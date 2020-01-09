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 Политика Украины
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 Более 4 тыс. человек находятся на контроле из-за возможного незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что у них на контроле находятся несколько тысяч человек, которых проверяют на предмет незаконного визита в оккупированный Крым.

Об этом руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент у нас на контроле находятся более 4000 человек из-за возможного посещения Крыма. Если говорить о тех, кому уже выписан запрет, то только тот орган, который это сделал, может снять его", – сказал он.

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Демченко напомнил, что приезд в оккупированный Крым не через административную границу между материковой частью Украины и оккупированной территорией является нарушением, поскольку согласно постановлению Кабинета министров другие пункты пропуска на полуостров не функционируют.

"Выявлять лиц, которые незаконно посещали оккупированную территорию, удается, если в Госпогранслужбе есть соответствующая информация от других правоохранительных органов или поручение о запрете на въезд. Также пограничники могут руководствоваться информацией, полученной непосредственно во время пересечения гражданином границы, если удается установить, что он незаконно посещал Крым. Отказ во въезде в Украину касается иностранцев, а граждан Украины привлекают к административной ответственности", – пояснил представитель Госпогранслужбы Украины.

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Он также указал на то, что граждане Украины могут сообщать в погранслужбу о возможных случаях незаконного посещения оккупированных территорий, и это станет основанием для изучения каждого конкретного случая.

Источник: https://censor.net.ua/n3168901
 
 
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На самом деле их куда как больше. Хоть с Миротворцем сверяйтесь для начала, прежде чем пускать рашкинскую шваль.
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Это не по миротворцу. В миротворце наверно уже отпетые твари на учете.
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Главное что Добронравова и Доктора УАблана впустили в Украину за наршение админ границы. А то кто же будет петь зелебобе "итс ма лайф"? Не татьяна Лайф же в самом деле? Да и седьмой сезон скотов нада нимать Более 4 тыс. человек находятся на контроле из-за возможного незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3756
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Там уже миллионов 10 побывало, а у них 4000 и те возможные :D фейгина запишите, он там точно был, а то зачастил он в Украине
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