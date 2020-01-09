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Все про:Иран (616) Китай (1028) Россия (74707) соглашение (1072) США (16013) Трамп (2730)

 Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном

Странам-участницам соглашения с Ираном по атому необходимо осознать реалии и выйти из него, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известному как СВПД", - заявил он в Белом доме.

Трамп считает, что все стороны, вместо того чтобы заниматься СВПД, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Ирана никогда не будет ядерного оружия", - Трамп

СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) был подписан Ираном и "шестеркой" (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана.

В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

Источник: https://censor.net.ua/n3168889
 
 
 Топ комментарии
 
потому что Корея успела создать ЯО и теперь может всех посылать нах...., а Иран купился на договор и притормозил...
А Украина ..., то вообще лохи из лохов...- отказались от 3-го по величине ядренного запаса..
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В целом, большая часть речи Трампа была посвящена оправданиям почему не надо бомбить Иран после того как он бомбил американские военные объекты.
Просто зафиксируем простой факт, впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий.
Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 3918
Возможно, что это тот самый договорняк, который еще 2 дня назад анонсировали катарские источники.
Но, даже если это договорняк, то если верить катарцам, США сами предлагали Ирану "немного побомбить их военные объекты", чтобы избежать угрозы большой войны.

Прямо скажем, достаточно жалкая позиция для единственной сверхдержавы, которая еще буквально на днях обещала стереть в порошок даже иранские культурные объекты.
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Значит рашка зашлёт своих спецов туда как и в Сев.Корею.
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а как там дела у Трампа с Ыном....? Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 675
Чет Трам и не вспоминает больше с.Корею....
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а яким там крім параші та китаю другі срани...?знову ***** в лопухах ховає?
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Похоронить договор, и пусть разрабатывают.
Корея может иметь ЯО, и почему Ирану зась? Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 7449
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потому что Корея успела создать ЯО и теперь может всех посылать нах...., а Иран купился на договор и притормозил...
А Украина ..., то вообще лохи из лохов...- отказались от 3-го по величине ядренного запаса..
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В ответ РФ, Китай и европейские страны предложили трампу пойти на ...
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Трамп копия Зеленского. Такой же тупой.
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Это ж как красная тряпка для *****, сейчас он начнет с еще большим усердием гнать в Иран оружие и ядерные фигни
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В целом, большая часть речи Трампа была посвящена оправданиям почему не надо бомбить Иран после того как он бомбил американские военные объекты.
Просто зафиксируем простой факт, впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий.
Трамп предложил РФ, Китаю, европейским странам отказаться от СВПД и работать над другим соглашением с Ираном - Цензор.НЕТ 3918
Возможно, что это тот самый договорняк, который еще 2 дня назад анонсировали катарские источники.
Но, даже если это договорняк, то если верить катарцам, США сами предлагали Ирану "немного побомбить их военные объекты", чтобы избежать угрозы большой войны.

Прямо скажем, достаточно жалкая позиция для единственной сверхдержавы, которая еще буквально на днях обещала стереть в порошок даже иранские культурные объекты.
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Трамп поставлений на посаду рюсськой мафією. Він агент кремля, завдання якого своїми діями по наказах з кремля сіяти хаос у світі. І він це робить з успіхом. А бачучи вялу реакцію в США на його злочини і не реагуючи на них, весь світ бачить слабкість США.
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Без всяких симпатий к бородатым иранским аятоллам:
Иран посмотрел как "РФ, Китай и европейские страны" поступили с "соглашением" в Будапеште и делает то, что может.
Уверен, найдутся и другие страны, которые теперь понимают цену слова "цивилизованных государств". А всё просто - слово надо держать. И если какое-то ***** решило, что его это не касается и оккупировало Крым, то он просто обязан был получить по рогам так, чтобы так больше никто не захотел решать.
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Шлях до ЯЗ для Ірану відкрито. Питання тільки часу
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Новый договор в Будапеште пусть подпишут.
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История повторяется, варвары с оружием уничтожат цивилизацию . Трамп решил экономить на войнушках, зато сбережет жизни солдат . Но простым и не очень американцам придется ощутить все прелести терроризма за границей их штатов .
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