 Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
"В эти минуты борт с украинскими специалистами приземлился в Тегеране. Их встретили представители посольства и консульства", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, среди специалистов — представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
мимо не пролетело ? твари, ещё бы месяц собирались
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Жалкие вы люди, крохоборы поганые, Мендель, Богдан, Ермак да Рябошапка с Портновым. Жалеете какие то паршивые 3 тысячи баксов каждый на "бубочку", по статье могли бы "тискать" каждый день в одном из самых передых СМИ, причем статьи, написанные лучшими
собаководамитружениками пера!
Как языком трепать, как Мендель, так вы готовы, это вам не стоит ни копейки, а как панегрик "бубочке" купить по 3 тысячи баксов (а оптом, на всю вашу шайку, да с предоплатой - и дешевле получится) - так и нету вас.
Скряги, "жалкие личности"(С)
Уффф! Слава Богу что и этот не сбили!
2. 08:42Самолет с украинскими специалистами приземлился в Тегеране, - Офис президента
Чекаю на новину
Українські спеціалісти поїли. Офис президента
Українські спеціалісти посрали. Офис президента
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