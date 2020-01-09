 Потребители выигрывают от подорожания гривни, - представитель МВФ Люнгман

Об этом в интервью "Эспрессо" сказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передвает Цензор.НЕТ.

"Сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением", - считает Люнгман.

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Он отметил, что трудно определить главный фактор, который привел к подорожанию гривни.

"Имеет место продолжение довольно существенного притока средств от украинцев, находящихся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились. Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, что повысило спрос на эти бумаги", - сказал представитель МВФ.

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По словам Люнгмана, подорожание гривни для потребителей - это выигрыш. "Эти товары для них будут дешевле. То же самое для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ - подешевел. Но по поводу экспортеров, которые конвертируют валютную выручку, то они получают меньше в гривнях", - отметил он.