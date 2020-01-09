 Потребители выигрывают от подорожания гривни, - представитель МВФ Люнгман

Об этом в интервью "Эспрессо" сказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передвает Цензор.НЕТ.
"Сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложением", - считает Люнгман.
Он отметил, что трудно определить главный фактор, который привел к подорожанию гривни.
"Имеет место продолжение довольно существенного притока средств от украинцев, находящихся на заработках за рубежом. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились. Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. Правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, что повысило спрос на эти бумаги", - сказал представитель МВФ.
По словам Люнгмана, подорожание гривни для потребителей - это выигрыш. "Эти товары для них будут дешевле. То же самое для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, которые включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ - подешевел. Но по поводу экспортеров, которые конвертируют валютную выручку, то они получают меньше в гривнях", - отметил он.
)))))))))))))))))))))Так так вчора гривня *подешевшала * ..
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В обмінник черга, але українці все одно здають доляри, а не купляють! І до речі, в Греції сьогодні закривають відділення МВФ, чиї поради привели до зменшення ВВП країни!
https://zn.ua/ECONOMICS/grivnya-ukreplyaetsya-no-stoit-li-radovatsya-341147_.html
"Укрнафта" списала заводу Коломойского многомиллионный штраф и пеню
ПАО "Укрнафта" отказалось от требования 6,5 млн грн штрафных санкций с "НПК-Галичина" по долгу за поставку нефтяного газа.
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Львовской области, который утвердил мировое соглашение между сторонами, сообщает Enkorr.
Ранее Шестой апелляционный административный суд возобновил решение Окружного админсуда Киева и разрешил "Укрнафте" не платить государству дивиденды.
Также сообщалось, что "Укрнафта" задолжала бюджету свыше 30 млрд грн.