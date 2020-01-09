 Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

"В эти минуты борт с украинскими специалистами приземлился в Тегеране. Их встретили представители посольства и консульства", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы"

Как сообщалось, среди специалистов — представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.