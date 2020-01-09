 Военнослужащие-десантники испытали украинские бронеавтомобили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M"

Об этом сообщает издание "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что тесты проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M", которые были изготовлены на трех разных предприятиях.
Вся техника ранее прошла испытания бездорожьем в Кременчуге и проехала более 500 км до Житомира.
На Житомирщине броневики испытывали в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей технику на удобство испытали военнослужащие-десантники.
В сообщении говорится, что также испытали боевую мощь автомобилей. Броневики предназначены не только для перевозки боевого состава, но и для поддержки пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением действия воинов. Испытания позволят в перспективе отобрать лучшие образцы бронетехники и заранее убрать неполадки.
Как Дозор, токо сталь нормальная, и у сварщиков руки из плечей растут.
Бывший песчаный карьер - рельеф соответствующий.
Больше за руль такого агрегата не сяду. Чуть, блин, не перевернулись. Обзор слабоват. Нихрена не видно))
А так, да.
Вещь.
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 грудня 2019 року відкрив провадження у справі №910/18605/19 про визнання недійсним договору про реструктуризацію боргів автомобільної компанії "Богдан Моторс" перед державним Укрексімбанком (Київ) на суму 1,3 млрд грн, зазначено в ухвалі суду, розміщеній в єдиному реєстрі судових рішень.