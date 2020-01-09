 Зеленский прилетел в Киев из Омана почти через сутки после авиакатастрофы, - "Схемы"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Схем: коррупция в деталях" в Facebook.
По данным издания, в аэропорт "Киев" (Жуляны) Зеленский прибыл чартерным рейсом - в 2:37 ночи уже 9 января.
Съемочная группа "Схем" зафиксировала, как после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и через 15 минут заехал на территорию Офиса президента.
В здании включили свет на этаже, где находится кабинет президента. На улицах вокруг ОП журналисты заметили скопление сотрудников государственной охраны.
"Интересно, из чьего кармана будет оплачен этот перелет президента - стоимость которого может достигать нескольких десятков тысяч долларов?", - задаются вопросом журналисты.
Вместе с тем журналист "Схем" Михаил Ткач на своей странице в Facebook отметил, что в "следующий раз можно, например, полететь отдыхать на острова Фиджи. Чтобы в случае экстренной необходимости возвращаться двое суток, а не одни".
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрий Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
заявление об отставке можно и по факсу прислать
в ОПУ кажуть, що покладав квіти у Борисполі. Чого б зразу у Борисполі не приземлитися ? - Конспірація ?
То, что сейчас вытворяет экс-клоун, уже не входит не то, что в рамки приличия или здравого смысла, а просто - ни в какие рамки.
Мало того, что оно уехало с непонятной целью в оффшорную зону своей "бабушки" Бени, но на обратном пути использовало непонятный борт и в итоге - сбилось с курса и вместо Киева, прилетело в Москву.
По крайней мере, пока это так выглядит по данным Флайт Радар.
Самолёт с ЗЕ сел во Внуково, в Москве:
Тупые отмазки по поводу необходимости пребывать в стране, которая находится фактически в зоне потенциальных боевых действий, да еще и в черном списке наших партнеров, которые оказывают нам уже миллиардную военную помощь, уже совсем были не смешными.
Но вот полет из оффшорки в столицу страны, которая оккупирует почти четверть нашей территории, которая убила полтора десятка тысяч наших граждан - это уже просто перебор перебора.
Никакие истории о каких-то инвестициях или другой чуши в данном случае просто не проходят.
Если это не измена, то что тогда измена?
Все те, кто сейчас будут рассказывать сказки или как-то покрывать вот эти фокусы - однозначно и безусловно работают не просто против интересов Украины, а на стороне врага и оккупанта, убийцы наших граждан.
Вот от этого, уже точно никто и никогда не отмоется.
Теперь можно рассказывать что угодно, но обратный отсчет пошел и каждый, кто будет подыгрывать этой позорной игре, ответит за это. Причем, никто и никого насильно не может принудить играть в эту игру. Все, кто сейчас в нее включился или включится - делают это по собственной воле и под собственную ответственность.
Думаю, что даже те, кто по каким-то причинам ненавидел Пороха, но считал себя патриотом Украины, сейчас увидели все, что надо было увидеть, и сделали правильные выводы.
А сейчас - смотрим на то, как будут развиваться события, и то, кто и какое участие в этом принимал.
Ибо это - момент истины.
«Линия обороны»
і петя ще сподівається, що люди забули його викрутаси і брехню,
і на хвилі дитячій неадекватності зеленського повернутися на банкову.
але рюкзаків перший у черзі.
"Народ желает продолжения
сериалабанкета" . .
Володимир Зеленський
· 16 августа 2016 г. ·
Слуга народа . День четвёртый. Не уверен, что у нас добрая комедия ).
там, кстати, написал чел - что тот, кто и сейчас поддерживает зегавно - просто мразь и предатель...
На самом деле всякая суета президентов по поводу всяких катастроф - чистая самореклама, специалисты ВСЕГДА и ВЕЗДЕ лучше безграмотного начальства знают, что нужно делать, кроме тех стран, конечно, где вместо спецов назначены конченные п...доры.
В свое время Пу, понимая, что адмиралы лучше его разберутся с Курском, разумно не стал лезть в их дела и получил вал проклятий за то, что не плясал с бубном среди людей, занятых делом.
погодьтеся, "терміново" це не через добу.
і ще, ви написали: "всякая суета президентов по поводу всяких катастроф - чистая самореклама, специалисты ВСЕГДА и ВЕЗДЕ лучше безграмотного начальства знают, что нужно делать..." але ж воно не відмовилося від самопіару, й на фейсбуці виступило й нараду якусь імітувало. тобто попіарилось та й те із запізненням, недолуге у всьому.
Зеленский может прилететь в Киев из Омана поздно ночью чартером стоимостью от $65 тысяч
І Міші не цікаво,якого біса Зєля з Карпат опинився в офшорці ? Чому туди вилетів літак Медведчука.і чому він полетів в Київ через Москву ?
Чи це правда,що в Оман полетіла й теща Зєліка (біля Лєнки),і якщо так,то вона теж поїхала ночувати в ОПУ ?Журналісти такі....недорогенькі.
рівень пофігізму на країну однаковий
За день могут погибнуть 13 человек в ДТП и никто из отпусков не возвращается
Посетил Париж - сгорел Собор Нотр-Дам. Навестил Меркель - у фрау начались приступы неконтролируемой дрожи. Выкупался на одесском пляже «Дельфин» - танкер-бункеровщик «ДЕЛФИ», выбросило в шторм на пляж «Дельфин», а в отеле «Токио Стар» в пожаре сгорело девять человеческих душ.
Прилетел в Турцию, тут же произошло землетрясение магнитудой 6,5. Двадцать семь пострадавших жителей обратились за медицинской помощью. Приехал в лесничество - уволил лесника, «почирикал» по телефону с Президентом США - Трампом, Дональду объявляют импичмент.
В Мариуполе, правда, обошлось без огня и пожаров. В этом славном городе Божьим Провидением были наказаны 16 (шестнадцать) студентов Украинской Академии лидерства, которые участвовали в презентации «слуги Коломойского». Сразу после отъезда Первого лица их госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит.
Повез Лену в турне по Японии - в городе Наха в префектуре Окинава загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате пожара выгорело 4200 квадратных метров замка. Теперь становится понятно, почему князь Темнейший боится пригласить своего коллегу и друга в Москву.
Четвёртый, внеочередной отпуск в Омане, за полгода своего президенства, шоумену пришлось прервать из-за авиакатастрофы «Боинга» авиакомпании «МАУ» и гибели 180 человеческих жизней.
Ну правда.
Её вчера весь день злые порохоботы шпыняли, за то что в день катастрофы не поменяла фоновую картинку на ФБ-странице Зеленского, и там написано "Веселого різдва".
И вот, 15 часов спустя она прислушалась, и поменяла. И теперь на мобильном Зеленский выглядит вот так:
То ли бомба с фитилём, то ли граф Калиостро недоделанный.
.
что ты ещё высмотрел в жопе своего кумира?