 Часть записей черных ящиков самолета МАУ утрачена, - Организация гражданской авиации Ирана

Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
"Следователи отметили, что оба так называемых черных ящика были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них утеряна", - пишет издание.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
черному ящикубортовому самописцу например из танка шмальнуть, то он будет еще "читаемым" или нет? Это я веду к тому есть ли вероятность при падении получить необратимые для чтения повреждения в принципе...
Нстораживает поспешность, с которой иранцы вскрыли самописцы без свидетелей и их нежелание допускать к процессу представителей того же Боинга.
Пальнешь из танка и что проволока испарится?! Нет конечно, ну порвет ее на кусочки и раскидает метров на 100, но она будет восстановима (с потерями конечно).
А воет ежели из электромагнитной пушки пальнуть, то да....
Диверсия - с домешиванием чего-то в топливо или взрывчаткой в двигателе - возможно, но не зенитная ракета.
Вон от Бука только дымный след сняли после. А ночью что там видно будет?
ослиная моча, говорят, хороший эффект дает.
Но в данном случае - какой-нибудь аллюминиевой или титановой пыли могли добавить, или еще чего-то, что требуется очень хорошо разогреть для воспламенения, но если воспламенится - температура горения будет адская.
Работа кипит..
должен быть суд..... к трибуналу чалмаголовых бабуинов....
Небось сразу после (или незадолго до) ракетного удара поставили ЗРК ТОР в полностью автоматический режим сбивания всего, что не отвечает на сигнал "свой-чужой". А сразу после удара поменяли коды опознавания. А рейсу МАУ новые коды сообщить забыли ибо он задержался на час с отлетом. (именно в этот час и был ракетный удар).
Може включили глушілку, або щось нештатне.
Упал он с высоты всего 1,5 км, что довольно низко, черные ящики должны были полностью уцелеть (они рассчитаны на нагрузку в разы больше). Думаю давить будут на то, что самолет взлетал, следовательно были полные баки топлива, которое типа сильно бабахнуло и похерило часть инфы ящиков
Но не это главное, почему трупы собирали на площади 2 га???? И собрали необыкновенно быстро, до приезда следственных комиссий. Взрыв топлива не мог бы их так разбросать.
Молчит? Наверное показывает Богдану фотки из Омана.
"Стражи революции" недолго думали на ком отыграться и где найти наиболее удобную цель, самолет с кафирами из малозначимой для них страны показался им идеальной мишенью.
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Бортовий самописець періодично змінюється - розробники покращують показники міцності і вміст техніки. Сьогодні конструктори використовують міцний титан для захисного корпуса і флеш-носії для запису. Параметри корпусу такого приладу вражають опірністю до зовнішніх механічних впливів і негативних явищ. Подібний скрупульозний підхід до конструкції - результат півстолітній модернізації апарату з метою підвищення характеристик міцності.
Окрему увагу конструктори приділяють параметрам міцності корпусу апаратури. Нинішні стандарти передбачають виконання оболонки, яка захищає тонкий механізм, з стійких до ударів матеріалів, здатних витримати колосальний тиск. Тут роль грає і форма, і забарвлення кожуха - адже яскравий відтінок полегшує пошуки апарату.