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 Штаты готовы "без предварительных условий вступить в серьезные переговоры" с Ираном, - постпред США при Совбезе ООН Крафт

США готовы присоединиться без предварительных условий к "серьезным переговорам" с Ираном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом в письме в Совет Безопасности ООН написала постоянная представительница Вашингтона при совете Келли Крафт.

Согласно письму, целью этих переговоров будет предотвращение "дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Также в письме Крафт объясняет ликвидацию иранского генерала и командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" Касема Сулеймани соображениями самообороны. Она отметила, что Вашингтон действовал в соответствии со статьей 51 Устава ООН и добавила, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторены.

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3168906
 
   
 Топ комментарии
 
Можно провести переговоры в Минске
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Азиаты это просекут.как слабину и начнут наглеть. Там где одна пощечина,там и вторая.Потом будет нападение всей шоблой,когда теряется страх перед жертвой.
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Зри в корень, штаты выкосили за пару дней всю иранскую верхушку причастную к военному сопротивлению и терактам, а теперь можно и поговорить. А та стрельба в пустыне была проведена для иранского лохтората, Ирак даже слова не сказал про обстрел своей территории...
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соотношение потерь: генерал+свита и 60 овцейопов на похоронах против 0 убитых америкосов.
Хорошо нагнули.
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Азиаты это просекут.как слабину и начнут наглеть. Там где одна пощечина,там и вторая.Потом будет нападение всей шоблой,когда теряется страх перед жертвой.
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предлагаешь вдарить? Я согласен, только если ты будешь в дубаи в этот день, идет?
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Ты еврей? Дубаи это ващет ОАЭ, там 7 княжеств. И они сами могут так ударить шо у Хомейни даже гурии разбегутся.
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Иран на 5 месте по добыче нефти. В нынешних условиях это приговор. Кроме нефти на востоке США больше ничего не интересует.
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кацап, а не паРаша ли выживает на продаже нефти? Штати готові "без попередніх умов вступити в серйозні переговори" з Іраном, - постпред США при Радбезі ООН Крафт - Цензор.НЕТ 6352
или на паРаше будут выпускать непотопляемые смартфоны?
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а не сша ли самый крупный в мире добытчик углеводородов сейчас ? и не имеет ли поэтому свой интерес в росте цен на нефть
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есть разница в
"жизненно необходимо" и "один из элементов торговли"
паРаша сдохнет в любом случае - Сибирь уже отдали Китаю - но при низких ценах на углеводороды сдохнет значительно быстрее.
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Кацап? А что назвать меня русским язык не поворачивается? Да я русский, но я родился в Украине, живу здесь, служил в украинской армии, плачу налоги в украинскую казну. Я не анексировал Крым и Донбасс, не состою в родственных связях с кем нибудь из правительства РФ, не поддерживаю их идеи. Так в чем проблема?
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1. Ядерное оружие в руках мусульман
2. Угроза Израилю, единственному вменяемому государству в єтом регионе
3. Порт для нового "шелкового пути"

Это у вас в голове ничего кроме нефти.
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Иран 20 лет не мог продавать никому свою нефть и мир как-то жил .
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Интересно, о чем Америка хочет поговорить с фанатиками? О погоде что-ли?
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Зри в корень, штаты выкосили за пару дней всю иранскую верхушку причастную к военному сопротивлению и терактам, а теперь можно и поговорить. А та стрельба в пустыне была проведена для иранского лохтората, Ирак даже слова не сказал про обстрел своей территории...
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А как Ирак мог сказать про обстрел своей территории.Никто не обратил внимание на то что ракеты называются "Катюша"?Это по правильному "Смерч".Дальность до 70 км.От Багдада до ******* 105 км по прямой.И до границы ещё десяток.
Так что стреляли в любом случае с территории Ирака.В сговоре они явно.
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Была же новость, что Иран предупредил Ирак об ударах, а те в свою очередь предупредили США. Было за ранее оглашено когда и по каким объектам будет проведен огонь... Подняли пыль, надули щеки и теперь можно поговорить
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Это зрада, Трамп капитулянт и огенд *******. Никаких переговоров - весь мир в труху.
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это такая мини войнушка организованая Трампом для своей предвыборной компании.... теперь новый договор с Ираном и трамп красавчик......так хотелось..... но резко изменившаяся риторика угроз на сотрудничество говорит о том что Трамп блефовал.... и адекватную оценку этому дадут выборы в США, наврятли в пользу последнего....
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Однопартийцы взяли Трампа за бейтсы. Походу, кроме него, никому в США именно сейчас война с Ираном не нужна.
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"Съделать Америка зъдорово сънова" , угу , типу "great again" .
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ясно что никто не хочет войны... прямо как Сралин - так не хотел войны что зохавал кучу стран, а потом на него "ВНЕЗАПНО напали". Притом шо атакующая армия(контрудар) была по всем параметрам так как ужу было в истории.... при Гавгамелах то.
А то шо Трамп "набивает очко, тойсть "очки"", понятно и так.
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бгг и поэтому не пустили в оон представителя ирана, творить с серьезным лицом лютейшую дичь и врать на весь мир - это надо уметь
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принуждение к миру, это называется так,
вежливое
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штати на догоду ізраїлю і саудитам розірвали угоду з іраном,звинувативши його в тому що він її не дотримується. проте жодних притомних доказів як не було предоставлено, так і немає. мегате ен рік в своїх відгуках доводило що іран дотримується угоди. інші країни підписанти(британія, раша, франція, китай) виражали вою глубокую абезпокоєнность.іран киданули з договором як нас з будапештом. і ніхто за брехню, маніпуляцію так не відповів. єдина причина чому розірвана була угода- лише те що вона була при обамі. і саме ненависть до обами і є чинником сьогоднішньої адміністрації. і так міжнар права немає- ані для сша і його союзників, ані для ірану, ані для раші з китаєм! усі пиз..боли!
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вчера большинство комментаторов под забугорными флажками обвиняли Трампа в трусости и требовали войны США с Ираном.Какая выгода забугорным флажкам от войны США с Ираном?
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Надо готовиться к любому развитию событий!

Штати готові "без попередніх умов вступити в серйозні переговори" з Іраном, - постпред США при Радбезі ООН Крафт - Цензор.НЕТ 223
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Все правильно и разумно. Всем понятно, что Штаты победят в этой войне очень быстро. Но что получит от этого хорошего вся планета? Единственное, что не нужно было сначала угрожать, а потом идти на переговоры. Это выглядит как уступка. Хотя по факту - уничтожен Сулеймани- Штаты поломали иголку, что приведёт к смерти кощея
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Отак би й відразу.
Розумні люди завжди можуть домовитись між собою.
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Агент Путина и торгаш Трамп у власти - конец сильной Америки. Трамп сдал Сирию ***** и отступает на Ближнем Востоке. Кроме того, кацапы уже в Ливии. А США будут "договариваться", хотя это выглядит, как слабость и чревато дальнейшими проблемами для США,
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