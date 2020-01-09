 Механизм незаконного оформления украинских соцвыплат в интересах "МГБ ЛНР" разоблачили на Луганщине, - контрразведка СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Частный предприниматель с временно подконтрольного террористам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению социальных выплат.
Почти год назад супруг завербовала так называемая "спецслужба" террористов. "МГБ ЛНР", в частности, поставило перевозчикам задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Они также требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат. После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, регулярно посещающих украинские государственные учреждения. Оккупанты планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины.
Сообщников террористов задержали во время очередного "рейса". При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированной территории, в частности свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформление выплат без присутствия получателей.
Отмечается, что в то время как украинская власть прилагает максимум усилий, чтобы упростить жителям Донбасса получение социальных выплат, предприниматели убеждали людей в том, что их получить дорого и сложно. Они выманивали у них деньги за несуществующие услуги.
Сведения о выявленных сотрудниках "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.
Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые возможно причастны к функционированию нелегального канала. Также проверяется информация о наличии среди клиентов "фирмы" действующих или бывших наемников незаконных вооруженных формирований.
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Ну позвоните по телефону, договоритесь об услуге и отследите где, кто и как оформит эти документы. хватайте и в тюрьму. Простенькая ведь задачка. Неужели так трудно? Но СБУ некогда... нужно ларьки на базаре трусить и всякой фигней заниматься...
Уряд Греції вживає заходів, аби повернути висококваліфікованих фахівців, які поїхали з країни. Зокрема, їм обіцяють зарплату у 3000 євро. Та чи хочуть вони вертатися?
https://www.dw.com/uk/добра-зарплата-та-не-тільки-як-греція-повертає-з-за-кордону-своїх-фахівців/a-51921700