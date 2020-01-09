 Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть, экс-владельцы должны понести ответственность, - представитель МВФ Люнгман

Об этом в интервью "Эспрессо" сказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь государство просто обязано вернуть хотя бы часть тех средств обратно. И те, кто к этому привел, к этим убыткам, имеются в виду бывшие владельцы ликвидированных банков, они должны понести за это ответственность и вернуть часть средств, потраченных налогоплательщиками на ликвидацию банковского кризиса", - отметил он.
По его словам, в отличие от меньших банков, в 2016 году "ПриватБанк" невозможно было просто ликвидировать.
"Более половины населения Украины имели счет в этом банке и на это финучреждение приходилось более половины всех розничных транзакций в украинской экономике. И Украинское государство, с целью защиты населения и финансовой стабильности, было вынуждено вложить в банк 5,5 млрд долларов. И теперь пришло время для Украинского государства - вернуть эти средства", - подчеркнул Люнгман.
бєня -ОП!! а ось касса - ПЛАТИ!!
Простыми словами это так: государство решило забрать у Коломойского его квартиру, которую он сдавал в аренду, Коломойский согласился (или был вынужден согласиться), но успел забрать из нее все свое добро - мебель, телевизор, где-то даже дорогой паркет снял и сантехнику может прихватил. Ну вы же хотели квартиру, вот, а за остальное речи не было. Государство получило голую квартиру, сдать ее и зарабатывать так нельзя, жильцы на чемоданах, собираются съезжать. Пришлось тратиться на срочный ремонт. Теперь государство судится с Коломойским, мол, не-не, мы договаривались на квартиру со всем добром, ты обещал, давай теперь верни за это все деньги! Коломойский разводит руками: ничего такого я вам не обещал. Так и судятся до сих пор.
Скоріше повірю в те, що захід за погодженням з пуйлом зливає більшу частину України в Рашу, а Бєня цьому заважає з своїми добробатами. Ось на нього і йде вогонь з усіх боків.
Наверно, хотел написать борух каломойский
щоб відірвати бєні і його крімінальній мішпусі яйця ВЖЕ ЧЕРГА ВИШИКУВАЛАСЬ
перші там - США.. другі -ісраіловка а вже треті -Україна..
так що забава розпочалась - купуйте поП-Корн..