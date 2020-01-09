 Данилов: "Изучаем версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерены искать обломки ракеты"

Секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии для Цензор.НЕТ сообщил:
"Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы "Боинга" компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств.
В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:
- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;
- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
В состав комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле.
Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране.
На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета. Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Я помогу. Визуализация - создание в воображении образов желаемой действительности.
Порой в горячечном бреду алкоголика такое тоже происходит.
Ну к чему эти детские вбросы?
Наберитесь терпения, пока инфы ведь ноль.
Чего гадать на кофейной гуще?
Возможно, через пару-тройку дней хоть что-то станет понятно.
Группа мониторинга авиационных рисков OPS распространила заявление в котором говорится: "Мы рекомендуем исходить из предположения о том, что речь идет об инциденте со сбитым самолетом, точно также как в случае с MH17 - пока не будут предъявлены ясные доказательства обратного".
https://mignews.com/news/disasters/090120_101045_32220.html
Необходимо отметить, что самолет рухнул над промышленной зоной Тегерана, в которой расположены секретные ракетные исследовательские ракетные центры, военные заводы и склады ракет, прикрытые мощным поясом ПВО. Подробнее обб этом можно прочитать в материале "Опасности полетов над индустриальной зоной Паранд".
OPS указывает на "очевидные дыры от шрапнели в в фюзеляже и секциях крыла".
оссийская пропаганда, как это и ожидалось, начинает раскручивать версии катастрофы украинского авиалайнера авиакомпании МАУ в Иране в выгодном ей ключе. В первую очередь - с акцентами на том, что это диверсия, внимание, США! Причём раскрутка этого нарратива показательно проходит не только на ресурсах напрямую контролируемых ГРУ РФ, а для их ретрансляции используются псевдо-эксперты не в первый раз отмечающиеся бредовостью своих заявлений, но и, по сути, выдает "заказчика" в лучших традициях анализа Зигмунда Фрейда.
Например, на таком ресурсе как "Московский комсомолец", с незапамятных времен находящимся под бдительным контролем МО РФ, было опубликовано большое интервью некоего военного эксперта Алексея Леонкова, который зачастую используется для осуществления информационных вбросов, либо же поддержания ура-патриотических настроений в медиа пространстве.
К примеру, этот же самый "эксперт" в 2018 году заявлял, что у МБАК "Гюрза-М" никакой брони нет. В свою очередь, визуально даже российские СМИ продемонстрировали что часть повреждений, в частности, нанесенных стрелковым оружием калибра 5,45-мм не пробили корпус украинских катеров.
А в начале 2019 года этот так называемый "военный эксперт" высказался о том, что для полного уничтожения всего населения США достаточно будет 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат". Это человеконенавистническое заявление псевдо-эксперта растиражировали практически все СМИ РФ. Между тем, оно ярко демонстрировало не только бредовость и аморальность российской пропаганды, но и то, насколько эта самая пропаганда использует никчемные и необразованные рупоры. Особенно с учетом того, что Россия с 2016 года так и не провела полноценных летных испытаний МБР "Сармат", а потому не совсем понятно, чем этом там грозил Леонков мировому капитализму.
Но это всё прелюдия, для понимания того, что из себя представляет этот псевдо-эксперт, ведь именно сейчас через него начинает распространяться нарратив, что трагедия с украинским авиалайнером в небе Ирана произошла по вине США. Этот эксперт считает, что авиалайнер сбило американское ПВО, приняв его за иранский самолет, либо же его сбил, внимание, диверсионная американская группа посредством ПЗРК!
И вот тут, очень важный момент. Ведь если сам факт наличия в глубине Ирана диверсионной группы США вооруженной ПЗРК это сродни боярочному бреду, то упоминание самой версии с ПЗРК - это просто сдача гибридного сценария "по Фрейду".
Буквально сегодня утром, я в ходе рассмотрения версий гибели украинского авиалайнера в материале "Авиакатастрофа в Иране: трагедия на фоне разгорающейся войны" рассматривал, в том числе и версию теракта с применением не только бомбы на борту, но и ПЗРК. С учетом же того, что ответственность за теракт никто не взял на себя, то это и вправду могла быть диверсия. Но уж точно не США, граждане которых и контактирующие с которыми иранцы, на территории Ирана попросту находятся под колпаком.
"Московский комсомолец" на данном поприще с его псевдоэкспертами поддержал другой ресурс, на удивление, так же имеющий прямое отношение к российским силовикам - "Комсомольская правда", уже со своими "знатоками" в обойме "заслуживающих доверие".
Так, на данной площадке по поводу авиакатастрофы в Иране высказался некий безымянный участник российского расследования катастрофы "Боинга МН17" над Донбассом, (а мы прекрасно помним, что ни одна из версий РФ по делу МН-17 не является принятой во внимание из-за своей несостоятельности и лживости), отметив, что самолет имеет на фюзеляже следы поражающих элементов.
Также, версию военных "комсомольцев" на еще одном пропагандистском ресурсе "ПолитНавигатор", который не чужд российскому ГРУ, поддержал "эксперт" Армен Гаспарян: "Крушение украинского «Боинга» недалеко от аэропорта Тегерана очень похоже на катастрофу малазийского самолета в небе над Донбассом, которая произошла в 2014 году".
По факту, российские эксперты и специалисты уже сошлись в едином мнении, и это мнение о том, кто якобы осуществил диверсию в Иране, будет навязываться и в дальнейшем.
А вот кто не "якобы", а действительно мог провернуть подобного рода операцию, так это, конечно же, ближайшие партнеры авторитарного режима - российские инструктора и консультанты, а также их агентура, пользующиеся куда меньшим вниманием со стороны спецслужб Исламской республики, нежели граждане Запада.
Но, конечно же, на это российский псевдо-эксперты внимание не обратят, как и на то, что проведение данной диверсии было куда выгоднее именно российской стороне, дабы маховик конфронтации на Ближнем востоке размотать с ещё большим ускорением. Более того, помимо вытекающих из этой раскрутки финансовых профитов для России имеется ещё один очень важный - информационный.
И заключается он не только в обвинениях США в этой атаке с целью провокации, но и акцентах через подконтрольные Кремлю информационные площадки в Украине, на причастность Вашингтона к гибели украинцев в Иране.
Источник: Одесский дозор
О, как. Американские диверсанты на территории Ирана, более того, Тегерана, где осведомители тайной полиции имеются в каждом доме, каждом мечети, каждом торговом ряду на базаре. Муха не пролетит, а тут целая ДРГ.
Ох, уж эти сказочники.
P.S. Если бы у "хоттабычей" была хоть слабая надежда, что можно списать гибель самолета на "пендосов", то они кричали бы об этом на каждом углу. Но они с первой минуты объявили о неполадках с двигателем.
рашка старается следов не оставлять...
интересно
Накануне Западного похода
Несколько дней тому назад в этом блоге были заданы вопросы «Зачем Путину манипуляции с архивными документами?» и «За что он возненавидел Польшу?» В предыдущем посте Герой Сопротивления, ставший кошмаром Путина также было предложено объяснение того, что именно в сентябрьской резолюции Европарламента вызвало особенное раздражение Путина. Теперь можно ответить на вопрос «Что все эти события последнего времени на самом деле означают?»
предыдущим текстом, помнят, что в нем обращалось внимание на трехмесячную паузу в появлении публичной реакции Путина на резолюцию Европарламента, принятую еще 19 сентября. Тогда же было высказано предположение о том, что путинская «архивно-дипломатическая» война была начата им только после того, как произошло какое-то существенное событие, какое и позволило ему ее начать. Что это было за событие?
Парижский «Мюнхен»
Впервые Путин заговорил о резолюции Европарламента 11 декабря на заседании российского организационного комитета «Победа». Что произошло накануне этого заседания?
Накануне - а именно 9-10 декабря - прошла встреча в нормандском формате, на которой состоялась капитуляция нынешнего политического руководства Украины. Как известно, принятое в Париже коммюнике продемонстрировало поражение Украины перед Кремлем c нормандским счетом 0:26. О сдаче позиций свидетельствовало и устное выступление украинского президента на пресс-конференции по итогам саммита.
Какими бы ни были детали встречи Путина и Зеленского, в том числе и ее двусторонней части, длившейся, по разным источникам, от пятидесяти минут до полутора часов, ее главный результат для российской стороны оказался исключительно удачным. Очевидно, что личная встреча с Зеленским убедила Путина в том, что с интеллектуальной и моральной точек зрения украинский президент оказался слабым, не способным держать удар. Что означает, что президентский срок Зеленского является идеальным временем для реализации стратегических замыслов Кремля по отношению к Украине.
Неслучайно, что именно на следующий день по возвращении из Парижа Путин впервые заговорил о «неправильной» резолюции Европарламента.
Путинские территориальные претензии
А через несколько дней во время «большой» пресс-конференции 19 декабря он приоткрыл завесу над направлениями своего следующего геополитического наступления:
...входе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине»...
Обращают на себя внимание две политико-дипломатические особенности, связанные с этим заявлением.
Во-первых, предыдущий раз Путин говорил о территориальных претензиях к Украине более пяти лет тому назад, 17 апреля 2014 года, когда он вслух грезил о Новороссии от Харькова до Одессы. Тогда Украина была политически слабой, в ней не было политического руководства, способного к сопротивлению кремлевской агрессии. В последующие пять с лишним лет Путин ни разу не позволил себе публичного воспроизведения этих мечтаний, так что могло даже сложиться впечатление, что он о них забыл. Выяснилось, что нет - как только Украина вновь политически ослабела, когда в ней снова не оказалось политического руководства, способного к сопротивлению агрессии, тогда Путин опять заявил о своих территориальных претензиях.
Во-вторых, прошло уже три недели со времени заявления Путина, а ответа Зеленского нет. То есть территориальная претензия, отчетливо сформулированная российским президентом, есть, а какого-либо публичного ответа со стороны именно украинского президента - нет. И, как мы понимаем, теперь уже и не будет. А если нет ответа даже на словесную агрессию, то стоит ли ожидать ответа на более серьезный вызов?
Что касается «обоснований» путинских претензий на исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, то они, естественно, не имеют никакого отношения к реальности. Формулировка «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине» является действительно странной, поскольку кроме нескольких маргинальных авторов, помешанных на имперских бреднях, а также Владимира Путина, ни в чьих других текстах она более не встречается.
Третьим Универсалом Центральной Рады от 7 ноября 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика в пределах 9 губерний Российской империи с преобладавшим украинским населением - Волынской, Екатеринославской, Киевской, Подольской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Таврической (северные уезды, без Крыма)
....больше тут......
https://aillarionov.livejournal.com/1156096.html
Недавно было лопатка вылетела и разбила окно, рядом сидела пассажирка непристёгнутая и её высосало наружу. И она так летела некоторое время, торча из форточки. Погуглите и найдёте.
Правда тогда самолёт вполне нормально приземлился и погибла только та тётка, не выдержала экстрима.
Я недурно написал шо у чудака - советская рожа..... ТОР - не достает на такую высоту, ублюдок!
\\\\\\\\В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле. Источник: https://censor.net.ua/n3168909\\\\\\\
А, ок, сорри, то есть европейцы - лохи, раз сказали шо это "БУК"?(потолок ракет - чет до 11км, или даже 20, а Боинг тот летел на стандарте - 10-10.5)
Что это такое? Данилов, ешь оливье(салат) и не смерди. Хотя может новость не так подана? Ибо таким дураком невозможно быть..... ах да, я же написал что рожа совковая, так что возможно "размешивает" расследование шоб потом сказать: "А "ТОР" бы не достал на такой высоте и - "этонеони, этоктотозлой""
И на какой высоте был украинский Боинг через пару минут после взлета?
там из ПЗРК боевак "Вагнера" бы достал.
и кстати, дата была какая? ну, 6-е число то.... совпадение? думаю(что не совпадение)
І ще питання може мені хтось пояснити що означає "записи з чорних ящиків були частково втрачені" ???? Я ще розумію на старих літаках записи були на стальному дроті (не на плівці) - ну можливо частково дріт порвався чи розплавився. Сьогодні всі записи цифрові - тобто та ж флешка. Як можна на флешці частково втратити записи ?????? Флешка або читається вся або не читається взагалі нічого - не бачив я іншого. Хтось зустрічався з іншими випадками ???
С кацапами два сапоги пара
Нє.Те,що дяді наказано будь-якою ціною відмазати бєніну авіакомпанію ,-то зрозуміло.
Але ж і тупий....
своїх - 1 шт
ворожих - 0шт
Ну прямо рівень терористичного осередку
- "поражение самолета зенитной ракетой ЗРК" = 99%;
- "столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом" = 0,999999%;
- "разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам" = 0,000001%
- "взрыв внутри самолета в результате террористического акта" = 0%
Цікаво лише чи будуть
мордовці прикривати іранців,
зеленський - мордовців, а
іранці - обставин катастрофи
Не нужно считать иранцев такими как ты сам, при всей специфичности персов и их отношений с внешним миром, это богатая страна, за длинным долларом в которую съезжаются спецы со всего мира, от инженегров до программеров, а жизнь "в тонусе" угроз от Израиля и США предусмотрела своей сутью, что ПВОшники отлично различают гражданские борты или воздушные цели.
Хотели бы, в ту ночь на три два раз запретили бы полеты в своем воздушном пространстве.
иранские кацапы игиловцы путлира сбили и к аллаху не ходи они все неправомерные арабы..и иудеи тоже не кашерные..
А, если бы движок загорелся сразу при взлете, то пилоты бы сообщили.
Это все отмазки персов, чтобы концы в воду!!!!
17 августа 2010 года иранские средства ПВО сбили в районе Бушерской АЭС истребитель собственных иранских ВВС F-4 «Phantom». Как сообщило близкое к разведывательным кругам израильское агентство Debka, самолёт по неизвестным причинам вошёл в 20-километровую запретную зону вокруг АЭС. Пилоту и штурману удалось катапультироваться.[59]