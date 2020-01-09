 Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", – написал он.

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Напомним, новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.