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 Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, - глава Оператора ГТС Макогон

Транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", – написал он.

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Напомним, новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168913
 
 
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А где деньги за транзит ?Когда то Игорь Бакай говорил, что самые богатые люди в Украине заработали деньги на российском газе.
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этот транзит нужен кучке барыг, которые на этом зарабатывают миллиарды, все это идёт мимо кассы Украины и народа..
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Что значит "постепенно"?!!
Контракт подписан? Подписан!
Начинается с 1 января? С 1 января!
ГДЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕУСТОЕК ПО КОНТРАКТУ от РАШКИ?!
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Зачем же так шашкой рубить?Написано же: "Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины."
Получается что ваш гнев от невнимательности.
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объемы на уровне себестоимости, цена транзита засекречена и газпромом и нафтогазом.
к чему эти регулярные сообщения о транзите?
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