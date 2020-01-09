 В колонии Харькова из-за попытки бунта осужденных ввели особый режим, к заключенным применили физическую силу и спецсредства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, опубликованном в Facebook,

"По имеющейся оперативной информации группа осужденных негативной направленности, отбывающих наказание в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" (далее - учреждение), в ближайшее время планировали осуществить мероприятия, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета со свободы, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций", - сказано в с ообщении.

В связи с вышесказанным, 08.01.2020 г. с целью выявления и изъятия запрещенных для использования осужденными предметов, изделий и вещей, а также выявления признаков совершения других противоправных действий и преступлений, в учреждении был организован и проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в т.ч. групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

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Отмечается, что в ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в т.ч. три мобильных телефона.

"В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнением законных его требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что принимая во внимание случай группового неповиновения, руководствуясь требованиями статьи 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 28.08.2018 № 2823/5, в учреждении согласно приказу начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации введен режим особых условий с 8 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.

В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№25)" удовлетворительное и управляемая администрацией.





