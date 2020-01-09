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 Политика Украины, Экономика
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Все про:гривня (1791) курс (2062) МВФ (2778) Люнгман Йоста (15)

 Потребители выигрывают от подорожания гривни, - представитель МВФ Люнгман

Трудно определить главный фактор, который привел к подорожанию гривни

Об этом в интервью "Эспрессо" сказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передвает Цензор.НЕТ.

"Сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением", - считает Люнгман.

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Он отметил, что трудно определить главный фактор, который привел к подорожанию гривни.

"Имеет место продолжение довольно существенного притока средств от украинцев, находящихся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились. Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, что повысило спрос на эти бумаги", - сказал представитель МВФ.

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По словам Люнгмана, подорожание гривни для потребителей - это выигрыш. "Эти товары для них будут дешевле. То же самое для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ - подешевел. Но по поводу экспортеров, которые конвертируют валютную выручку, то они получают меньше в гривнях", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3168887
 
   
 Топ комментарии
 
Логика педиотов: доллар упал-плохо, доллар вырос-плозо, курс не поменялся-зрада, поросёнок был президентом-перемона. Dixi.
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потрєбітєлі ще ніколи не вигравали у провласних шахраїв...
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Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
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Покупка23.9700+0.230026.6642+0.19180.3882+0.0053Продажа24.0000+0.230026.6904+0.18450.3892+0.0056...
)))))))))))))))))))))Так так вчора гривня *подешевшала * ..
.Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн
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Ой, який ідіот! А як же базове правило - "купуй, коли дешево і продай, коли дорого?"
В обмінник черга, але українці все одно здають доляри, а не купляють! І до речі, в Греції сьогодні закривають відділення МВФ, чиї поради привели до зменшення ВВП країни!
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однозначно выиграли те, кто катался в отпуск "за бугор" - в гривнах дешевле все, начиная со страховок и заканчивая едой - мне бюджет августовской 19-го по сравнению с 18-м стоил дешевле на 25% (а сейчас еще больше, т.к. гривна еще больше поднялась а бенз наш даже чуть попустился). внутри страны все выглядит не так радужно - цены на импорт только растут (как на еду, так и на промтовары). ну разве что на бенз ради пиара "заставили" чуть скинуть "пульс" подешевел на 7,8%
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Сейчас в Киеве цены на еду, одежду и др товары первой необходимости даже дороже чем в варшаве или праге, при этом зарплаты в этих городах в 1.5 - 2 раза выше. Вопрос: в чем прикол "укрепления" гривны если цены на товары все равно растут, а не падают?
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МВФ сознательно врет, они часто и врут и/или ошибаются, Аргентину до голода 20 лет назад довели своими советами. В Зеракло Недели 4 января была статья по этому поводу как укрепеление гривны прожгло дырищу в бюджете (уже не могу найти ее на сайте) Вот через Гугл с трудом нашел, кому то видно не понравился материал:

https://zn.ua/ECONOMICS/grivnya-ukreplyaetsya-no-stoit-li-radovatsya-341147_.html
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Куда уходят гривни?
"Укрнафта" списала заводу Коломойского многомиллионный штраф и пеню

ПАО "Укрнафта" отказалось от требования 6,5 млн грн штрафных санкций с "НПК-Галичина" по долгу за поставку нефтяного газа.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Львовской области, который утвердил мировое соглашение между сторонами, сообщает Enkorr.
Ранее Шестой апелляционный административный суд возобновил решение Окружного админсуда Киева и разрешил "Укрнафте" не платить государству дивиденды.
Также сообщалось, что "Укрнафта" задолжала бюджету свыше 30 млрд грн.
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Цены растут (в том числе и в долларовом эквиваленте, раз доллар падает) а потребитель выигрывает. Логика)
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Мы по ценам уже перегоняем восточную европу. А по зарплата в той же заднице)
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да-да, укрепляйте гривну зебилы - скоро хлеб импортировать будете...
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