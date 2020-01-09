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 Часть записей черных ящиков самолета МАУ утрачена, - Организация гражданской авиации Ирана

Часть записей черных ящиков потерпевшего крушение в Тегеране (Иран) самолета "Международных авиалиний Украины" ("МАУ") утрачена.

Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Следователи отметили, что оба так называемых черных ящика были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них утеряна", - пишет издание.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Источник: https://censor.net.ua/n3168891
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно. Скорее всего именно для этого иранцы и вскрыли ящики без участия посторонних - чтобы "утерять" часть записей.
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Мутят персы. Вчера нашли, вчера же спецам Боинга в допуска отказали, а сегодня утром уже "потеряли". Не верю, что они безрукие. Улики уничтожают ...
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Скоро будет утеряны части самолёта на которых видны следы внешнего воздействия....
Работа кипит..
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Понятно. Скорее всего именно для этого иранцы и вскрыли ящики без участия посторонних - чтобы "утерять" часть записей.
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однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них утеряна...

Часть записей черных ящиков самолета МАУ утеряна, - Организация гражданской авиации Ирана - Цензор.НЕТ 383

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естественно!!! там же бабина наверное внутри ящика. Вот последняя часть пленки и поплавилась Часть записей черных ящиков самолета МАУ утеряна, - Организация гражданской авиации Ирана - Цензор.НЕТ 1192
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В самописцах используется не пленка, а проволока. В авиаиндустрии, не идиоты работают и знают, что большинство аварий самолетов происходит с возгоранием.
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А если по черному ящику бортовому самописцу например из танка шмальнуть, то он будет еще "читаемым" или нет? Это я веду к тому есть ли вероятность при падении получить необратимые для чтения повреждения в принципе...
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Вероятность повреждения есть всегда.
Нстораживает поспешность, с которой иранцы вскрыли самописцы без свидетелей и их нежелание допускать к процессу представителей того же Боинга.
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Была передача по Дискавери, как восстанавливают содержимое черных ящиков, там проволока может быть разорвана на кусочки по 1-2 см, ее все равно восстанавливают - подбирают место и "клеют", работа конечно титаническая....
Пальнешь из танка и что проволока испарится?! Нет конечно, ну порвет ее на кусочки и раскидает метров на 100, но она будет восстановима (с потерями конечно).
А воет ежели из электромагнитной пушки пальнуть, то да....
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"Использовалась" когда то. Сейчас запись напрямую цифруется наподобие флеш-памяти. В принципе- она и есть. И потерять часть...э... можно, одно но- вывод о том уж точно не каким то гражданским организациям делать, хоть и авиационным. Тем более муслимскими.
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И да- советую посмотреть разборку ящика сбитого турками рашенского "грача". Там такой же принцип, только качество изготовления да и применения самого накопителя- на китайских микрухах вызывает дичайший восторг!
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Это аэропорт - тысячи глаз - зенитную ракету кто-то да видел бы, но ее не видели.
Диверсия - с домешиванием чего-то в топливо или взрывчаткой в двигателе - возможно, но не зенитная ракета.
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Может и видел. Бук тоже видели. И что?
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И то, что этого не утаить. Сейчас у большинства смартфоны с камерами.
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Ночью? 10 секунд огонек вверх летел?
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Именно - ночью ее гораздо луше видно.
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Кого лучше видно? Огонек, который летит то ли вверх, то ли горизонтально? Там огоньков много летает. Да и докажи потом, что это было. Что там ночью видно?
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Тем более за 10 сек снимать ничто не будет.
Вон от Бука только дымный след сняли после. А ночью что там видно будет?
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То й що що хтось там щось бачив? Зашугана диктатором та обдурена пропагандосом отара навіть пукнути боїться без "найвищого" благословіння. Поглянь на москалів - те ж кріпосне рабство, тільки в російськощелепний та православний профіль.
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или возле кабины пилотов (судя по тому что даже не успели передать sos) , т.е. просто нажать кнопку.
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22.06.62 г. Боинг 707, борт N70775 . Считали авария. Реально - Взорван террористом, желавшим получить страховку.
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"Диверсия - с домешиванием чего-то в топливо "

ослиная моча, говорят, хороший эффект дает.
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У кого и ослиная моча горит.
Но в данном случае - какой-нибудь аллюминиевой или титановой пыли могли добавить, или еще чего-то, что требуется очень хорошо разогреть для воспламенения, но если воспламенится - температура горения будет адская.
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Ну вот, главный подозреваемый уже начал "расследование"!

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і рашка по тихому ховає свої вуха в цьому ділі.
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Скоро будет утеряны части самолёта на которых видны следы внешнего воздействия....
Работа кипит..
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Мутят персы. Вчера нашли, вчера же спецам Боинга в допуска отказали, а сегодня утром уже "потеряли". Не верю, что они безрукие. Улики уничтожают ...
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И обломки самолета они собрали до их осмотра на месте падения экспертами, что категорически запрещено.
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Думаю им еще и "эксперты" одной северной страны помогают в рамках помощи "братскому иранскому народу"
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А зеленое Чмо сейчас подтвердит все то, что скажут иранцы... не даром же вчера в Москву летало...
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Кстати зеленского могло ФСБ повторно перезавербовать, если бубочка таки был в мацкве Частину записів чорних скриньок літака МАУ втрачено, - Організація цивільної авіації Ірану - Цензор.НЕТ 8790
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вот и всё! приплыли!
должен быть суд..... к трибуналу чалмаголовых бабуинов....

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кацапське фсб ще при падінні літака "рінулось к точкє прізімлєнія" за ящиками...
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-seti-obsuzhdajut-versiju-obstrela-samoleta-mau-363029/
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Там несколько ящиков и записи дублируют друг друга в значительной степени. Да и не с такой уж окуенной высоты упал тот самолет. Мутят что-то иранцы.
Небось сразу после (или незадолго до) ракетного удара поставили ЗРК ТОР в полностью автоматический режим сбивания всего, что не отвечает на сигнал "свой-чужой". А сразу после удара поменяли коды опознавания. А рейсу МАУ новые коды сообщить забыли ибо он задержался на час с отлетом. (именно в этот час и был ракетный удар).
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Ще пропав зв'язок коли злетіли і нема голосу диспетчера з вишки
Може включили глушілку, або щось нештатне.
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Есть еще вариант. Если система опознавания "свой-чужой" у иранцев аналогична совковому "Паролю" то при включении одним ЗРК режима защищенного ответа, другой ЗРК в зоне действия запросчика будет идентифицировать свои самолеты как чужие (этот режим дает запирающий сигнал на свои самолеты для выявления чужаков, маскирующихся под своих, амеры прикольно придумали в свое время обманывать совковые запросчики сигналом типа "белый шум").
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На гражданские самолеты, не ставят системы "свой-чужой", поэтому для любой системы ПВО любой гражданский самолет "чужой".
Упал он с высоты всего 1,5 км, что довольно низко, черные ящики должны были полностью уцелеть (они рассчитаны на нагрузку в разы больше). Думаю давить будут на то, что самолет взлетал, следовательно были полные баки топлива, которое типа сильно бабахнуло и похерило часть инфы ящиков
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Оппааа. Чего то темноватенько вокруг Ирана. Помнится они свой же F-4 cбили над АЭС.
Но не это главное, почему трупы собирали на площади 2 га???? И собрали необыкновенно быстро, до приезда следственных комиссий. Взрыв топлива не мог бы их так разбросать.
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В этих ящиках не может потеряться часть информации.
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Не мусить. Але якщо дуже потрібно - може...
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Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. (с) Станислав Ежи Лец
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Перше що не повідомили зразу - пропав зв'язок між літаком і вишкою.
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Крім основних частот для радіозв'язку є резервні, а ще й аварійні, та й радіостанція там не одна на борту, так що точно там не все чисто...
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И что наш Бубочка???
Молчит? Наверное показывает Богдану фотки из Омана.
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А какаяразница говорить бубочка чи його не має взагалі...
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100% теракт. І український літак обрано не даремно. Козломорді з арабськими фанатіками біснують. Є і трампа вина. Він по команді з кремля сіє хаос в світі і ослаблює позиції США в світі. Навіщо йому був потрібний той генерал? Тільки для провокації та дескредитації. Як би хотів знищити ворогів, то не провокував би їх, а знищував їх всіх разом, а він повторюся по команді з кремля підриває НАТО з середини та ослаблює вплив США на близькому Сході та у всьому світі
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Який сенс Ірану вбивати українців, іранців та канадійців? Про важливість авіаційного алюмінію у власності МАУ, для світової геополітики, ви своїй бабусі розкажіть. У трагічний збіг обставин, та що іранські ПВО з москальськими іхтамнєтамі обісралися - ще можна повірити. Але кому потрібен теракт? Теоретично лише американцям - для сакральної жертви та так-званого "Чорного лебідя".
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Эх мало амеры этим бабауинам пис..ы ввалили..
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когда ломом вскрывали на месте аварии, тогда и получили повреждения..., такие же брехливые собаки, как и их друзья из раши...., жаль, правды мы никогда не узнаем....,будем и дальше слушать бред, типо, летели-летели, а потом вдруг захотели повернуть обратно, но что-то пошло не так...
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Ну ось все стає на свої місця. Повна аналогія із збитим Ту-154 з польською делегацією під Смоленськом. Польща до сих пір не має доступу до певних матеріалів тієї авіакатастрофи. Так само і ми не дізнаємось правди. Іранські учні дуже добре вивчили уроки пуйла та інших кацапських вчителів.
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Какое счастливое для иранских террорюг событие. Все доказательства утеряны.
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После катастрофы утром все развитые страны запретили своим самолетам залетать в воздушное пространство Ирана. и тут сюрприз! захожу на флайрадар в обед и кто бы вы думали там летает над Ираном? Несколько кацапских самолетов спокойно пересекали Иран, зная что их точно не собьют.
"Стражи революции" недолго думали на ком отыграться и где найти наиболее удобную цель, самолет с кафирами из малозначимой для них страны показался им идеальной мишенью.
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Таке вже робили у московії - півроку вивчали причини падіння лайнера з високопосадовцями. І тепер упевнені - російська комісія приховала кілька секунд запису з чорних скриньок. Шматок із польських самописців замінили шматком з російських. Дослідники кажуть - росіяни видалили інформацію...

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Бортовий самописець періодично змінюється - розробники покращують показники міцності і вміст техніки. Сьогодні конструктори використовують міцний титан для захисного корпуса і флеш-носії для запису. Параметри корпусу такого приладу вражають опірністю до зовнішніх механічних впливів і негативних явищ. Подібний скрупульозний підхід до конструкції - результат півстолітній модернізації апарату з метою підвищення характеристик міцності.
Окрему увагу конструктори приділяють параметрам міцності корпусу апаратури. Нинішні стандарти передбачають виконання оболонки, яка захищає тонкий механізм, з стійких до ударів матеріалів, здатних витримати колосальний тиск. Тут роль грає і форма, і забарвлення кожуха - адже яскравий відтінок полегшує пошуки апарату.
Частину записів чорних скриньок літака МАУ втрачено, - Організація цивільної авіації Ірану - Цензор.НЕТ 2870
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Действительно удивляет, что на дворе 21 век, а данные "черных ящиков" все еще повреждаются во время аварии... Неужели при современных технологиях инженерам сложно придумать корпус из какого-нибудь "адамантия", а носитель информации "замотатать в крутую пупырку"... Конечно сарказм, но....
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Когда в простых событиях начинают нагонять секретность! типа не пустили туда, не показали то, не записали это, потому что суперсекретно - это означает одно МУХЛЕЖ!!
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Ось цим повідомленням все сказано - правди про цю катастрофу ми не взнаємо ніколи!
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.....хммм а какая Именно часть пропала ??????
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