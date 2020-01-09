 В Иране назвали информацию об отказе Тегерана передавать США черные ящики с разбившегося самолета МАУ ошибкой журналистов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.
"Первоначальная информация была направлена Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине было предложено принять участие в процессе расследования авиационного происшествия", – отметил Абедзаде.
Он напомнил, что создана совместная группа для расследования катастрофы, опознания и передачи тел.
Глава Организации гражданской авиации также сказал, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.
Иранское агентство Mehr 8 января написало, что в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии для Цензор.НЕТ сообщил, что в настоящее время изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана. (с).
и начали петлять, мол берите то что осталось...
Это... я тут трошки выпал из тренда, а теперь пытаюсь вернуться.
Я правильно понял, что некий частный самолет, который ассоциируют с Медведчуком, из Киева полетел в Маскат, а оттуда полетел в Москву? И есть некие подозрения, но не точные, что на борту самолета в Москву полетел Верховный Главнокомандующий ВСУ?
Или я не так все понял?
UPD: Ага, и это борт уже вернулся в Киев, с промежуточной посадкой в Гомеле. Теперь все понятно. Что именно? Вот и я хочу понять что именно.»
Ну, шо буде текст: «Зеленскому не надо повторять ошибок Порошенко »?
« 09.01.20 11:15 Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть и наказать его экс-владельцев, - представитель МВФ Люнгман.
Украина обязана вернуть средства, вложенные в "ПриватБанк" после его национализации в 2016. А бывшие владельцы "ПриватБанка" должны быть понести ответственность за убытки, причиненные государству.»
Все террористы одинаковы.
Кретины не знают что сигнал с самолета пропадает, внезапно или от РЭБ, или от мощной ракеты, как вот от.... да, внезапно, "БУК-а". Кому они и что лепят то? Это повод к войне. Я бы реально объявил, так как они слишком мутно "заявляют".
Норм. страна даже если бы была атака борта из ПЗРК, сказала: случилась "случайность", боевика преследовали и чет там такое, типо стрелялись. ЛЮБЫЕ эксперты - Вэлкам, любые "черные ящики" передаем компании "Боинг", под наблюдением наших специалистов, а компенсации выплатим на протяжении 6-ти месяцев, соболезнуем и т.д.
Все!
Провисание жгута к датчику обледенения из-за которого он ломался, сказали пиши рацуху, года через два может и сделают то, что ты предлагаешь.
"Антон Кирик, пилот
Этот самолет был новый, 3 года - это новая машина. И не может быть на ней никаких отказов, таких катастрофических - тем более. А если бы и были, даже если оторвать двигатель, он сделает нормальную посадку. Я также абсолютно исключаю ошибку экипажа, а технические вопросы, они бы смогли решить. Поэтому, считаю, что причиной был фактор, на который невозможно было повлиять. Выводы делать можно только после официального расследования."