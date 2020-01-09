 Из-за запуска "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду вечером, комментируя официальный запуск 8 января "Турецкого потока", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3", - рассказал он.
"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - добавил Макогон.
При Зеленском: освободили моряков, освободили других пленных, подписали контракт на транзит на тех же условиях, вернули 3 миллиарда от газпрома.
Но сливает интересы Украины Зеленский, смотри не перепутай.
При найвеличнішому міст досі стоїть, потоки добудовують, повідпускали терористів, убивць дітей, беркутню, підписали контракт, за яким ми отримаємо 10млрд за умови відмови від позовів на 12млрд. Розпродали ОДВЗ на космічну суму, і через 2.5 років потрібно буде їх викупити за 150млрд.грн (а продали на 100). "Вярнулі" від грязьпрому 3млрд за позовами минулої влади.
А потім те опудало поїхало в Оман для зустрічі з мертвечуком. Гешефт не смердить, може і Роженку щось перепаде з мертвечуківсько-*********** недогризків) Розбився літак невчасно, ледь зустріч з мертвечуком не обломилась. Але літак фігня, почекають. Яке ж ти шниле.
Не?
- Украина имела козыри только на полгода, даже при прекращении транзита ЕС выкрутилась бы это время - большие запасы газа. Что дальше?
- главное: Украина - не субъект, а объект, так что спорить с большими дядями из ЕС ей нечем. Спасибо Пороху за потерю независимости, беспомощность Украины на переговорах даже там, где они прямо касаются - последствия этого.
Завтра в семь двадцать две, я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте
Чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в
ПарижеОмане, а там ещё немного и - ПровансМацква.
Обходные трубы не "теперь", а с 1999 - Ямал-Европа и Голубой Поток - 2003. Просто коллективный идиот - укр правящий класс - решил, что его это не касается.. или рассосется... или марсиане прилетят..... в общем - продолжал пилить.
Рассчитывать надо только на себя.
Обществом/страной всегда рулит элита, на Украине тоже самое, только Украине не повезло: нет гос элиты, слоя людей, реально управляющий страной и ставящих интересы государства выше личных и клановых. Почему - ????? но именно это осн причина того ануса, куда страна попала.