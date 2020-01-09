 Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию крушения украинского "Боинга", - Reuters

Об этом информирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Пять источников в сфере безопасности - три американских, один европейский и один канадский - сообщили агентству, что первоначальная оценка западных спецслужб заключается в том, что на украинском авиалайнере, потерпевшем крушение в Иране, возникла техническая неисправность и он не был сбит ракетой, вероятность чего также рассматривается.
По информации канадского источника, существует доказательство того, что один из двигателей самолета перегрелся.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
(с) протокол осмотра места происшествия.
Я думал таким доказательством может служить "черный ящик", содержащий показания приборов, ан нет оказывается есть и другие доказательства...
Хотя, да, на видео же видно, что он горел, а раз горел, значит перегрелся
Один я тут сижу, по привычке 1.5% военного сбора отстегиваю, шоб бубочка за свой кошт свою самку с личинками, охрану, повора регулярным рейсом на официальный визит возил...
Мои 1.5% военного сбора от моих доходов! С какого я должен их бубочке с бакасиком на отдых отстегивать... его так сионские мудрецы научили? Стриги лохов, пока западные спецслужбы работают?
Бо якщо виявиться, що там двигун загорівся через пару днів після планового техогляду, то винними визнають МАУ і вони мусять платити компенсацію родичам пасажирів...
а так - згоден. подолати можна навіть сотону... або Тома і Джері
без образ якшо шо) просто уточнив
вон, тут даже пишут шо наш гарант рояля вернулся через сутки почти, хотя высрала Мендель - "срочно вылетает взад"
тут писали шо прямых рейсов туда нет, в Оман.
че тогда они нас делают лохами..... ах да, че они подтверждают(сигнал обрывается)
Захід вирішив затулити очі на збиття іранцями літака.
да если б было небо мирно-голубым и никто нигде не шмалял...то и вопросов бы не было...
Они там поехавшие или как? Сигнал еще мог бы пропасть из-за РЭБ. Но тогда это бы засекли. Или из-за крупной ракеты(подрыв был как у .... "БУК-а" походу, то есть это не дебил с ПЗРК выстрелил)
И шо шо засекли то? Макс, да пофигу шо там и кто засек, если у нас по-сути страна третьего мира.
На Рашку разевать варежку кто должен? - Макрон, или Олланд шо там был, или комсомолка Мерекель, или лауреат Обама, или любитель диктаторов и псих - Трамп, или Борька Джонсон-Поехавший. Кто?
фото больших кусков фюзеляжа говорило том, что он был поражен однотипными поражающими элементами, какие бывают в боевой части противовоздушных ракет.
Ждём-с!
Значит правду мы не узнаем - никогда!
Такі телепні як ти отримавши по вуху навіть коли рядом буде стояти лише одна людина що скаже "це не я" - будуть розводити руками - ну що ж, я ніколи не дізнаюсь хто дав мені в ухо.
Оно тоже перегрелось.
"Три американских источника" - это три прокремлёвских "обозревателя",
которые где-то высказались ?
Источники надо называть, дабы дурь и проплаченность каждого выдна была.