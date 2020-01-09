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 Политика Украины
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 Богдан и Баканов отсутствовали на совещании по авиакатастрофе в Тегеране и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана, а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха.

Об этом написал в Facebook редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня президент экстренно вернулся в Украину и в 3.27 начал совещание по одному из острейших кризисов - гибели "Боинга" в Тегеране. Смотрю на фото и поражаюсь - на совещании отсутствует глава комитета по разведке при президенте Украины, Андрей Богдан, который также является и главой Офиса президента, который курирует действия силовых и правоохранительных органов, и отсутствует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. То есть ключевые люди в данной ситуации. Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана - а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха! Поразительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, отвечающие за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте", - отметил журналист.

Богдан и Баканов отсутствовали на совещании по авиакатастрофе в Тегеране и не вернулись с отдыха в отличие от Зеленского, - Бутусов 01

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"Мне казалось, что поскольку российские спецслужбы "слили" в подконтрольные СМИ местопребывание президента в Омане, то ближайшие сотрудники президента должны как-то чувствовать ответственность за прокол, и в случае такого мощнейшего вызова лететь по первому зову", - резюмировал Бутусов.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3168924
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленое стадо отдыхает...оно устало...
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"С 25 января 2013 года Баканов является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО «Студия Квартал-95». Учредителем ООО «Квартал-95» значится Green Family Ltd, зарегистрированная в кипрском городе Никосия. По данным СМИ, руководителями этой фирмы являются Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии «Слуга народа». Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского" ------

а что толкового может на совещании предложить директор цирка?
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А цим уродам яка різниця? Їм все то є пофік.
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Так шо ж твой вонючий президент и великий гэтьман не вернулся?
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Я живу в реальном мире и знаю что Порошенко не на посту президента ,а ты видно совсем того уже)
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Так титул великого гэтьмана и Свиночолого батька нации он уже тоже потерял? Или возвращаться обратно в Украину обязан только президент?
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то есть зеле с выбитым зубом можно было не возращаться? зебобики, тут я с вами - нах этот гундосый вообще в Украине нужен) Пусть Порох возвращается
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Нет, тупица, я спрашиваю, почему только к Зеле такие требования и его окружению?
Ваш Свинорох уже потерял любые требования к морали, если перестал быть властью?
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Зачем ты свое фото выкладываешь, пороховатник?
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Ти неймовірно тупа зєлібоба... Пороховатнік скинув би геть інше фото...
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Тупа зелибоба тебя на этот свет высрала, педроватник.
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Конченый... Да потому что твое недоразумение ЗЕля **********, а ваша зележопая свора на главных постах, дебил.
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Это вы, ************ порохоскотный свинарник, такое правило придумали, когда только власть должна, а оппозиция может продолжать свое жирное пузо греть?
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Ага, прячется от виртуального лошария, который как обычно пукнул в лужу.
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Не прячется - я ж написал - свою жирную тушу греет.
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А на хрена?! Они на мелкозначимые события внимания не обращаюют.
Удивительно другое, как это оманский янелох только на сутки опоздал. Я думал, он вообще положит на все.
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Так ЗЕленый вислючок давно на всех положил. Особенно на тупое ЗЕбыдло, которое за него проголосовало. Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1089 Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1089 Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1089 Шесть раз устраивать себе отпуск за 7 месяцев работы. Вот это жизнь, да, ЗЕбилы?
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так все як обіцяли... працюємо до нового року ,а потім канікули! після продажу землі ми взагалі їх більше не побачимо!
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СНБО с целью чисто миропацифистской напраленности политики следует переименовать на "Квартальный комитет", а чтобы никто не догадался, кто есть на междусобойчике, а кого нет- всем напялить балаклавы
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"В один прекрасный вечер, как раз после возвращения овец, когда животные кончили работать и неторопливо шли на ферму, они услышали доносящееся со двора испуганное ржание. Животные остановились в удивлении. Это был голос Кловер. Она снова заржала, и тогда все галопом поскакали на ферму. Ворвавшись во двор, они увидели то, что предстало глазам Кловер.
Это была свинья, шествовавшая на задних ногах.
Да, это был Визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко балансируя, он пересек двор. А через минуту из дверей фермы вышла вереница свиней - все на задних ногах. У некоторых это получалось лучше, у других хуже, кое-кто был так неустойчив, что, казалось, ему требуется подпорка, но все успешно совершили круг по двору. И наконец раздался собачий лай и торжественное кукареканье черного петуха, что оповестило о появлении самого Наполеона. Надменно глядя по сторонам, он величественно прошел через двор в окружении собак.
Между копытами у него был зажат хлыст.
Наступила мертвая тишина. Смущенные и напуганные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как по двору медленно движется вереница свиней. Казалось, что мир перевернулся вверх ногами. Но, наконец, настал момент, когда исчез первый шок и, когда, несмотря ни на что - ни на страх перед собаками, ни на привычку, воспитанную долгими годами, никогда не жаловаться, никогда не критиковать, что бы ни случилось - раздались слова протеста. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, овцы хором начали громогласно блеять:
- Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! "
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"Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана"

Выпишите ему за это орден Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7675
"Мне казалось,..."

Когда кажется, известно, что делать.
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начал совещание по одному из острейших кризисов - гибели "Боинга" в Тегеране...

Какого еще кризиса? Ну разбился какой-то самолет, да наплевать! Ежедневно и бьются и падают и что? Да в автоавариях погибает ежедневно в 20 раз больше. Ну написали три строчки: разбился и хватит, пора забыть. А то раздули событие...
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не "разбился", а знищений. Тому і "кризисная ситуация". Хоча, пупкіним, напевно, цього не зрозуміти.
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Забейся под трубу гнида. Твоя родина -россия (параша) будет уничтожена, а твой хозяин - карлик - педофил путин будет повешен. Ну а русских (оленей) будут пасти китайцы.
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Маршрутка видать по ходу сломалась, а хотя совещались в 3.27, общественный транспорт не ходит, банально не на чем было и приехать.
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Так зима жеж, пробовали на лыжах, не едут...
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якби зеленський був керівником в богдана, то примусив би, а так все навпаки - богдан керує "президентом".. То ж, чого б це йому повертатись?? Ця трагедія ж не торкнулась богданів особисто.. Та й коломойських не торкнулась.. Вона торкнулась звичайних людей.. А їх на "нараду" не пустять.
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та вы ******* дебилизмом, и Бутусов в том числе...

бахнули самолёт - да, трагедия.
Но это стандартная внештатная ситуация которая должна обрабатываться стандартно...

Или давай все всё побросаем и будем совещаться...

тупость и совок ...
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Да это ты ****** своим дебилизмом в жалкой прпытке отбелить Оманского осла и всю зеленую гопкомпанию временно дорвавшуюся до власти.
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я зе-глистов терпеть ненавижу...
но точно так же мне режет слух любая дисгармония.
нельзя опускаться до пустого гавканья - нужно действовать правильно...
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так весь Мир тупой и совковый, кроме кучки зеплесени
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нормальный мир не тупой - у нормальных при возникновении ЧП все знают что им делать и выполняют свои функции.

это тупой задрыстаный совок и его порождение в случае ЧП вместо решения вопроса собираются на совещания...
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если государственная система не заточена для обработки в т.ч. такой ситуации - то я скажу что системы нет как таковой.
Потому что ситуации могут быть значительно хуже...
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Еще одна мразота выползла из норы под названием "параша".
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Как же может, какое то там падение самолетика оторвать Обезьяну из Сен-Тропе и Лейтенанта из 95 квартала от "заслуженного" и увлекательного отдыха с девками на курортах???
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теоретически - их присутствие важно
практически - а толку то?
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А накуя. Пусть шестерка отдувается. Его для того и ставили. Они бабки поделили, хозяину бене кусман отвалили и по морям разьехались до следующего дерибана. А то что там десяток зе-холопов згинуло, то такое. Они каждый день мрут, то а фронте то на дорогах.
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ЗЕ!!! Подзвони Баканову на рахунок цих двох чортів!
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Неужели еще не поняли, что зеленая мразота, оккупировавшая нашу страну, чхать хотела на проблемы и судьбы простых людей? Все эти ушлепки-малоросы типа Богдана, Ермака, Шефира, Баканова, Смирнова срать хотели на эту трагедию - у них у самих важное событие - отдых и катание на лыжах.
Торчку статус и резонас не позволил остаться в Омане.
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все намного хуже - тем кто этот цирк выбрал вообще пох.... просто пох.
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Та нужно они им. Они во власть точно не работать пришли.
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Та вони ж не лохи які небудь. За путьовочкі заплатили і не використати всі дні "всьо включено", та хоч москалі на Хрещатик вїдуть танками, їм по х.... Окупантам потрібна місцева адміністрація, з таких богданів і баканових туди набирають. Точно як при німцях - какая разніца какая власть, аби при дєлє..
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Сумні новини для країни. Сьогодні зранку, при повній тямі і притомності, у власній квартирі при повному оточенні родичів Зєлєнський знайшовся живим в Україні. Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7291
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Ну та то ниче шо на сутки опоздали...главное - хоть сейчас чем никогда.
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у них дела есть и поважнее: не мешайте отрываться
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Совещание, Боинг, кризис, Куршавель - "не важно..."(с) или "какая разница..."(с)
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Лучше бы мальчик не находился

Сказать, что срочно вылетаешь из Омана рано утром в среду, прибыть в Киев почти через сутки - в четверг, а ночное совещание, согласно информации ОПУ, провести в "пятницу". И после этого просить не хайповать на тему авиакатострофы.

Владимирссаныч, нормальные люди не хайпуют, а скорбят в связи с этим страшным событием, унесшим жизни молодых, замечательных украинцев. Хайпуем мы исключительно над вами и вашими соглядатаями - завравшимися чиновниками, успевшими только в этом году навешать нариду лапши больше, чем все предыдущие власть предержащие за 28 лет. Потому что у вас, сцук, ума не хватает даже врать складно.

Да что там врать - написать текст пресс-релиза вы не умеете без ошибок. А пыжитесь управлять страной. Понавыбирали по объявлениям и сериалам выбиратели хреновы. Больно. Недоброе утро.

Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4031

Helgi Sharp
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Уже и не знаю, что там получается. Но после всего этого я просто уверен: там люди без мозгов.
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Получается, что совещание касалось организации этой катастрофы и последующему отмазыванию террористов.

Понятно, что это какая-то девка из ОП с бодуна написала, но в том же ОП должен хоть один не дебил работать.
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Только одну фразу: "Я устал. Я мухожук" (с)
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«Зе комбінатор»
Володимир Зеленський обіцяв українцям «нові обличчя» у владі, а зрештою зробив керівником свого Офісу Андрія Богдана, який до цього працював на державній службі за трьох різних президентів.
Богдан працював урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Миколи Азарова - при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка - і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми. Навіть за часів Леоніда Кучми він був адвокатом - і одночасно помічником судді. Все це було заборонено цілою низкою різних норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства. Того самого, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Віктор Януковича.
Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1821
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(игриво, как к маленькому ребёночку)
А кто-кто у нас год назад захотел стать Президентом Украины?
А кто-кто у нас не принимает наркотики и показал избирателям самую честную справку об этом от своего друга?

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Все эти люди не то, чтобы не понимают, на каких должностях они теперь и как должны себя вести. Они просто не утруждают себя даже делать видимость, что они государственные деятели и изменять привычный им ритм жизни. Потому что не перед кем. Это лучше всего показывает их истинное отношение и к своим почитателям и к "шефу"
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Пошли с козырей

Богдан і Баканов були відсутні на нараді щодо авіакатастрофи в Тегерані, і не повернулися з відпочинку на відміну від Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 769

Полиция, которая уже херову тучу времени не может найти, убийцу 5-летнего Кирилла Тлявова просто потому, что убийцы все свои (начало историиздесь) и лепит из говна и палок "дело Шеремета", будет расследовать авиакатастрофу. В Иране. Ага...... .
И кого винтить будут? Военных, волонтеров, общественных активистов?
Охтижй...........й...
Извините, но других слов у меня нет.
Сергей Стеценко
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Загадка: Три менти каталися на човні. Човен перекинувся. Скільки ментів потонуло?
Відповідь: Шість. Три під час катання і три під час слідчого експерименту.
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Пребывание Богдана Баканова на курортах это рутина. Непривычно отсутствие Коломойского на своем привычном хозяйском месте за столом.
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Уроды меркантильные. Жируют на курортах, зачем им еще какой-то сбитый Боинг обсуждать
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це показово, і може стати трігером непередбачуваних подій.
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Команда ЗЕсцикуна слабенькая и хлипкая на здоровье от государственной работы - им отдыхать нужно. Вот поэтому и не вернулись. Так шо, идите нах..й ЗЕизбиратели, у нас рождественские праздники! Вы зробили це разом!
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А хто ж бубочке на ухо про чертей буИИтЬ гАвАрить, мля?
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Эта авиакатастрофа как снег наголову для этих клоунов. Обычно так бывает, когда ты уже подумал что поймал бога за бороду.
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