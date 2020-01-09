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Все про:контрразведка (205) СБУ (14215) махинации (481)

 Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые в интересах террористической организации "МГБ ЛНР" организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Частный предприниматель с временно подконтрольного террористам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению социальных выплат.

Почти год назад супруг завербовала так называемая "спецслужба" террористов. "МГБ ЛНР", в частности, поставило перевозчикам задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Они также требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат. После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, регулярно посещающих украинские государственные учреждения. Оккупанты планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины.

Сообщников террористов задержали во время очередного "рейса". При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированной территории, в частности свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформление выплат без присутствия получателей.

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Отмечается, что в то время как украинская власть прилагает максимум усилий, чтобы упростить жителям Донбасса получение социальных выплат, предприниматели убеждали людей в том, что их получить дорого и сложно. Они выманивали у них деньги за несуществующие услуги.

Сведения о выявленных сотрудниках "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые возможно причастны к функционированию нелегального канала. Также проверяется информация о наличии среди клиентов "фирмы" действующих или бывших наемников незаконных вооруженных формирований.

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Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах МГБ ЛНР разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ 01
Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах МГБ ЛНР разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168925
 
 
 Топ комментарии
 
Какайа разніца. (Нелох Оманський)
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а чего сивохо клоун молчит
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А Сивохо не проти виплат в ОРДЛО.
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после такой масштабной операции сам бог велел баканову набраться сил
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Какайа разніца. (Нелох Оманський-Зе-лене пуйлоз)
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так написано в новости, что его разоблачили и задержали. Скоро нелох всё порешает и его выпустят.
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да ви шо ,а нашилюди залишаться без пенсій ? куди дивиться Сивуха ? по беспределу пішли!
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Это шутка? Разоблачили.. СБУ... Да за 2 минуты можно найти кучу адресов и телефонов тех, кто оформляет любые документы и любые выплаты. Просто нет желания у тех, кто этим должен заниматься. Полный инет этих объявлений. Ау!!! СБУ!!!! Вы где???
Помощь в оформлении социальных выплат с выплатой задолженности,идентификация пенсионерам в Ощадбанке, получение банковских карт (без присутствия). Пересечение границы, оформление свидетельства о рождении, о смерти, персонификация ОК-5 (без присутствия). Вклейка фото 25,45 лет (без выезда) телефон 0714067954, 0951662618

Ну позвоните по телефону, договоритесь об услуге и отследите где, кто и как оформит эти документы. хватайте и в тюрьму. Простенькая ведь задачка. Неужели так трудно? Но СБУ некогда... нужно ларьки на базаре трусить и всякой фигней заниматься...
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Наши пенсионеры, только мечтают о двойной пенсии и оплате за коммуналку, как в ордло.
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Украинцы, кто платит в пенсионный фонд. Вы платите дань ордло!!!
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А ось так у Греції:
Уряд Греції вживає заходів, аби повернути висококваліфікованих фахівців, які поїхали з країни. Зокрема, їм обіцяють зарплату у 3000 євро. Та чи хочуть вони вертатися?
https://www.dw.com/uk/добра-зарплата-та-не-тільки-як-греція-повертає-з-за-кордону-своїх-фахівців/a-51921700
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Пора прекращать выплачивать пенсии работникам МГБ ДНР и ЛНР.
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