмитра Чекалкіна
Туда нужно Югика послать , у этого плокулола глубокие познания английского ...
Стрёмно выезжать или не барское это делать - пусть преЗедент отрабатывает?
Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором рашистская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся эта зелёная шобла, в том числе и шмаркля Янелох-Оманская, которые называют себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами.
Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении.
Вот именно это и выбрали 73%.
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Прапор з траурною стрічкою де, страждальник ти наш?