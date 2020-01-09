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Все про:Всемирный Банк (338) экономика (3537) Свенчицкий (3)

 При определенных условиях может понадобиться буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши, - бизнес-омбудсмен Свенчицкий

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий считает, что при определенных условиях экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, Свенчицкий уверен, что Украина может скорее достигнуть уровня Польши, нежели это прогнозирует Всемирный банк. Отметим, Всемирный банк ранее оценил, что рост украинской экономики нынешними темпами позволит догнать Польшу только через 50 лет.

В то же время бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - отметил Свенчицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-мэр Варшавы Свенчицкий официально вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины

Он также добавил, что согласно некоторым расчетам, экономическая польза полного открытия аграрного рынка ЕС для Украины будет выше, чем вся предоставляемая помощь со стороны Брюсселя.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году.

Отметим также, что в должность бизнес-омбудсмена Украины Марчин Свенчицкий вступил 15 октября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3168932
 
 
 Топ комментарии
 
Какой уровень Польши??? Зеплесень с Оманским ослом и Беней Украину за год-другой угробят и Рашке отпишут....
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Тебя Петя обидел? Бедняга. Но на этот случай есть чупачупс. Говорят, помогает. Попробуй.
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Тада.
Петя ему мешал учиться, искать работу, найти умную порядочную жену, завести верных друзей и наслаждаться жизнью.
Петя его родил в быдло-семье. Петя его воспитал закомлексованым ничтожеством. Петя сделал так, что он перебивается с одной малооплачиваемой работы на другую и на большее расчитывать не может.

Это все Петя виноват. При определенных условиях может понадобиться буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши, - бизнес-омбудсмен Свенчицкий - Цензор.НЕТ 6513
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ваши папередники и папередники папередникав обещали до уровня Польши то 20 лет, то 50. НЕ уложитесь ни в какие сроки, так как в Польше с тех 90-х годов никто не украл ни гектара земли и не пустили на метеллолом ни одного краденого предприятия.Ага, еще бюджет никто не тырил и не тырит. А еще польская полииця не берет взяток, соблюдаются законы , в том числе и налоговые, также судьи там судят по совести. А этанаша власть пока что к решению этих вопросов, видимо, приступать не собирается. Так что зря языком воздух .....
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Буквально 15 лет тюремного заключения для коррупционеров вроде Свинарчука и Пети.
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Тебя Петя обидел? Бедняга. Но на этот случай есть чупачупс. Говорят, помогает. Попробуй.
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Петя не бедняга, он барыга. Не путай х.. с пальцем...
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а палец кто, стесняюсь спросить? Оманский осел? Этот, как его... клоун в президентской обертке? Говно зеленое?
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ну тогда возьми антипод пальца вместо чупа чупса
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Особенно если его использовать нетрадиционно... При определенных условиях может понадобиться буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши, - бизнес-омбудсмен Свенчицкий - Цензор.НЕТ 2764
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Тада.
Петя ему мешал учиться, искать работу, найти умную порядочную жену, завести верных друзей и наслаждаться жизнью.
Петя его родил в быдло-семье. Петя его воспитал закомлексованым ничтожеством. Петя сделал так, что он перебивается с одной малооплачиваемой работы на другую и на большее расчитывать не может.

Это все Петя виноват. При определенных условиях может понадобиться буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши, - бизнес-омбудсмен Свенчицкий - Цензор.НЕТ 6513
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Вова ЗЕ расшифруйся.... Alex Rozhenko ты как успешно бьабло Бени "итнвестирвоал" в Украину из паленных и запрещенным во всем номральном мире банков Омана??!! каков гшешефт 10% Украине на инвестиции типа ктоыре рядовые шавки разовруют, а вам с Беней 90% на отмывку грязных денег через бюджет Украины?!!!
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не, ну если и не виноват, то причастен. Потому что, пока он Петю ненавидел и презирал, всё перечисленное тобой проплыло мимо его недюжинного ума... Так кто виноват? Он, что ли? Петя, конечно...
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Если под таким ракурсом смотреть, то конечно. За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 6866
Пока пацан шел к успеху с бутылкой пива под АТБ, обсуждая олигархов, другие учились и получали ценные знания и опыт.
А потом опа - МирЪ жесток, несправедлив и нет никакого социального равенства. За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 868Заработать не может, отобрать заработанное другими обещают, но не дают. Абыдна да???!!!
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Зебілів, схоже, і перед смертю хвилюватиме лише одне - чи не сів пєтя...
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Это рецепт от всего. Наверняка они верят, что мысли о Пете и от бодуна помогают. За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 5557
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Кумедний зебіл. Вмикай турборежим! Витряхуй подарунок від Петі у штанцях.
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Какой уровень Польши??? Зеплесень с Оманским ослом и Беней Украину за год-другой угробят и Рашке отпишут....
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Никогда не достигнем уровня Польши. Потому что тут живут рабы, которых устраивает воровство чиновников а значит и нищенский уровень основной массы населения...
Ни в одной нормальной стране мира нет такой ментальности, которая толерует воровство и коррупцию.
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При Вове Оманском для этого надо 150 лет.
Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном.
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быстрыми темпами скорее пойдет реинтеграция с белорусами и бывшими братьями
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Якщо економіка вийде на 10% в рік - ще швидше
Згадаємо Японське економічне диво (якраз 10 відсотків в рік)
Ми теж можемо так:
Знищення корупції та зменшення податків (НДС до 10 відсотків і 5-10 відсотків прогресивний податок на доходи), функціонування ринків та звичайно виробництво.
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А можно еще проще: КЛАД найти, Бооольшой...... За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 5704
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Для мене фраза "знищення корупції",звучить як "перемога комунізму". Вже й грантожери-антикорупціонери півроку.як не трублять про неї з усіх дірок,а у вас досі сидить мантра про "найкорумпованішу країну в світі". Прокиньтеся ! Вас обдурили ! Корупція є в США,Німеччині й Японії ! Її не можна знищити,але можна взяти під контроль.Тим більше,її не можна виміряти.
Про зниження податків і коментувати не буду.
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это если мудрый и простой нарид в следующий раз выберет себе президентом привокзального таксиста...
таксисты они все знают...
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Скажите, а в польше президент 6 раз отдыхает за 8 месяцев работы? А может польский президент летает самолетом олигархов на отдых? Короче, шах и мат порохоботы, мы догоним польшу 20-х годов значительно быстрее чем за 15 лет
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В смысле догоним польшу 20-х годов, 20-го столетия
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какой народ такая и власть, такая и жизнь... Каждый народ заслуживает своего уровня жизни...
Если уровень жизни дерьмовый то и народ сам дерьмовый. Это аксиома.
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Что бы добиться уровня Польши, сначала нужно научиться вдумчиво выбирать власть.
Придерживаться и уважать законы страны.
Чувствовать ответсвенность за будущие поколения - что останеться после нас.
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Тю. А що так довго то? Зебні сказали що прорив на 40% вже через пару років буде.
А у вчителей он вже по 4к$ зп.
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з таким тупим нарідом Україна і через 150 років Польшу неназдожене
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Может и 15, только если президентом будет не чмо типа клоуна. А с таким президентом и 115 лет мало будет.
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Хватит херню нести... Сейчас зелень - значит дерьмо... До этого был мародёр - жизнь тоже была дерьмо, наихудший уровень жизни был при нём и коррупция... До этого был зэк - тоже ничего хорошего...
Народ - дерьмо и привык жить в дерьме, отсюда и все эти выборы недопрезидентов - воров, зэков, клоунов.
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Вопрос армянскому радио:
- В экономической гонке, которую наша страна ведёт с ведущими экономиками мира, когда, по вашему, мы сможем догнать, скажем, Японию?
Ответ:
- Вы понимаете, даже если Япония повернётся и начнёт бежать нам навстречу..
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В 1991 году Польше надо было 20 лет, чтобы догнать Украину.
Но Кравчук быстро все поставил на свои места.
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Это, если не разворовывать страну, по-крупному....А это, уже в генетический код заложено. Как изменить генетический код?
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Начать сажать, тогда другим будет неповадно, будут побаиваться воровать.
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Ха-ха, очень смешно. А кто будет ловить и судить? сажать будут как сейчас, за маленькие суммы (гопников) и то, при условии, что у гопника нет знакомых, родственников и друзей в органах или тп.
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А что Беня уже прям завтра ласты склеит...или как при живом Бене коррупцию в зеленом стаде искоренить?
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Притом, что Польша это нищета и оттуда все разбежались на заработки в страны позападнее.
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Лучше польская нищета чем расэйская роскошь...
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Идиот? Ты был хоть раз в Польше? Обычный поляк работающий на заводе может позволить купить себе дом/квартиру, машину, одеваться и питаться так как захочет (в приделах разумного). В Украине и россии такого к сожелению еще долгие годы не будет.
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Я вижу только, что в Германии от польско-говорящих в рабочих комбинезонах не протолкнуться.
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Это не значит, что в Польше нищета. Польша достаточно хорошо развивается. Любой нормальный человек хочет жить как можно лучше, а следовательно ищет возможность зарабатывать больше. Сейчас в Германии зп выше чем в Польше и с учетом того, что полякам не надо заморачиваться с кучей бумаг для работы в других странах Евросоюза, то вполне логично, что многие поляки, особенно молодые едут в Германию на работу.
Ты ведь тоже не остался жить на родине (Украина, россия или Беларусь)?
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При определенных условиях и рак свистнет и звизда гавкнет)
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15.04.19 Для вирішення проблеми трудової міграції
необхідним є створення умов для економічного зростання в Україні, - глава ради
Федерації роботодавців

Держава масово втрачає фахівців. Щохвилини на
заробітки за кордон виїжджає двоє працездатних українців.

За підрахунками Федерації роботодавців України,
лише минулого року з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод
відчуває більшість галузей економіки, повідомляє у своєму сюжеті 24
канал.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122339
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"Перебуваючи в Україні, 3 млн постійних
мігрантів і 5-6 млн маятникових могли би виробляти понад 60 млрд дол. ВВП, якби
для цього було створено умови. А це 50% від нинішнього рівня валового продукту.

За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для
українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн.
Головним чином це відбувається в зв'язку з тим, що розмір як мінімальної, так і
середньої зарплати в Україні значно нижчий в порівнянні з усіма країнами ЄС,
включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної
Німеччини платять співробітникам в середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині
- 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині - 1600 євро. У Польщі
середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна - близько 550 євро. В
Україні ж з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або
приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.

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пока мы "достигнем уровня Польши", те уйдут вперед еще дальше. Как говорят японцы: «Вы отстали навсегда».
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Цілком можливо за 15 років.... Польщу 1939 року
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Для этого всё ворьё грабившее Украину 30 лет тоже должна получить по пятнашке За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 6651а может и больше ..
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сделать деjидацию и за год обгоним пшеков
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Сравнение средней зарплаты в Польше и других соседних странах (в долларах США)
За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 3486
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Я и говорю нищета. До немецкой минималки (€ 1500) даже не дотягивет.
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minimalka Germaniji 1168 evro eto v ruki,tak sto dotiagyvajet do minimalki За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 5844
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Otkuda u vas takyje danyje osobeno rosiji 899? За певних умов може знадобитися буквально 15 років, щоб Україна досягла рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен Свенчицький - Цензор.НЕТ 2630
U menia danyje oficialnyje tex stran drugoje pokazyvat 2019 goda
Rosija 630 evro sredneje,minimalka 177 evro
Polsa 1227 evro minimalka 611 evro
Litva 1318 evro sredneje,minimalka 607 evro
Belorus 433 evro sredneje,minimalka 136 evro
Ukraina 408 sredneje minimalka 180 evro
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rosije ecio pomianils statitsti realno konecno u nix 630 net, mozet 300 gde to sredniaja u nix zarplata
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Но дождаться, когда это случиться целесообразнее заграницей.
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У Н.С.Хрущева было 4х-классное образование. Фантазер обрадовал народ о неминуемом ,через 20 лет, наступлении коммунизма.... ( В 20 км от центра Харькова,в деревне не было ни света ни радио..) Достигнуть уровень Польши можно....если для Украины будет новый "план Маршала" и в её экономику вложат денег не меньше чем в Польшу.
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все не то
только деjидация спасет Украину
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Дружище,у Райкина была реприза ,- "Как можно уберечься от влияния улицы ,если вокруг одни улицы?"
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Т.е. все же проще сразу туда и ехать. у это не новость.
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на данный момент 17 злотых брутто - это минимум, на который в общем-то только самый низкоквалифицированный труд. если до 26 лет то еще на один злотый выше. Сварщик начального уровня миг-маг от 20 злотых на старте...ну и оператор вилочного погрузчика с небольшим стажем тоже где-то так. Ну а программист ЧПУ от 20 на старте до 50 злотых в час. Как то так. Последний, покидающий адекват Укаины - выключите свет в аэропорту.
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Так минималка поднялась в Польше где-то на 600зл брутто( или около того). Сейчас минимальная зп состовляет 2600зл брутто или 17 зл в час.
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В ту пропасть в которую летит Украина с бешеной скоростью нам бы продержаться на этом уровне, об этом плачевном состоянии позаботились все три *********** януковощ падлошенко и зелемойша
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Это если бы не дебилы у власти и поляки согласились бы нас подождать. Другими словами - никогда.
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Всегда умиляла мантра про наш народ, мол наш народ роботящий, умный, мудрый, итд...
Ага ))... такой роботящий и мудрый, что десятилетиями живёт в дерьме и нищете...
А в реальности, самый конченый народ, ленивый и тупорылый...
А вот кто действительно - роботящий народ, умный, мудрый... так это немцы, британцы, всякие датчане, шведы, итд... даже те же поляки, чехи, итд... ибо живут достойно, с хорошим уровнем жизни.... но не кричат, что они самые роботящие и умные...
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Странно, как только украинцы приезжают в нормальную страну, то сразу становятся в своем большинстве, работящими..... И живут нормально и все у них получается. Прямо загадка века.
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но остаются в стране ведь самые сливки Мы в отдел ИТ не программиста нормального найти не можем ни администратора - смешно ведь - страна с таким количеством вузов ИТ а работать некому - в основном переученные из комунального хозяйства айтишнеги
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Никакой загадки в этом нет, всё легко обьяснимо.
На заработки едет только меньшая часть граждан Украины, можно сказать передовая часть, которая хочет что то изменить в своей жизни к лучшему...
Основная же масса сидит дома, в дерьме и нищете и самое главное, что их всё устраивает. Их устраивает их дерьмовая жизнь, воровство чиновников, коррупция, беспредел в стране, итд...
Им хоть кол на голове теши, им всё пофиг. Рабы... и их большинство.
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Медицинская реформа, проводимая Супрун, позволяла добиться хорошего уровня государственной страховой медицины в ближайшие 10 лет, включая телемедицину и ФАПы сельские.
Но ЗЕбобики своим протестным голосованием проголосовали против этого.
Инвестиции, привлекаемые в страну Порошенко, позволяли развить экономику Украины.
Не будем строить иллюзий - теперь никто не даст Украине денег не под целевые проекты (и не определенным людям) еще много, много лет.
Уйдут "бубочка" и его гоп-компания, а репутация страны с населением, состоящим из 73% половозрелых идиотов, у Украины, к сожалению, останется, а идиотам денег не дают.
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Чтобы что-то менялось в лучшую сторону абсолютно необходимо проводить выборы в парламент каждый год . Это способствовало бы смены политиков в турборежиме.
И одновременно с этими выборами проводить референдум - проводить ли через полгода выборы президента или пока его оставить.
Такое следует ввести на 10 лет на законодательном уровне. А то получается что все мы через полгода после каждых выборов видим, что до власти дорвались очередные мошенники, а вынуждены терпеть их 5 лет.

К примеру, в Испании кризис и они за 5 лет собираются делать пятые выборы. Но нам об таких кризисах как у них только помечтать.
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Условие первое--у*андошить скрепную помойку рядом.Втрое-подсадить 75 процентам выборцив мозгов в черепную коробку,вдруг приживутся.И третье-научиться признавать себе и другим-я бываю виноват-исправлю.И самое главное----МНЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН,забывать о халяве.
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