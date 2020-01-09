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 Общество, Технологии
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 Военнослужащие-десантники испытали украинские бронеавтомобили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M"

На полигоне в Житомирской области провели масштабные испытания четырех украинских военных броневиков.

Об этом сообщает издание "Урядовий кур'єр", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тесты проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M", которые были изготовлены на трех разных предприятиях.

Вся техника ранее прошла испытания бездорожьем в Кременчуге и проехала более 500 км до Житомира.

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На Житомирщине броневики испытывали в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей технику на удобство испытали военнослужащие-десантники.

В сообщении говорится, что также испытали боевую мощь автомобилей. Броневики предназначены не только для перевозки боевого состава, но и для поддержки пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением действия воинов. Испытания позволят в перспективе отобрать лучшие образцы бронетехники и заранее убрать неполадки.

Источник: https://censor.net.ua/n3168922
 
   
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Разве Oncilla - это не польская доработка Дозора?
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Да, польская лицензионная версия "Дозора Б".
Как Дозор, токо сталь нормальная, и у сварщиков руки из плечей растут.
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Могли бы не испытывать на бездорожье, а просто дать по некоторым дорогам покататься, это одно и то же.
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100%, нехай би проіхали тимі Дозорами від Грушева до Львова
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Та ладна. Мы на "Дозоре-Б" еще прошлым летом по своему полигону рычачили на убой.
Бывший песчаный карьер - рельеф соответствующий.
Больше за руль такого агрегата не сяду. Чуть, блин, не перевернулись. Обзор слабоват. Нихрена не видно))
А так, да.
Вещь.
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коли"Нихрена не видно)" ЦЕ Ж ДОБРЕ!! Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M" - Цензор.НЕТ 83 набагато гірше коли "хрена видно)" Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M" - Цензор.НЕТ 4545
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Це як : " Гогі ти яблокі любіш ? Кушат да , а так нет " .
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Пети не стало и сразу про армию вспомнили.. Військовослужбовці-десантники випробували українські бронеавтомобілі "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" та "Oncilla-M" - Цензор.НЕТ 4473
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А почему на этих испытаниях мы не видим ни одного экземпляра от Пециного хламосборника Богдан?
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Может потому,что сейчас по Богдану судебные дела слушаются,и Богдану иск выставлен на 1,3 лярда гривен от государственного Укрэксимбанка?
Господарський суд міста Києва ухвалою від 27 грудня 2019 року відкрив провадження у справі №910/18605/19 про визнання недійсним договору про реструктуризацію боргів автомобільної компанії "Богдан Моторс" перед державним Укрексімбанком (Київ) на суму 1,3 млрд грн, зазначено в ухвалі суду, розміщеній в єдиному реєстрі судових рішень.
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