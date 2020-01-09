 Ладонь пробита насквозь: возле детской площадки в Борисполе неизвестные ранили чиновницу выстрелом из арбалета. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, возвращаясь домой, женщина возле подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником.

Отмечается, что полицию и медиков вызвали неравнодушные свидетели.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из арбалета.

Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу.

Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному событию.

Также полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след "стрелков".

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

В свою очередь, секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок в Facebook сообщил, что инцидент произошел на улице Владимира Момота. Пострадавшая - Нина Ковадло, работает в управлении образования города.

"Все спрашивают, кто пострадал от стрельбы из арбалета, и нужна ли помощь, выяснили - это наш сотрудник управления образования Нина Ковадло, слава Богу, что он отвел ту стрелу от нее, могло быть горе, стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертельным. Связался с врачами, состояние стабильное, с ней все более-менее, кровь предварительно сдавать не нужно. Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив Владимира Момота, 40 - расспрашиваем, ищем информацию об этом гаде и арбалете, ведь прямо здесь находится детская площадка, аж кровь стынет, когда думаешь, что могло произойти", - написал Годунок и выложил соответсвующие фото.







Фото: Годунок/Facebook