 Экипаж разбившегося самолета МАУ не сообщал о внештатной ситуации и не запрашивал помощи, но пытался развернуться обратно в сторону аэропорта, - иранские следователи

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) , который потерпел катастрофу утром 8 января в Тегеране, был охвачен пламенем еще в воздухе. Об этом в четверг, 9 января, сообщили иранские следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы, в результате которой погибли 176 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

Также следователи комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть записей черных ящиков самолета МАУ утеряна, - Организация гражданской авиации Ирана

Эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Отмечается, что после падения Boeing 737 произошел "мощный взрыв" - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Согласно предварительному докладу следователей, экипаж авиалайнера также не подавал авиадиспетчерам сигнал о внештатной ситуации на борту, пишет Интерфакс-Украина.

Издание со ссылкой на иранских следователей сообщает, что самолет пропал с радаров на высоте около 2,5 тыс. метров.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.