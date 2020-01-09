 Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Схем: коррупция в деталях" в Facebook.

По данным издания, в аэропорт "Киев" (Жуляны) Зеленский прибыл чартерным рейсом - в 2:37 ночи уже 9 января.

Съемочная группа "Схем" зафиксировала, как после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и через 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

В здании включили свет на этаже, где находится кабинет президента. На улицах вокруг ОП журналисты заметили скопление сотрудников государственной охраны.

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"Интересно, из чьего кармана будет оплачен этот перелет президента - стоимость которого может достигать нескольких десятков тысяч долларов?", - задаются вопросом журналисты.

Вместе с тем журналист "Схем" Михаил Ткач на своей странице в Facebook отметил, что в "следующий раз можно, например, полететь отдыхать на острова Фиджи. Чтобы в случае экстренной необходимости возвращаться двое суток, а не одни".





Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".







Фото: "Схемы"

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.







