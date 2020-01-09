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Все про:Всемирный экономический форум (8) Давос (285) Зеленский (4202) Трамп (2730)

 Зеленский и Трамп прибудут на Всемирный экономический форум в Давос

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский заявлены на международный экономический форум в Давосе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", о прибытии на форум Трампа сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

По ее словам, этот визит за пределы США станет первым для Трампа после объявления ему импичмента и после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

В прошлом году Трамп не поехал в Давос из-за шатдауна.

В то же время о присутствии на форуме Зеленского в Facebook сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Виктория Каленюк.

Среди визитеров зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, представитель ДТЭК Ахметова Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Из России зарегистрированы 66 человек. Среди них - олигарх Олег Дерипаска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо обсудил с Трампом и Макроном крушение украинского самолета в Тегеране

Источник: https://censor.net.ua/n3168934
 
   
 Топ комментарии
 
да - вот в Давосе король-ишак еще не обсирался.
надо ехать.
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Дмитро Чекалкін : Повна деградація за 8 місяців. 73% !! - ви зробили це разом! А тим часом Росія готує угруповання
На своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекалкін написав допис. Публікуємо мовою оригіналу.
Давно живу, і у співпадіння, що "технічна несправність" нового літака (2016 рік випуску) абсолютно випадково співпала із загостренням американсько-іранського протистояння, не вірю. Основна версія знайомого "гуру" з безпеки польотів: теракт на борту літака - на це вказує багато зовнішніх ознак.
Хто? Еcce qui beneficia - шукай, кому вигідно. На фоні того, що військові підрозділи США у Сірії вже почали рух у напрямку іракського кордону - перш за все, Москві з Тегераном.
За їх задумом, ця трагедія могло б загальмувати американський наступ під тим приводом, що внаслідок військової повітряної операції (основний інструмент Пентагону), можуть постраждати цивільні літаки. Не виключаю також елемент помсти Заходу - на борту, в основному, були канадські громадяни. Свої були також? Коли це зупиняло терористичні держави? Й нарешті, принагідний привід "наїхати" на Україну з політичної, інформаційної та бепекової точок зору.
Вот вам интересный нюанс.
Guido Fawkes:
Порошенко съездил в отпуск на Мальдивы и вернулся назад, а только через 7-10 дней спецслужбы России вычислили куда он пропадал и смогли слить информацию о его отдыхе в СМИ.
Я представляю как россиян выбесило что Кравчука, Кучму, - они не только вели физически, но и слушали каждый день их разговоры .. Ющенко они вели плотно … Януковича они даже охраняли, а не то что там слушали .. а Порошенко первый президент который ушел у них из под наблюдения ..и это вам не пакет конфет!! Это целый живой президент с его обслуживающими службами, охраной, прямыми линиями связи с США, ЕС НАТО и прочее … и это президент страны на которую они напали и он главнокомандующий армии на минуточку!! И это их обязанность его слушать, вести, знать где он поминутно!! ..А он у них из под носа ушел на неделю с семьей и они не знали где!
Вот что их выбесило .. вот почему они влили столько бабла в пропаганду, в раскрутку этого бреда о том что президент не имеет права отдохнуть 1 раз за 5 лет чтобы отомстить за свой провал из-за которого уверен в России многие потеряли должности.
А при Зеленском им понадобилось аж целых… 1 минута, чтоб узнать где он .. его там уже ждали с фотоаппаратом и коктейлем загорелые бодрые ребята из спецслужб .. они туда прилетели наверняка раньше Зеленского и слив был по сути день-в-день ..
Так вот что я хочу сказать - за 8 месяцев Зеленский уничтожил украинские спецслужбы, уничтожил режим секретности относительно России который был достигнут СБУ и прочими ввиду явных и понятных приказов и кадровой политики предыдущей власти .. теперь и СБУ и прочие контрразведки и разведки - проходной двор для российских агентов и на примере президента вы должны понимать что безопасность в армии и в прочих силовых структурах стала еще более низкого уровня чем стала безопасность у самого Зеленского.
Полная деградация всего лишь за 8 месяцев.
А между тем Россия готовит группировки вторжения и далее наращивает армии на нашей границе … 73%!! - вы сделали это вместе!
За матеріалами сторінки в Фейсбук Дмитра Чекалкіна
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Историческое событие два кита мировой политики
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да - вот в Давосе король-ишак еще не обсирался.
надо ехать.
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Давосу - капец . Судя по предыдущему опыту .
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главное шоб пианино не побили при транспортировке Зеленський і Трамп прибудуть на Всесвітній економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 2439 а зрители оценят))
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Историческое событие два кита мировой политики
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Главное чтобы пианино не забыл, величайший лидер современности
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Ну хоть этим двоим там будет не скучно.Будет о чем поговорить. Зеленський і Трамп прибудуть на Всесвітній економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 4770
Не знаю как Трамп в экономике "шарит",но Вовик то наш тоже имеет непосредственное отношение к экономике,вот только не могу точно вспомнить,он то ли юридический эконом,то ли экономный юрист.
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та у него все компании только с убытком работали, деньги для поездки в Оман у мамыриммы занимал
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Йой, лячно навіть собі уявити що то знов буде.... прости Господи 😕
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Осла опять мертветчук на своем самолете подкинет...или осел на перекладных добираться будет??
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Так порошенко ж не едет
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Мертветчук ныне извозом ослов оманских занимается...выгоднее...
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Вытащи изо рта то что тебе туда напихали...и повтори еще раз...внятно и членораздельно...
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Я же тебе зебилу сказал вытащить...а ты еще больше напхал...
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надеюсь на форум соберутся воспитанные и культурные люди... - не будут уж слишком громко ржать над нашим бубочкой...
Над горем нашим луковым.....
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там с номером на рояле исполняется моникой оманской
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каков заголовок! зеленский и трамп! не зеленский едет в давос, а зеленский и трамп!
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Олігархія подолана - през їде з неолігархами+Пристайко.
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Та кто такой этот трамп ,вот Зеленский это да ,это великий президент Великой Украины ,это Вам не это ,тут надо понимать всю глубину вопроса ... Зеленский и Трамп прибудут на Всемирный экономический форум в Давос - Цензор.НЕТ 4237
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Что забыл в Давосе президент самой нищей страны Европы?
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Україна не бідна.

20 млрд кубвів газу / рік власного видобутку, 1 місце
у свті по запасам марганцевої руди (90% світових запасів), 1 місце у світі -титанової руди, 1
міс у Європі по запасам уранової руди, 2 міс у світі- залізної руди, 2
місце у світі- ртутної руди, 7 місцеу
світі - по запасам вугілля Розвіданих свердловин газу і нафти є стільки, що
можна на 300-400 % забезпечувати свої потреби, а решту- експортувати. Але не це потрібно баригам- мародерам
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Ну , это понятно .
Ведь Зеленский - известнейший экономист .
Не такой великий , как торговец трусами Гройсман , но тоже , не лох ...
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Дмитро Чекалкін : Повна деградація за 8 місяців. 73% !! - ви зробили це разом! А тим часом Росія готує угруповання
На своїй сторінці в Фейсбук Дмитро Чекалкін написав допис. Публікуємо мовою оригіналу.
Давно живу, і у співпадіння, що "технічна несправність" нового літака (2016 рік випуску) абсолютно випадково співпала із загостренням американсько-іранського протистояння, не вірю. Основна версія знайомого "гуру" з безпеки польотів: теракт на борту літака - на це вказує багато зовнішніх ознак.
Хто? Еcce qui beneficia - шукай, кому вигідно. На фоні того, що військові підрозділи США у Сірії вже почали рух у напрямку іракського кордону - перш за все, Москві з Тегераном.
За їх задумом, ця трагедія могло б загальмувати американський наступ під тим приводом, що внаслідок військової повітряної операції (основний інструмент Пентагону), можуть постраждати цивільні літаки. Не виключаю також елемент помсти Заходу - на борту, в основному, були канадські громадяни. Свої були також? Коли це зупиняло терористичні держави? Й нарешті, принагідний привід "наїхати" на Україну з політичної, інформаційної та бепекової точок зору.
Вот вам интересный нюанс.
Guido Fawkes:
Порошенко съездил в отпуск на Мальдивы и вернулся назад, а только через 7-10 дней спецслужбы России вычислили куда он пропадал и смогли слить информацию о его отдыхе в СМИ.
Я представляю как россиян выбесило что Кравчука, Кучму, - они не только вели физически, но и слушали каждый день их разговоры .. Ющенко они вели плотно … Януковича они даже охраняли, а не то что там слушали .. а Порошенко первый президент который ушел у них из под наблюдения ..и это вам не пакет конфет!! Это целый живой президент с его обслуживающими службами, охраной, прямыми линиями связи с США, ЕС НАТО и прочее … и это президент страны на которую они напали и он главнокомандующий армии на минуточку!! И это их обязанность его слушать, вести, знать где он поминутно!! ..А он у них из под носа ушел на неделю с семьей и они не знали где!
Вот что их выбесило .. вот почему они влили столько бабла в пропаганду, в раскрутку этого бреда о том что президент не имеет права отдохнуть 1 раз за 5 лет чтобы отомстить за свой провал из-за которого уверен в России многие потеряли должности.
А при Зеленском им понадобилось аж целых… 1 минута, чтоб узнать где он .. его там уже ждали с фотоаппаратом и коктейлем загорелые бодрые ребята из спецслужб .. они туда прилетели наверняка раньше Зеленского и слив был по сути день-в-день ..
Так вот что я хочу сказать - за 8 месяцев Зеленский уничтожил украинские спецслужбы, уничтожил режим секретности относительно России который был достигнут СБУ и прочими ввиду явных и понятных приказов и кадровой политики предыдущей власти .. теперь и СБУ и прочие контрразведки и разведки - проходной двор для российских агентов и на примере президента вы должны понимать что безопасность в армии и в прочих силовых структурах стала еще более низкого уровня чем стала безопасность у самого Зеленского.
Полная деградация всего лишь за 8 месяцев.
А между тем Россия готовит группировки вторжения и далее наращивает армии на нашей границе … 73%!! - вы сделали это вместе!
За матеріалами сторінки в Фейсбук Дмитра Чекалкіна
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Какая разница вообще кто президент, зеленский или нет?
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как там с лавинной обстановкой в районе давоса на время форума?!
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Сказала lera lera
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надо послать юлию владимировну в это гнездо мирового олигархата)
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Не ...
Туда нужно Югика послать , у этого плокулола глубокие познания английского ...
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к сожалению за знания английского там не наливают)
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так наше зе еще и "иканамист" - или это опять "шутка"? но заголовок: "Зеленский и Трамп" - "эта 5(пять)".
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Ну так, ясный пень. Осел Оманский во всех делах спец. И в экономике. Поделится соображениями - как економить на отдыхе в Омане.
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Сериал продолжается! Да здравствует Осел!
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зебанаты должны изойти судоргами от гордости от такого заголовка Зеленський і Трамп прибудуть на Всесвітній економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 6070
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А шо "главный бизнесмен и инвестор", который Игорь Валерьевич - не поехал?
Стрёмно выезжать или не барское это делать - пусть преЗедент отрабатывает?
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Беня тока в Израиль. В других местах могут споймать и в США приправить. А там похер - Беня не Беня. Посадят за махинации.
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Зелене Чмо вже все в країнi поробило, раз, раз i парєшал. схоже на те, що воно тут буде з'являтися тiльки наїздами...

Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором рашистская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся эта зелёная шобла, в том числе и шмаркля Янелох-Оманская, которые называют себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами.
Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении.

Вот именно это и выбрали 73%.
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Вот какого хера оно туда едет? Нечем заняться в Украине? Наобещал зетипиллам кучу - выполни хоть шота. Иначе это стадо начнет прозревать и шота подозревать.
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И каким образом эти события связаны между собой ? И есть ли уверенность , что зеленый карликовый голем ( кстати существо из еврейской мифологии ) опять не улетит с Медведчуком к ху..лу ?
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Фото рукопожатия двух президентов напомнило мне вот этот ковер (Pink Floyd - Wish You Were Here)
:
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А че Бакланов. или хто там премьером. не едет? И министр економики и отходов?
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Зеленський і Трамп прибудуть на Всесвітній економічний форум у Давос - Цензор.НЕТ 3572Президент невідомо якої країни??? нарешті звернувся до громадян України...
Прапор з траурною стрічкою де, страждальник ти наш?
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Вот вы, к примеру, заказуете коктейль в баре. А вам - оплатите 100 долларов. А вы - напиши на счет Бени. - - из речи Осла Оманского на форуме в Давосе. Економика.
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Да, на корпоративе в Давосе бубочка еще не выступал. Надеюсь Юзик и лысый тоже участвуют?
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