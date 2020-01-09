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 Общество
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Все про:убийство (5467) евромайдан (6820) Сергиенко Василий (57) домашний арест (64) Мельник Вадим (3)

 Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника

Суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве в апреле 2014 года черкасского журналиста Василия Сергиенко.

Такое решение 8 января принял Городищенский районный суд Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мера пресечения Мельнику была изменена на домашний арест", - сказано в сообщении.

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8 января срок содержания под стражей Мельника истекал, и стороны подали ходатайства о дальнейшей мере пресечения.

"Позиция государственного обвинения была оставить (Мельника. - Ред.) под стражей. Но, несмотря на эту позицию, Городищенский районный суд, к сожалению, повторно изменил меру пресечения на домашний арест", — сказали "Ґратам" в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Там сообщили, что прокуроры не согласны с решением суда и уже подали на него апелляцию.

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

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В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест. 

Источник: https://censor.net.ua/n3168928
 
 
 Топ комментарии
 
Это же не ветеран АТО и не детский врач и даже не медсестра, чего его держать в тюрьме?
Да и журналист так себе районного масштаба. Да зЕлелебобики?
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Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве /Правосудие по Коломойскому: Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/Зато: Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога. "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Еще немного и компенсацию выплатят...
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Радикалы сопли жуют.Не то что в Мариуполе.
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а был бы баканов богдан на рабочем месте такого не произошло
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Еще немного и компенсацию выплатят...
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Там никто не хочет публично выступить и заявить что-нибудь на брифинге? Тоже ж вроде журналист, резонанс. Или тут обвиняемые не подходят для широкого освещения?
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А Антоненко, Дугар, інші? Їх чому не відпустили? Хто і як вирішує, кого відпускати, а кого-ні ? І не потрібно мені про суди розповідати.
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Это же не ветеран АТО и не детский врач и даже не медсестра, чего его держать в тюрьме?
Да и журналист так себе районного масштаба. Да зЕлелебобики?
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О лабух уже стал ветераном АТО? Когда это он оветеранился?
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А чего рецидивиста и вертухайку не вспомнил? Не так душещипательно звучит? Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Сергієнка Мельника - Цензор.НЕТ 2827
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Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве /Правосудие по Коломойскому: Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/Зато: Инвалида войны Инну Грищенко (Пуму) оставили под стражей без права внесения залога. "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Всі вказівки судам ідуть від партняги і спрямовані на шкоду Україні та патріотам .
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Скільки від Черкас до кордону з Козлостаном ?
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Які подвійні стандарти , який цинізм влади. Україна становиться непровова держава і недемократична.
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На самом деле она такая и была. Но был шанс это исправить. Но для этого требуются терпение и мозги, а с этим громадная проблема у населения. Хочется сразу всего, сразу и при этом ничего не делать. И потому к власти пришли зебилоголовые. Теперь шансов почти нет, а может и нет вообще.
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Млядь, це суддівське пекло коли-небудь скінчиться???
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судебные реформированные кадры рулят!
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Вофка Віслюк, Слуга урода, Суддя.. Ніби різні поняття, а суть одна..
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суд яростно стоит на страже интересов тех, кто убивал, пытал и совершал теракты...и при этом граждане, в отношении которых есть только мутные и неоднозначные подозрения, совершенно беззащитны перед карающим мечом правосудия (вот только правосудия ли)...
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