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 Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы"

Глава государства вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране - хотя его пресс-секретарь анонсировала "срочное возвращение президента в Украине" еще утром 8 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Схем: коррупция в деталях" в Facebook.

По данным издания, в аэропорт "Киев" (Жуляны) Зеленский прибыл чартерным рейсом - в 2:37 ночи уже 9 января.

Съемочная группа "Схем" зафиксировала, как после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и через 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 01

В здании включили свет на этаже, где находится кабинет президента. На улицах вокруг ОП журналисты заметили скопление сотрудников государственной охраны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах.

Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 02

"Интересно, из чьего кармана будет оплачен этот перелет президента - стоимость которого может достигать нескольких десятков тысяч долларов?", - задаются вопросом журналисты.

Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 03

Вместе с тем журналист "Схем" Михаил Ткач на своей странице в Facebook отметил, что в "следующий раз можно, например, полететь отдыхать на острова Фиджи. Чтобы в случае экстренной необходимости возвращаться двое суток, а не одни".

Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 04
Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 05

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский  вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".


Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 06
Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 07
Фото: "Схемы"

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 08
Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - Схемы 09

Источник: https://censor.net.ua/n3168882
 
   
 Топ комментарии
 
Ну ведь за сутки было заплачено. Не пропадать же деньгам из бюджета. Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6771
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Какая разница -- прилететь раньше или позже? Главное -- прервал же свой отпуск, прилетел же.
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Принципове питання: маршрут, яким повертався! Через Москву?
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Какая разница -- через маскву или напрямую? Главное -- долетел же, цел-невредим... Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3708
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Через Мокшу скоріш за все летів Мертвечук а Зеля через Саудівську Аравію, Єгипет, Туреччину на новому мертвечуківському супершикарному Bombardier GLOBAL 6000.
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а зачем прилетел?
заявление об отставке можно и по факсу прислать
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На підльоті до Жулян...
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7108

в ОПУ кажуть, що покладав квіти у Борисполі. Чого б зразу у Борисполі не приземлитися ? - Конспірація ?
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9260
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Момент истины?

То, что сейчас вытворяет экс-клоун, уже не входит не то, что в рамки приличия или здравого смысла, а просто - ни в какие рамки.
Мало того, что оно уехало с непонятной целью в оффшорную зону своей "бабушки" Бени, но на обратном пути использовало непонятный борт и в итоге - сбилось с курса и вместо Киева, прилетело в Москву.
По крайней мере, пока это так выглядит по данным Флайт Радар.
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8523

Самолёт с ЗЕ сел во Внуково, в Москве:

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4194

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 849

Тупые отмазки по поводу необходимости пребывать в стране, которая находится фактически в зоне потенциальных боевых действий, да еще и в черном списке наших партнеров, которые оказывают нам уже миллиардную военную помощь, уже совсем были не смешными.
Но вот полет из оффшорки в столицу страны, которая оккупирует почти четверть нашей территории, которая убила полтора десятка тысяч наших граждан - это уже просто перебор перебора.

Никакие истории о каких-то инвестициях или другой чуши в данном случае просто не проходят.
Если это не измена, то что тогда измена?
Все те, кто сейчас будут рассказывать сказки или как-то покрывать вот эти фокусы - однозначно и безусловно работают не просто против интересов Украины, а на стороне врага и оккупанта, убийцы наших граждан.

Вот от этого, уже точно никто и никогда не отмоется.
Теперь можно рассказывать что угодно, но обратный отсчет пошел и каждый, кто будет подыгрывать этой позорной игре, ответит за это. Причем, никто и никого насильно не может принудить играть в эту игру. Все, кто сейчас в нее включился или включится - делают это по собственной воле и под собственную ответственность.

Думаю, что даже те, кто по каким-то причинам ненавидел Пороха, но считал себя патриотом Украины, сейчас увидели все, что надо было увидеть, и сделали правильные выводы.
А сейчас - смотрим на то, как будут развиваться события, и то, кто и какое участие в этом принимал.
Ибо это - момент истины.
«Линия обороны»
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Ненавижу мерзлотных 73%прислуг,-слуг убийцы *****
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не спішив бубочка… а чого, загинули українці... так він не українець, в літаку ж ні одного єврея не було.
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А вот вообще класс! Вова с Леной из... (сами знаете откуда) Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2412
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На Вашей фотографии Вова явно изменяет своей жене -- Жасмин носила другую обувь:
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4215

Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1101
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Да видела я...) А воон та тетя, что возле Лены стоит ( кто она... Мать Лены... Просто сопровождающая дама из свиты...), сидит рядом с Вовой!!! за столом здесь: Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9625
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При Порошенко такого не бьіло! Я имею в виду натуральньій срач в комментах...
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Помню , кто то говорил - после выборов порохоботы исчезнут . .
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у петі бабла ще багато, щоб витрачати їх на продажних блогерів,

і петя ще сподівається, що люди забули його викрутаси і брехню,
і на хвилі дитячій неадекватності зеленського повернутися на банкову.
але рюкзаків перший у черзі.
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Какой президент, такое и обсуждение его действий.
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Припарашенке,в лучшем случае,удаляли комент ну,а в худшем удаляли вместе с коментом.
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Зе хоть так до Киева доехал. Лейтенант Баканов и министр Аваков, похоже что даже и не пытались.... Ну и кто из них "янелох" ?
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Он просто экономит деньги налогоплательщиков,не летать же ему ту да сюда.
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В общем , всё как в сериале . Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7883 .. Помните , Голобородька ждало МВФ во Львове , а он поехал в Харьков . Оттуда должен был ехать в Сумы но оказался в Запорожье . А потом и вовсе в Одессе , на свадьбе .. Зеля копирует сериал .

"Народ желает продолжения сериала банкета" . Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6575 .
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Педролюбы, оказывается, пересмотрели сериал с Голобородьком вдоль и впоперек.
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А не надо было его так настойчиво показывать.
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Вот поэтому и не знаете причину 73-процентной любви мудрого украинского народа. Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 95
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Фишка в том что ,я раньше не видел ни одной его серии , а посмотрел совсем недавно . Стало жутко интересно ,что же заставило народ так тупо повестись на это фуфло , с президентством Зюзи . Теперь я догадываюсь , откуда у зебилизма " растут ноги " .. Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5615 .
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я уже тоже думал посмотреть ради любопытства чем же так промывают мозги лохторату, но не могу себе заставить, такая мерзость этот зєлєнский...
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Всьо вєрно. Зільонава врага нада знать в ліцо.
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В сериале вот еще что было:

Володимир Зеленський
· 16 августа 2016 г. ·

Слуга народа . День четвёртый. Не уверен, что у нас добрая комедия ).
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4397


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А як же інфа про те, що він летів на літаку мєртвєтчука і по дорозі випадково пролітав через маскву?
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Порохоботы набросили, разогнали, а когда ничего не подтвердилось - сделали вывод что ничего не было, быстренько забыли и стали клепать новые "зрады".
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Нам якраз невідомо,на якому з цих двох літаків,хто прилетів.Пасажирів не бачили.
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а ты, чучело, прочти комменты выше...
там, кстати, написал чел - что тот, кто и сейчас поддерживает зегавно - просто мразь и предатель...
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Это ужасное преступление Зе! Он упустил время, в которое еще мог оживить мертвых!
На самом деле всякая суета президентов по поводу всяких катастроф - чистая самореклама, специалисты ВСЕГДА и ВЕЗДЕ лучше безграмотного начальства знают, что нужно делать, кроме тех стран, конечно, где вместо спецов назначены конченные п...доры.
В свое время Пу, понимая, что адмиралы лучше его разберутся с Курском, разумно не стал лезть в их дела и получил вал проклятий за то, что не плясал с бубном среди людей, занятых делом.
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мені здається справа не в тому, що воно прилетіло через добу, а в тому, що чергова брехня, адже "его пресс-секретарь анонсировала "срочное возвращение президента в Украине" еще утром 8 января" Источник: https://censor.net.ua/n3168882
погодьтеся, "терміново" це не через добу.
і ще, ви написали: "всякая суета президентов по поводу всяких катастроф - чистая самореклама, специалисты ВСЕГДА и ВЕЗДЕ лучше безграмотного начальства знают, что нужно делать..." але ж воно не відмовилося від самопіару, й на фейсбуці виступило й нараду якусь імітувало. тобто попіарилось та й те із запізненням, недолуге у всьому.
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Пане Бутусов ! А не буде чесним сказати,що про те,коли прибуде Зєля,Міша Ткач дізнався,як і тисячі інших,від того ж джерела,що й знайшло прєза в Омані-Страни юей.
Зеленский может прилететь в Киев из Омана поздно ночью чартером стоимостью от $65 тысяч
І Міші не цікаво,якого біса Зєля з Карпат опинився в офшорці ? Чому туди вилетів літак Медведчука.і чому він полетів в Київ через Москву ?
Чи це правда,що в Оман полетіла й теща Зєліка (біля Лєнки),і якщо так,то вона теж поїхала ночувати в ОПУ ?Журналісти такі....недорогенькі.
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9757
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А як кинути людей. Вони ж приїхали надати практичну допомогу, Узгодити дії. Сессія. Методички, процес не зірвеш.
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Испортили Вовану отдых своим трауром..
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Прахобот Волох розсказував при Петрові, що влада змушена красти, бо інакше ***** нападе.
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Кандидат в президенты Зеленский тоже утверждал, что он -- честный пацан. Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7146
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клятий Порох! так то вiн бюджет за 8 мiсяцiв розiкрав, що дiра у 70 лярдiв з'явилася?
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Один раз бреханули, другий раз, а потім уже ніхто і правди не повірить. Ви самі зробили собі таку репутацію, то ж нею і користуйтеся. А як звизділи на попередників, а як звизділи, а самі і мізинця не впартуєте того, що вони робили і це тільки початок.
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*****, ни страной рулить, ни зашифроваться толком не могут, дебилы. Что "Зелепуп", Что Баканов. Дилетанты и неумехи.
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начебто інкогнітий петя був кращим..
рівень пофігізму на країну однаковий
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Все наши презы были Г. Но это самое большое Г
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В мене лише одно питання - хто оплатив цей переліт? Хоча про що це я?
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А нах вообще было так срочно возвращатся? Без щели даже расследование начать не могут? Или хотите почувствовать лживую заботу барина о стране?
За день могут погибнуть 13 человек в ДТП и никто из отпусков не возвращается
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Огненный президент

Посетил Париж - сгорел Собор Нотр-Дам. Навестил Меркель - у фрау начались приступы неконтролируемой дрожи. Выкупался на одесском пляже «Дельфин» - танкер-бункеровщик «ДЕЛФИ», выбросило в шторм на пляж «Дельфин», а в отеле «Токио Стар» в пожаре сгорело девять человеческих душ.

Прилетел в Турцию, тут же произошло землетрясение магнитудой 6,5. Двадцать семь пострадавших жителей обратились за медицинской помощью. Приехал в лесничество - уволил лесника, «почирикал» по телефону с Президентом США - Трампом, Дональду объявляют импичмент.
В Мариуполе, правда, обошлось без огня и пожаров. В этом славном городе Божьим Провидением были наказаны 16 (шестнадцать) студентов Украинской Академии лидерства, которые участвовали в презентации «слуги Коломойского». Сразу после отъезда Первого лица их госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит.
Повез Лену в турне по Японии - в городе Наха в префектуре Окинава загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате пожара выгорело 4200 квадратных метров замка. Теперь становится понятно, почему князь Темнейший боится пригласить своего коллегу и друга в Москву.
Четвёртый, внеочередной отпуск в Омане, за полгода своего президенства, шоумену пришлось прервать из-за авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании «МАУ» и гибели 180 человеческих жизней.

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Мендель - гениальный пресс-секретарь
Ну правда.
Её вчера весь день злые порохоботы шпыняли, за то что в день катастрофы не поменяла фоновую картинку на ФБ-странице Зеленского, и там написано "Веселого різдва".
И вот, 15 часов спустя она прислушалась, и поменяла. И теперь на мобильном Зеленский выглядит вот так:
Зеленський прилетів до Києва з Оману майже через добу після авіакатастрофи, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6824

То ли бомба с фитилём, то ли граф Калиостро недоделанный.
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А насправді невідомо яким бортом він прилетів: чи цим, чи раніше з кацапії. Якби після прибуття чартеру у 2:37 він вийшов (не ховаючись), кинув пару слів журнашлюхам. А так, думай тепер де воно було.
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Это шикарно, как "самый чесный" оманский осел отимел своих избирателей. Можно было потратить эти пару миллионов за перелет на ремонт школы или больницы, но зачем личинкам зебилов учится? Пускай будут тупыми и больными рабами у каломойш или мертветчуков раз мозгов у их родителей нет
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В очередной раз аплодирую Радио свобода! Единственные в Украине журналисты у которых есть яйца!
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Тему тапок и трусиков не раскрыто.незачет.СМИ глыбокаыважаемые опростовалосились..Поршивенька
.
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как мне нравятся вот эти все так называемые журналюги......как появилась информация о самолете , как появилась возможность безопасно вернутся ТАК И ПРИЛЕТЕЛ ....!!!! А ГДЕ **** ОТДЫХАТЬ ВАС ЗАБЫЛИ СПРОСИТЬ ...!!!! ЗА@БАЛИ... В ЖОПУ ЕЩЕ ЗАГЛЯНИТЕ И КАКИХ ТРУСАХ ОН СЕЙЧАС .....!!!!
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по твоему "безопасно вернуться" можно только через логово врага?..

что ты ещё высмотрел в жопе своего кумира?
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Повертаючись в 1943 році з Тегерану, сталін летів в москву через Берлін
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Мог бы и не возвращаться. Во всяком случае, я бы не горевал, если бы с его самолетом случилась катастрофа.))
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