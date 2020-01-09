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Все про:авиакатастрофа (1159) Иран (616) МАУ (99) Boeing (18)

 В Иране назвали информацию об отказе Тегерана передавать США черные ящики с разбившегося самолета МАУ ошибкой журналистов

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал ошибкой информацию журналистов том, что власти страны отказались передавать черные ящики разбившегося вблизи Тегерана украинского самолета компании-производителю Boeing.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

"Первоначальная информация была направлена Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине было предложено принять участие в процессе расследования авиационного происшествия", – отметил Абедзаде.

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Он напомнил, что создана совместная группа для расследования катастрофы, опознания и передачи тел.

Глава Организации гражданской авиации также сказал, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

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Иранское агентство Mehr 8 января написало, что в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран отказывается передавать Boeing черный ящик разбившегося самолета МАУ, - Reuters

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии для Цензор.НЕТ сообщил, что в настоящее время изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;  разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Источник: https://censor.net.ua/n3168917
 
   
 Топ комментарии
 
А зачем тогда не передавали Боингу, а сами вскрыли? Наверное, чтобы их неправильно поняли... Поступки, как у типичного коцапья...
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Та ладно уже "часть записей утрачена" можно и отдать. В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5901

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана. (с). В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5901
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Та ладно уже "часть записей утрачена" можно и отдать. В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5901

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана. (с). В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5901
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Бармалеи уже уничтожили часть информации с "черных яшиков"
и начали петлять, мол берите то что осталось...
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То будут, то не будут..... Бармалеи прячут "концы в воду"....
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месть малайзийских экстремистов за МН-17
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А то что вскрыли и похерили часть данных, тоже "ошибка журналистов"?
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А зачем тогда не передавали Боингу, а сами вскрыли? Наверное, чтобы их неправильно поняли... Поступки, как у типичного коцапья...
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Вся робота по "пошкодженню " записів ЧЯ проведена кацапами . Досвід є по Смоленську .
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«Юрий Бирюков 15 hrs ·

Это... я тут трошки выпал из тренда, а теперь пытаюсь вернуться.

Я правильно понял, что некий частный самолет, который ассоциируют с Медведчуком, из Киева полетел в Маскат, а оттуда полетел в Москву? И есть некие подозрения, но не точные, что на борту самолета в Москву полетел Верховный Главнокомандующий ВСУ?
Или я не так все понял?

UPD: Ага, и это борт уже вернулся в Киев, с промежуточной посадкой в Гомеле. Теперь все понятно. Что именно? Вот и я хочу понять что именно.»

Ну, шо буде текст: «Зеленскому не надо повторять ошибок Порошенко »?
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На ету ?
« 09.01.20 11:15 Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть и наказать его экс-владельцев, - представитель МВФ Люнгман.
Украина обязана вернуть средства, вложенные в "ПриватБанк" после его национализации в 2016. А бывшие владельцы "ПриватБанка" должны быть понести ответственность за убытки, причиненные государству.»
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Воно то так , але серед похмурої теми хоч якийсь позитивчик .
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Никаким образом твои комменты к данной теме не относятся, Цензор развел флудерастов, а теперь сам не знает что с ними делать.
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"Эксперты" Ирана поработали уже с ними
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Ведь это логично, сначала отказать, потом объявить о потере части записей, а потом сказать , что нас не так поняли. В Иране назвали информацию об отказе Тегерана передавать США "черные ящики" с разбившегося самолета МАУ ошибкой журналистов - Цензор.НЕТ 3183
Все террористы одинаковы.
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Что-то я уже не верю этим ослам моджахедовским, заврались за одни сутки черезчур
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после трамповского "мызамир" могли бы и послать))))
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Поломали стольким людям зраду...
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Пусин позвонил и уточнил что говорить?
Кретины не знают что сигнал с самолета пропадает, внезапно или от РЭБ, или от мощной ракеты, как вот от.... да, внезапно, "БУК-а". Кому они и что лепят то? Это повод к войне. Я бы реально объявил, так как они слишком мутно "заявляют".
Норм. страна даже если бы была атака борта из ПЗРК, сказала: случилась "случайность", боевика преследовали и чет там такое, типо стрелялись. ЛЮБЫЕ эксперты - Вэлкам, любые "черные ящики" передаем компании "Боинг", под наблюдением наших специалистов, а компенсации выплатим на протяжении 6-ти месяцев, соболезнуем и т.д.
Все!
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Большинство из комментаторов не знает,что такое авиация и как медленно и скрупулёзно могут вести расследование авиакатастрофы.
Провисание жгута к датчику обледенения из-за которого он ломался, сказали пиши рацуху, года через два может и сделают то, что ты предлагаешь.
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Сумуємо за загиблими авіапасажирами в Ірані. В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 5666
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Полет был абсолютно нормальным, согласно Flightradar24.

В Ірані назвали інформацію про відмову Тегерана передавати США чорні скриньки з літака МАУ, що розбився, помилкою журналістів - Цензор.НЕТ 8676
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значит уже всю инфу с черных ящиков потерли, можно отдавать
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Часть данных уже "утеряна", теперь можно и передавать. Логично)
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Катастрофа украинского самолета в Иране: что говорят опытные пилоты

"Антон Кирик, пилот
Этот самолет был новый, 3 года - это новая машина. И не может быть на ней никаких отказов, таких катастрофических - тем более. А если бы и были, даже если оторвать двигатель, он сделает нормальную посадку. Я также абсолютно исключаю ошибку экипажа, а технические вопросы, они бы смогли решить. Поэтому, считаю, что причиной был фактор, на который невозможно было повлиять. Выводы делать можно только после официального расследования."
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