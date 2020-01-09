 Американская компания "Aireon" передала следствию по крушению самолета МАУ информацию со спутников

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявила представитель "Aireon".

Компания специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, которые позволяют собирать более подробную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

Отметим, в 2019 году "Aireon" предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, разбившегося в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это ускорило выяснения причины аварий.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов: "Изучаем версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерены искать обломки ракеты"