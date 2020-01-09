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 Экипаж разбившегося самолета МАУ не сообщал о внештатной ситуации и не запрашивал помощи, но пытался развернуться обратно в сторону аэропорта, - иранские следователи

Экипаж самолета "Международных авиалиний Украины" ("МАУ"), потерпевшего крушение в Тегеране, не подавал авиадиспетчерам сигнал о внештатной ситуации на борту

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) , который потерпел катастрофу утром 8 января в Тегеране, был охвачен пламенем еще в воздухе. Об этом в четверг, 9 января, сообщили иранские следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы, в результате которой погибли 176 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Также следователи комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть записей черных ящиков самолета МАУ утеряна, - Организация гражданской авиации Ирана

Эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Отмечается, что после падения Boeing 737 произошел "мощный взрыв" - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Согласно предварительному докладу следователей, экипаж авиалайнера также не подавал авиадиспетчерам сигнал о внештатной ситуации на борту, пишет Интерфакс-Украина.

Издание со ссылкой на иранских следователей сообщает, что самолет пропал с радаров на высоте около 2,5 тыс. метров.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3168892
 
 
 Топ комментарии
 
Я одна с самого начала не верю ни единому слову этой организации из Ирана?
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нет веры чалмаголовым бабуинам заврались как вата на донбасе.....
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Кто бы сомневался, вырезали самое важное и теперь скажут что сам упал из за притяжения земли...
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Я одна с самого начала не верю ни единому слову этой организации из Ирана?
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нет веры чалмаголовым бабуинам заврались как вата на донбасе.....
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Для них, для камикадз, принести себя в жертву аллаху, как нам с тобой за пивком сходить
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В Иране мышь не проскочит на самолет без воли "всевышнего"
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Кто бы сомневался, вырезали самое важное и теперь скажут что сам упал из за притяжения земли...
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може взагалі цього літака не було? ми все собі придумали?
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"Эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы"

Короче это следователи -- сливай воду.
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Подождите.
То ли еще будет.
Сейчас следаки - специалисты по походке - подъедут.
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И диспетчер Карлос позвонить должен! У его просто пока денег на телефоне нету, Но как только получит сразу и позвонит!
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Учитывая что большенство продвинутых и предприимчивых иранцев от туда свалили, особенно повальная миграция с Ирана пошла после воины в сирии. Я представляю какой контингент " специалистов" с лишними хромосомами , сейчас в Иране размножается......... На каком уровне деградации надо быть что бы страной управляло бородатое старое замотанное чмо.....
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Людей не вернуть. Надо спасать всех иностранцев которые там остались и запретить любые полеты
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Как бы не так...
https://www.flightradar24.com/32.36,47.24/5
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Брезгливые твари. На видео падения , видно что самолет гарел и падал в одной траектории
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Флажным семафором помощь запрашивать? И в ящиках наверняка все что связи касаемо уже "утерялось"...
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Какие нах очевидцы среди ночи на высоте в три километра?
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этого заявления следаков достаточно для вывода про ЗРК...
пилоты развернуться пытались....(((
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пропал с радаров на высоте 2,5 тыс метров..., значит нештатная ситуация произошла именно на этой высоте, раз отказали все системы и дальше самолет только падал, я не спец, но это либо взрыв на борту, либо попадание ракеты, дрона, чего там еще, в самолет...
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я не спеціаліст, але - коли попала ракета в носову частину - вона зразу вбила увесь екіпаж + знищила усі засоби керування і звязку + датчики, тому він і зник з радарів - і тупо падав в низ - це моя думка, спеціалісти поправте.
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Не заметили просто, что двигатель горит. Бывает же
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Вы хотите сказать,что опытнейшие пилоты(sic!),усиленный инструктором экипаж действовал так не логично?Напомню командир-11000часов налета,инструктор-12000часов налета,и все на Боинге,введут себя,как новички?
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После того как обьявят результаты о сбитии самолета. Рухани переключится на " белочку"- это были инопланетяне. Уже с паРашеи и малазийский боингом это проходили. Та же система " очевидцы с земли видели....."
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Да-да, знаем:
Панические крики о попадании ракеты и взрыве "случайно" оказались на "утерянной" части плёнки из чёрного ящика.
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Какого ящика? А не было никакого ящика( иранские эксперты)
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Для того, щоб зрозуміти що сталося, потрібно з'ясувати це випадково чи навмисно. Якщо навмисно, слід міркувати кому це вигідно? Адже все це, можливо, здійснили через одну особу, що була на борту ( політик, спеціаліст, і т. ін.). Зацікавлених сторін багато. Іран, кацапи, Ізраїль, Штати, саудити і т.д...
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Только Иран . Кого то они грохнули ну и за одно 70 убегающих из страны иранцев и 70 убегающих из Ирана канадцев. Кстати это было похоже на эвакуацию
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Іранці почали ліпити горбатого до стінки, так само як фсб-шники після катастрофи Ту-154 з польською делегацією.
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Не надо далеко ходить . Малазийского боинга достаточно
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іранські=кацапські, брешуть і оком не блимкнуть...
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"Экипаж разбившегося самолета МАУ не сообщал о внештатной ситуации и не запрашивал помощи, но пытался развернуться обратно в сторону аэропорта" - в каком-то месте врут.
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Смотри видио взлет попадания и падение и не пиши лишнего
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Цей літак може з одним двигуном летіти, а тут опана не зміг??? Щось там на небесах сталось і скоріш?? за усе - ракета...
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