 Экипаж разбившегося самолета МАУ не сообщал о внештатной ситуации и не запрашивал помощи, но пытался развернуться обратно в сторону аэропорта, - иранские следователи

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) , который потерпел катастрофу утром 8 января в Тегеране, был охвачен пламенем еще в воздухе. Об этом в четверг, 9 января, сообщили иранские следователи, которые выясняют причины авиакатастрофы, в результате которой погибли 176 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
Также следователи комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи.
Эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.
Отмечается, что после падения Boeing 737 произошел "мощный взрыв" - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.
Согласно предварительному докладу следователей, экипаж авиалайнера также не подавал авиадиспетчерам сигнал о внештатной ситуации на борту, пишет Интерфакс-Украина.
Издание со ссылкой на иранских следователей сообщает, что самолет пропал с радаров на высоте около 2,5 тыс. метров.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Для них, для камикадз, принести себя в жертву аллаху, как нам с тобой за пивком сходить
Короче это следователи -- сливай воду.
То ли еще будет.
Сейчас следаки - специалисты по походке - подъедут.
https://www.flightradar24.com/32.36,47.24/5
пилоты развернуться пытались....(((
Панические крики о попадании ракеты и взрыве "случайно" оказались на "утерянной" части плёнки из чёрного ящика.