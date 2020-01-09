 При определенных условиях может понадобиться буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши, - бизнес-омбудсмен Свенчицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
В частности, Свенчицкий уверен, что Украина может скорее достигнуть уровня Польши, нежели это прогнозирует Всемирный банк. Отметим, Всемирный банк ранее оценил, что рост украинской экономики нынешними темпами позволит догнать Польшу только через 50 лет.
В то же время бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - отметил Свенчицкий.
Он также добавил, что согласно некоторым расчетам, экономическая польза полного открытия аграрного рынка ЕС для Украины будет выше, чем вся предоставляемая помощь со стороны Брюсселя.
Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году.
Отметим также, что в должность бизнес-омбудсмена Украины Марчин Свенчицкий вступил 15 октября 2019 года.
Петя ему мешал учиться, искать работу, найти умную порядочную жену, завести верных друзей и наслаждаться жизнью.
Петя его родил в быдло-семье. Петя его воспитал закомлексованым ничтожеством. Петя сделал так, что он перебивается с одной малооплачиваемой работы на другую и на большее расчитывать не может.
Это все Петя виноват.
Пока пацан шел к успеху с бутылкой пива под АТБ, обсуждая олигархов, другие учились и получали ценные знания и опыт.
А потом опа - МирЪ жесток, несправедлив и нет никакого социального равенства. Заработать не может, отобрать заработанное другими обещают, но не дают. Абыдна да???!!!
Ни в одной нормальной стране мира нет такой ментальности, которая толерует воровство и коррупцию.
Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном.
Згадаємо Японське економічне диво (якраз 10 відсотків в рік)
Ми теж можемо так:
Знищення корупції та зменшення податків (НДС до 10 відсотків і 5-10 відсотків прогресивний податок на доходи), функціонування ринків та звичайно виробництво.
Про зниження податків і коментувати не буду.
таксисты они все знают...
Если уровень жизни дерьмовый то и народ сам дерьмовый. Это аксиома.
Придерживаться и уважать законы страны.
Чувствовать ответсвенность за будущие поколения - что останеться после нас.
А у вчителей он вже по 4к$ зп.
Народ - дерьмо и привык жить в дерьме, отсюда и все эти выборы недопрезидентов - воров, зэков, клоунов.
- В экономической гонке, которую наша страна ведёт с ведущими экономиками мира, когда, по вашему, мы сможем догнать, скажем, Японию?
Ответ:
- Вы понимаете, даже если Япония повернётся и начнёт бежать нам навстречу..
Но Кравчук быстро все поставил на свои места.
Ты ведь тоже не остался жить на родине (Украина, россия или Беларусь)?
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців
Держава масово втрачає фахівців. Щохвилини на
заробітки за кордон виїжджає двоє працездатних українців.
За підрахунками Федерації роботодавців України,
лише минулого року з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод
відчуває більшість галузей економіки, повідомляє у своєму сюжеті 24
канал.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122339
мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби
для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту.
За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для
українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн.
Головним чином це відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і
середньої зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС,
включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної
Німеччини платять співробітникам в середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині
- 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро. У Польщі
середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В
Україні ж з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або
приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.
років, аби наздогнати економіку Польщі - Світовий банк http://nashapolsha.com.ua/********-potribno-50-rokiv-aby-nazdognaty-ekonomiku-polshhi-svitovyj-bank/
U menia danyje oficialnyje tex stran drugoje pokazyvat 2019 goda
Rosija 630 evro sredneje,minimalka 177 evro
Polsa 1227 evro minimalka 611 evro
Litva 1318 evro sredneje,minimalka 607 evro
Belorus 433 evro sredneje,minimalka 136 evro
Ukraina 408 sredneje minimalka 180 evro
только деjидация спасет Украину
Ага ))... такой роботящий и мудрый, что десятилетиями живёт в дерьме и нищете...
А в реальности, самый конченый народ, ленивый и тупорылый...
А вот кто действительно - роботящий народ, умный, мудрый... так это немцы, британцы, всякие датчане, шведы, итд... даже те же поляки, чехи, итд... ибо живут достойно, с хорошим уровнем жизни.... но не кричат, что они самые роботящие и умные...
На заработки едет только меньшая часть граждан Украины, можно сказать передовая часть, которая хочет что то изменить в своей жизни к лучшему...
Основная же масса сидит дома, в дерьме и нищете и самое главное, что их всё устраивает. Их устраивает их дерьмовая жизнь, воровство чиновников, коррупция, беспредел в стране, итд...
Им хоть кол на голове теши, им всё пофиг. Рабы... и их большинство.
Но ЗЕбобики своим протестным голосованием проголосовали против этого.
Инвестиции, привлекаемые в страну Порошенко, позволяли развить экономику Украины.
Не будем строить иллюзий - теперь никто не даст Украине денег не под целевые проекты (и не определенным людям) еще много, много лет.
Уйдут "бубочка" и его гоп-компания, а репутация страны с населением, состоящим из 73% половозрелых идиотов, у Украины, к сожалению, останется, а идиотам денег не дают.
И одновременно с этими выборами проводить референдум - проводить ли через полгода выборы президента или пока его оставить.
Такое следует ввести на 10 лет на законодательном уровне. А то получается что все мы через полгода после каждых выборов видим, что до власти дорвались очередные мошенники, а вынуждены терпеть их 5 лет.
К примеру, в Испании кризис и они за 5 лет собираются делать пятые выборы. Но нам об таких кризисах как у них только помечтать.