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Все про:Борисполь (621) Киевская область (1843) Нацполиция (10698) стрельба (2575)

 Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета. ФОТО

Полиция устанавливает личности злоумышленников, причастных к ранению из арбалета жительницы Борисполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, возвращаясь домой, женщина возле подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником.

Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета 01

Отмечается, что полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из арбалета.

Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу.

Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному событию.

Также полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след "стрелков".

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

В свою очередь, секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок в Facebook сообщил, что инцидент произошел на улице Владимира Момота. Пострадавшая - Нина Ковадло, работает в управлении образования города.

Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета 02

"Все спрашивают, кто пострадал от стрельбы из арбалета, и нужна ли помощь, выяснили - это наш сотрудник управления образования Нина Ковадло, слава Богу, что он отвел ту стрелу от нее, могло быть горе, стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным. Связался с врачами, состояние стабильное, с ней все более-менее, кровь предварительно сдавать не нужно. Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив Владимира Момота, 40 - расспрашиваем, ищем информацию об этом гаде и арбалете, ведь прямо здесь находится детская площадка, аж кровь стынет, когда думаешь, что могло произойти", - написал Годунок и выложил соответсвующие фото.

Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета 03
Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета 04
Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета 05
Фото: Годунок/Facebook

Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета 06

Источник: https://censor.net.ua/n3168904
 
 
 Топ комментарии
 
Хороший повод для Авакова чтобы организовать месячник добровольной сдачи луков, арбалетов, рогаток и плевательных трубочек.
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аваков счас продолжит месячник упаковки патриотов и вояк...вдруг "выяснится по походке" что это какой нибудь герой войны, кавалер орденов Я. Мудрого за войну с РФ.....
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Блин,только от одного слова"чиновница" коробит!
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Однако экзотический метод припугнуть человека, у нас граната чаще взрывается, чем из арбалета стреляют Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета - Цензор.НЕТ 2982
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граната дешевле и компактней, спрятать легко и бросить недолго
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Хороший повод для Авакова чтобы организовать месячник добровольной сдачи луков, арбалетов, рогаток и плевательных трубочек.
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аваков счас продолжит месячник упаковки патриотов и вояк...вдруг "выяснится по походке" что это какой нибудь герой войны, кавалер орденов Я. Мудрого за войну с РФ.....
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А горохострельное тоже сдавать?(с)
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а так же

огнетушителей
ножей и вилок
и на всякий случай денежных знаков ибо самое зло от этого.....
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Болт на самом деле без наконечника. Наконечник не навинчен. Выстрел там почти не слышен. А если услышала,то значит с очень близкого расстояния. Возможно стреляли с обычного детского - с силой натяжения до 25 кг. Хотя...Стрела врядли пробила бы ладонь навылет с оперением при такой мощности.
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Кто сказал что без наконечника?
Ели болт НАВЫЛЕТ (с оперением!) пробил ладонь, оставил серьёзную касательную царапину на жигульке и ему хватило энергии неслабо колупнуть дверку у крепления зеркала - оружие было весьма мощным. Наконечник мог и отломиться. Да и не оставит пластиковый болт без наконечника такой царапины...
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вообще без проблем... но там болт короткий
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Блин,только от одного слова"чиновница" коробит!
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И плюс сам пост смердит совком с его "троцкистско-бкхаринской бандой нелюдей и убийц"...
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К вопросу о легализации оружия. Чем бы этой женщине, к примеру, помог бы лежащий в сумочке пистолет? А вот преступнику уже не нужно было бы рассчитывать траекторию стрелы - убил бы наверняка.
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Если бы преступник хотел эту тётю убить - подошёл бы к ней, и убил бы её наверняка из нелегального обреза 16го калибра, например.
Или зарубил бы её легальным топором Expert из Эпицентра.
И по хрен бы ему было, есть ваша легализация оружия, или нету вашей легализации оружия.
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Болт мог попасть ей в глаз или того хуже...
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и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником. Источник: https://censor.net.ua/n3168904

и чуть ниже: сотрудник управления образования Нина Ковадло, слава Богу, что он отвел ту стрелу от нее, могло быть горе, стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным. Источник: https://censor.net.ua/n3168904


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Робин Гуд - уже не тот... в молодости попадал в глаз мыши со 100 метров, а тут промазал в бегемота )))
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Написали , що посадова особа щоб менше співчували , але ж людину поранено , жінку !
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услышала звук, похожий на выстрел....

Что ли арбалет был без глушителя?
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Дофига чиновников в Украине - болту свободно не пролететь...
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Вона своєю рукою агресивно перешкоджала вільному повітряному руху мирного болта.
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Там как раз Зеля проезжал... А он еще тот игрунчик. Мог с "деловой встречи" с овце...ами в Омане и арбалет притащить. Вот только "народный зепрезент" ездит такими кортежами с перекрытием целых городов, что алиби он себе точно обеспечил.
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Я так зрозумів, що коли з арбалета, то це - легке ушкодження. А сокирою - то взагалі просто зачіску поправити.
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Стільки чиновників освіти а 90% населення єлементарно безграмотні.
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может всеже какие дебилы игрались неосторожно?
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дитю на новый год подарили арбалет, решил с окна пострелять, ну да несчастный случай, родителей привлечь, а тут прям про разбойников речь идет...
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