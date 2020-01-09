 Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известному как СВПД", - заявил он в Белом доме.
Трамп считает, что все стороны, вместо того чтобы заниматься СВПД, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".
СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) был подписан Ираном и "шестеркой" (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана.
В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.
Чет Трам и не вспоминает больше с.Корею....
Корея может иметь ЯО, и почему Ирану зась?
А Украина ..., то вообще лохи из лохов...- отказались от 3-го по величине ядренного запаса..
Просто зафиксируем простой факт, впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий.
Возможно, что это тот самый договорняк, который еще 2 дня назад анонсировали катарские источники.
Но, даже если это договорняк, то если верить катарцам, США сами предлагали Ирану "немного побомбить их военные объекты", чтобы избежать угрозы большой войны.
Прямо скажем, достаточно жалкая позиция для единственной сверхдержавы, которая еще буквально на днях обещала стереть в порошок даже иранские культурные объекты.
Иран посмотрел как "РФ, Китай и европейские страны" поступили с "соглашением" в Будапеште и делает то, что может.
Уверен, найдутся и другие страны, которые теперь понимают цену слова "цивилизованных государств". А всё просто - слово надо держать. И если какое-то ***** решило, что его это не касается и оккупировало Крым, то он просто обязан был получить по рогам так, чтобы так больше никто не захотел решать.