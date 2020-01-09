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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2780) Приватбанк (576) Люнгман Йоста (16)

 Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть, экс-владельцы должны понести ответственность, - представитель МВФ Люнгман

Украина обязана вернуть средства, вложенные в "ПриватБанк" после его национализации в 2016. А бывшие владельцы "ПриватБанка" должны понести ответственность за убытки, причиненные государству.

Об этом в интервью "Эспрессо" сказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь государство просто обязано вернуть хотя бы часть тех средств обратно. И те, кто к этому привел, к этим убыткам, имеются в виду бывшие владельцы ликвидированных банков, они должны понести за это ответственность и вернуть часть средств, потраченных налогоплательщиками на ликвидацию банковского кризиса", - отметил он.

По его словам, в отличие от меньших банков, в 2016 году "ПриватБанк" невозможно было просто ликвидировать.

"Более половины населения Украины имели счет в этом банке и на это финучреждение приходилось более половины всех розничных транзакций в украинской экономике. И Украинское государство, с целью защиты населения и финансовой стабильности, было вынуждено вложить в банк 5,5 млрд долларов. И теперь пришло время для Украинского государства - вернуть эти средства", - подчеркнул Люнгман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну. Даже не сомневаюсь", - Коломойский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3168916
 
 
 Топ комментарии
 
Кто же его накажет? Он же папа КАЛомойский.
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то, може, зробимо бєню розпорядником бюджету України? Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть и наказать его экс-владельцев, - представитель МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 9977
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Правильно,вернуть деньги и отдать каждому гражданину Украины лично,кто платил налоги
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Народ, Олег Петрович ed2c8e0a - сепар-рашист. Вчергове це гівно засвітилося зі своїми провокаціями. Раніше я його неодноразово ловив на агітації за лугандон.
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А Буба Оманський не брав участі в цьому? Сумлєваюсь, аднака.
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Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5046ну куда в таком состоянии решать государственные дела... тем более пора в давос лететь!
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Долги отдают только трусы - КоломойскийВиведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 1826
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Коломойский: долги отдают только трусы, а у меня их нет - государство обобрало до трусов Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 997 Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5562
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ХуцпА бєні-б:голюбського-мартинова і їхньої мішпухі ЛУСНУЛА! Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 3334
бєня -ОП!! а ось касса - ПЛАТИ!! Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 2258
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Как то неудобно перед Игорем Валерьичем.... Хозяин віслюка на секундочку
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Вовка ты почув, що каже МВФ ? А шо теперь скажет Гончарук - все идет путем с ВМФ? Беня , лыжи, буковель-Оман, ночные цветы через сутки после трагедии, ночные заседания по прилету из Обмана, ... Как тебе спится СЛУГА?
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Цей Люнгман, як дитина. Гонтарева, виходить, ангел, а Бєня - чорт? А хто такий сам Люнгман? З рогами, чи без?
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Ванютка--ты утомил болтаться как гуано в ополонке--определись уже-ты за умных или красивых.
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Он у Бени на зарплате, ему не надо определятся.
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На двох зарплатах. Навіть на трьох. Не все в грошах міряється, продажний.
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Хм . На стількох зарплатах і таку дурню несеш . Соромно за того хто тебе навчив грамоти .
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Люнгман це МВФ, а вони без вирішення питання гроші не дадуть.
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Вывод денег Коломойским имел место, но не он стал причиной национализация, а наоборот. Это был обманный маневр Коломойского, когда он понял, что банк таки заберут. Он согласился отдать банк государству, потянул время, за которое вывел все связанные активы, и отдал банк. Естественно это резко понизило ликвидность банка, что было особенно критично во время паники, когда вкладчики были склонны забирать деньги, а не нести в банк. Государству пришлось вкачать в него миллиарды, чтобы вернуть устойчивость.

Простыми словами это так: государство решило забрать у Коломойского его квартиру, которую он сдавал в аренду, Коломойский согласился (или был вынужден согласиться), но успел забрать из нее все свое добро - мебель, телевизор, где-то даже дорогой паркет снял и сантехнику может прихватил. Ну вы же хотели квартиру, вот, а за остальное речи не было. Государство получило голую квартиру, сдать ее и зарабатывать так нельзя, жильцы на чемоданах, собираются съезжать. Пришлось тратиться на срочный ремонт. Теперь государство судится с Коломойским, мол, не-не, мы договаривались на квартиру со всем добром, ты обещал, давай теперь верни за это все деньги! Коломойский разводит руками: ничего такого я вам не обещал. Так и судятся до сих пор.
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Так тепер можна забирать у будь кого будь що? Якщо Приват був монополією(а він був і є), то чому тільки Приват був націоналізований? Чому не націоналізовані монопольні енергопостачальники? Обленерго і облгази? Укртелеком? Рошен?
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Не кожна монополія загрожує Україні. Раніше ПриватБанк був приватним, але мав 2/3 всього фінансового обігу України, що дійсно мало загрозливий характер.
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Тобто корупційні прокладки Фірташа не загрожують державності? А фінансування Ахметовим терористів теж не загрожує державності?
Скоріше повірю в те, що захід за погодженням з пуйлом зливає більшу частину України в Рашу, а Бєня цьому заважає з своїми добробатами. Ось на нього і йде вогонь з усіх боків.
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Так ти остаточно впав до бєні на контракт ? А як же Вуля ?
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Які добробати?? Ти що, тільки із сплячки виліз. Добробати ще в 2015 перейшли до ВСУ або Нацгвардії.
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Realno tak i dolzno byt,vet vase gosudarstvo poteriala dengi izza mosenikov.
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Откажись от двух порций доширака и купи клавиатуру или мобилку.
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ja ne ruski mne etot alfovit i jazyk cuzoj.Pisu po latyni kak umeju.
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Какой то Мойше.
Наверно, хотел написать борух каломойский
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Ja ne mense tebia znaju sto takoj Kalomojski.Xoroso sto u nas takix net, po drugomu ix zdala tiurma bez variantov
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Тобто усі попередні повідомлення щодо домовленостей України з МВФ є брехнею. Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 1742
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Саме так. Тільки не кажіть про це зебілам.
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А хто заставить Беню вернути гроші? Сопля, а може чорт Баканов?
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Ай вей.. так ти не тільки хуцпатий поц а ще й ТУПИЙ
щоб відірвати бєні і його крімінальній мішпусі яйця ВЖЕ ЧЕРГА ВИШИКУВАЛАСЬ Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 1236
перші там - США.. другі -ісраіловка а вже треті -Україна..
так що забава розпочалась - купуйте поП-Корн.. Виведені з "ПриватБанку" кошти потрібно повернути і покарати його ексвласників, - представник МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 4570
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Это нужно было делать сразу - арест собственников, арест активов, арест чиновников... А уже потом СПАСАТЬ БАНК за налоги граждан... А так это АФЕРА с участием государства!
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зебіл Александр Глазков, - ти ризикуєш, ьеня і клован тебе з мат.забезпечення знімуть!
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от і буде момент істини для виборців Зеленского
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Так вооот почему беня так не любит МВФ!
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Кого покарати? Беню? То він готується ще раз покарати придурків і ще раз відібрати банк, чи компенсацію. Це називається битий небитого везе і буде довго везти, поки не здохне. Бо розуму у цих битих дятлів не прибавиться. Вони знову до влади приведуть когось сташного, бо мають великі вуха і телевізор.
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