 Зеленский провел ночное совещание по ситуации с катастрофой украинского самолета в Иране. ОП обнародовал результаты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В совещании также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.
Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 ОАО "Авиакомпания" Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.
Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.
Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.
Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты.
Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинский. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.
9 января Президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.
В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
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3енелеболты--- ЧТ0 СКАЖИТЕ ???
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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Х0ТЬ П0СМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РА3НИЦА ??....
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Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..
..ю.ю..бююб..
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Есть подтвержденная информация, что Зеля был на этом самолете?
Как обвинить в крушении самолета Боинг с двигателем.
Хотел бы увидеть как специалисты отпраздновали посадку. Меня бы лично запихнуть в самолет смогла бы только жена.... которой у мну нету
то есть я бы хоть пешком туда шел - там каждый идиот теперь будет пулять из ПЗРК. Путин их выложил походу тысячи. проблема - положил на плечо, навел, нажал на спуск = 170 людей нету. обо и бьет там чет до 3км. самый класс для террориста - на взлете в движок зарядить.
То инвесторы.
Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним".
Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review
Генпрокуратура оскаржила договір про реструктуризацію боргів АК "Богдан Моторс" перед Укрексімбанком на суму понад 1,3 млрд грн
https://ua.interfax.com.ua/news/general/634414.html
як там віслюче на московії? як літак у мертвечука? Хотя, какая разніца.. ОСЕЛ!
1. В этой статье - "Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.Источник: https://censor.net.ua/n3168879".
2. Иран не отдаст черный ящик самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном, американской компании Boeing, которая его произвела.Источник: https://censor.net.ua/n3168748
Ибо совершенно логично, что МАУ обязано анализировать содержание ящика с производителем, во избежание аварий, в дальнейшем... Т.е. доступ до ящиков у "Боинг" должен быть... Выходит, что "черный ящик" передаст Украинская компания...
Появилось некое смутное понимание, что некто из этого самолёта мог лететь, после того, как побывал в Омане... Или вёз материалы.... Может это и не так... Но вполне может быть.