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 Полиция задержала председателя сельсовета на Волыни из-за коррупционных схем с землей. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции задержали председателя сельского совета в Волынской области из-за коррупционных схем с землей. Правоохранители также задержали посредника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

"Был разоблачен председатель одного из сельских советов региона. Последний наладил коррупционную схему решения земельных вопросов. К противоправной деятельности в качестве посредника привлек руководителя коммерческой структуры, который является сертифицированным инженером-землеустроителем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция задокументировала факт вымогательства и получения фигурантами неправомерной выгоды.

Полиция задержала председателя сельсовета на Волыни из-за коррупционных схем с землей 01

"За беспрепятственное выделение в собственность земельного участка гражданин должен был заплатить 6000 долларов США "вознаграждения". В случае отказа - затягивание процесса или вообще отрицательное рассмотрение данного вопроса на сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце декабря 2019 сельский голова от землеустроителя получил первую часть взятки: 5000 гривен посредник забрал себе, а тысячу долларов США передал должностному.

"В среду, 8 января, правоохранители задокументировали получение посредником второго "транша" - 3500 долларов США. После передачи средств голове сельсовета оба были задержаны по месту жительства чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщает полиция.

Полиция задержала председателя сельсовета на Волыни из-за коррупционных схем с землей 02

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168923
 
 
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из 10 голів сільрад (ближчих до міст) 9 забезпечили земелькою всіх своїх по 2-3 десятки родичів, і ще раз їх забезпечили тупо на продаж, також накормлені члени та працівники сільрад аби мовчали і ще невідомо хто з всяких державних пузатих чиновників районного та обласного рівня. Так що по цих пацанах (буйних головах) промахнутись важко - то на рахунок кримінальних проваджень.
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