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 Политика Украины, За рубежом
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 Беларусь начала подготовку к проведению третьего Форума регионов с Украиной

Создан оргкомитет по подготовке к проведению в 2020 году в г. Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Министров Беларуси.

"Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 06.01.2020 г. № 1р создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в г. Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Его возглавил Заместитель Премьер-министра Игорь Ляшенко", - говорится в сообщении.

Оргкомитету поручено до 20 февраля 2020 г. разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия.

"При необходимости оргкомитет может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168900
 
 
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Опять в Житомире дорогу перекроют и мусор будет стоять возле каждого перекреста\светофора? Беларусь начала подготовку к проведению третьего Форума регионов с Украиной - Цензор.НЕТ 6241
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Это позорное чмо опять с реликтовыми идиотами трёт. Это путь в ЕС?
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Какие еще в жопу регионы?
Какой еще кремлевский прихвостень Лукашенко?
Украина, проснись!
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Президент Эстонии вернула подаренное ей российскими дипломатами крымское шампанское, что у нас на восточном фронте? когда Украинская армия начнёт освобождать нашу землю от российских оккупационных войск?
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У меня более скромный вопрос, будем мы наконец выходить из этого убогого СНГ в конце-концов?
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какое достижение)) беларусы интегрируются с рф и украину тоже тянут назад в стойло))
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Беларусь начала подготовку к проведению третьего Форума регионов с Украиной... зачем это Украине нужно,мы же не колония Московии,а Беларусь есть колония Московии, Московия хитро предлагает своим западным колониям создать СЭВ как было это в годы Брежнева и чтобы туда загнать Украину,Молдову и Беларусь
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