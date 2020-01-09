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 Полиция задержала в Киеве сбежавшего из РФ вора в законе по кличке Камо Московский. ФОТО

В Киеве полиция задержала вора в законе по кличке Камо Московский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"По данным оперативников Департамента стратегических расследований Национальной полиции, Камо Московский незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус вора в законе на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине", - сказано в сообщении.

Полиция задержала в Киеве сбежавшего из РФ вора в законе по кличке Камо Московский 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали на Херсонщине разыскиваемого Интерполом вора в законе из РФ. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом", инициированный президентом Украины. Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. "За" законопроект проголосовали 254 народных депутата.


Полиция задержала в Киеве сбежавшего из РФ вора в законе по кличке Камо Московский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168911
 
 
 Топ комментарии
 
Конкурент Вована Пітерського...
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Тот случай когда это лучший вариант .
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Тюрьма народов, лучшее наказание, назад в рюзьке мир отправлять.
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Дедусь шо ти тут робиш? А ну нах его назад в рашу, еще таких беженцев не хватало.
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Это ядерная бомба замедленного действия , а не дидусь !
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Він потірявся, не на той блок пост поїхав🤭
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Камо выглядит как наркоман конченый, воры в Московии тоже похоже деградировали, они же кривое зеркало общества.
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Ну, некоторые президенты выглядят не лучше.
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Если человек заявляет, что он вор в законе, то чем это не повод пристрелить это животнае? Полиция задержала в Киеве сбежавшего из РФ вора в законе по кличке Камо Московский - Цензор.НЕТ 4143
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Он же гражданин России , а там зона второй дом. Домой его домой," авторитета" этого
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так вовчик оманский дал ему героя Украины или нет??
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І чого їх так тягне в бандерівську фашистську Україну ? В Мацкве таких "варов" пучками на рубль і ніхто навіть не питає. А дєдушка прикупив би собі домік в замоскворечьє, сидів би тихо і попивав кефірчик, а не їхав до нас шукати лохів
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Барыга мальдивский 5 лет привечал их , торгуя гражданством ....
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Что-то он больше на доходягу бомжеватого похож а не на вора в законе, убогий какой-то
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і оце треба було волати на всю Украіну ? Просто треба щоб вони зникали.....потихеньку і без галасу..чі боімося шо Єуропа возмутіцца?
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Не того взяли. Вован Оманский круче будет.
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игарьвалеричь гони этих масковских Поліція затримала в Києві злодія в законі на прізвисько Камо Московський, який утік з РФ - Цензор.НЕТ 4397 а то самому скоро нечего будет есть
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Дык блогерша рашистская Митрошина и поющий негр дантист по совместительству тоже оказались в Украине незаконно. Но псы рюкзакова почему то их не тронули, не справедливо! Король Осёл говорил, какая разница бандэровец или малорос или вор.
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А у нас когда закон примут? То Зе вроде подал это закон, но что-то его не принимают. Видимо криминал уже занёс нашим слугам.
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Что то Камо сдал сильно.... Ему 56 лет всего. Не сидится ему в Белгороде....
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Судячи із статті і іншої інформації в кінці статті, Україна, для "злодіїв в законі" перетворюється в Швейцарію. Видно вони не бояться ні нашого законодавства, ні нашої поліції, ні наших судів. І злітаються в Україну із усіх бувших республік СРСР, як у зону відпочинку, де проводять свої конференції, симпозіуми, і просто " сходняки" . А наші правоохоронці шанобливо випроваджують їх назад, терпляче очікуючи їхнього скорого приїзду в Україну.
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Так вот ты какой, русский человек.
Ведь я правильно понимаю, что это лицо русского человека?
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Чистая зелебоба в годах - водолазочка лоховская под спинджачок, взгляд такой типа жалостливый, а на самом деле не раскумарился чел с утреца)) Да и похож)
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Тю, отправьте в Грузию. Типа пришло письмо от больной мамочки - слёзно просит увидеть сына, рыдали всем отделом.
Парочку так отправите - ехать перестанут.
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Авакян, як Масковський переліз стіну Яценюка? Пустіть електричний струм з росії по всій довжині стіни Яценюка щоб не лізли, падлюки.
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сабака ллайяла на дядю. фррраера Поліція затримала в Києві злодія в законі на прізвисько Камо Московський, який утік з РФ - Цензор.НЕТ 3046кашерный пахан видно крестный папка аула какого то
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как они запарили дать ему дубинкой по харе шоб дорогу забыл..какой то смех кто тот им е еще подчиняется..а лучше ноги прострелить точно три года не появится..
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