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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авиакатастрофа (1159) Иран (616) расследование (2632) США (16013)

 Американская компания "Aireon" передала следствию по крушению самолета МАУ информацию со спутников

Американская компания "Aireon" собрала данные о движении самолета МАУ, летевшего рейсом PS752 из Тегерана в Киев и разбившегося сразу после вылета 8 января. Данные переданы "компетентным органам, которые проводят расследование".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявила представитель "Aireon".

Компания специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, которые позволяют собирать более подробную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

Отметим, в 2019 году "Aireon" предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, разбившегося в Эфиопии, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это ускорило выяснения причины аварий.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168910
 
   
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Скоро суд по МН17, пуйло іде на все, щоб кинути тінь на Україну.
Одного любителя гібридних війн вже зачистили. Ждьом-с...
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компетеные органы а-ля ГБР будут расказывать теперь под диктовку Портого (Москвы) , и мы долго не узнаем теперь кто и как сбил украинский самолет.
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а шо там у Омані за основне яство? то воно може застрягло.
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И что там, со спутников? Можно подробнее
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компетеные органы а-ля ГБР будут расказывать теперь под диктовку Портого (Москвы) , и мы долго не узнаем теперь кто и как сбил украинский самолет.
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рано ще. только ж передала. пошли изучать.
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Скоро суд по МН17, пуйло іде на все, щоб кинути тінь на Україну.
Одного любителя гібридних війн вже зачистили. Ждьом-с...
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а шо там у Омані за основне яство? то воно може застрягло.
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Уже определили класс кацапской ракеты, которой бабаи сбили наш "Боинг", не ??? Американська компанія "Aireon" передала слідству про аварію літака МАУ інформацію із супутників - Цензор.НЕТ 7476
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А чому не було такої інформації у випадку із малазійським "Боїнгом" на Донбасі???
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Там уже все Билинкет все доказал. Остаётся только виновных вздернуть на рее.
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