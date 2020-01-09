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Все про:авиакатастрофа (1159) Зеленский (4202) Иран (616) Офис Президента (210)

 Зеленский провел ночное совещание по ситуации с катастрофой украинского самолета в Иране. ОП обнародовал результаты

Президент Владимир Зеленский ночью в четверг провел рабочее совещание по вопросам авиакатастрофы украинского авиалайнера компании МАУ, которая произошла 8 января в Тегеране (Иран).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В совещании также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 ОАО "Авиакомпания" Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинский. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

9 января Президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. ВИДЕО

В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Источник: https://censor.net.ua/n3168879
 
   
 Топ комментарии
 
а лейтенант Баканов на совещании присутствовал или с ним был организован телемост с французкого курорта Куршевель ?
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--

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.

.

3енелеболты--- ЧТ0 СКАЖИТЕ ???

,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,

Х0ТЬ П0СМЕЕМСЯ ,

или КАКАЯ РА3НИЦА ??....
.
Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..
..ю.ю..бююб..

.
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Бил сільний бакавой вєтєр, шутолєт снєсло на сєвєро-васток. Пасадка в масквє - винуждєнная, ібо жизнь Пєрвава била в апаснасті. А потєрять Ґлавнакамандуюшьчєва ва врємя вайни - смєрті подобно. Пользуясь случяєм, Пріпіздєнт ва врємя дєлавова візфта в маасквээ астанавлівал вайну і даґаварівался а дальнєйшем еканамічєскам сатруднічєствє.
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А где в твоем видео есть доказательства? Там только вопли о зраде на фоне скрина флай радара самолета...Медведчука.
Есть подтвержденная информация, что Зеля был на этом самолете?
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Указивку ездил получать.
Как обвинить в крушении самолета Боинг с двигателем.
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Па мацквє екскурсію дєлалі. Лібо на корпоратівчікж подзарабативалі.
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как усердно Бубочка работает на МЯУ..ну ну... попутал пацан частное с общетвенным... уверен разбьейся хоть 5 бортов Европ США и так далее он бы выразил бы сожаление и озабоченность и все точка... НО компания банкрот своего патрона МЯУ вы шо всемирное событие...
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Шаурму, пахлаву подавали? Зачем ездил?
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Не скажи там Сивоха главный специалист по катастрофам и глотании пиццы
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Бедненький ,, даже поспать не дали Бубочке Зеленский провел ночное совещание по ситуации с катастрофой украинского самолета в Иране. ОП обнародовал результаты - Цензор.НЕТ 7257 .. Весь в делах .. Ну ничего , траур закончится , поедешь снова отдохнуть ,, на этот раз - куда то на острова .. Ибо в Омане уже "палево" . !
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а лейтенант Баканов на совещании присутствовал или с ним был организован телемост с французкого курорта Куршевель ?
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об Авакове, с его скромным домиком в Италии, даже не спрашиваю....
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Что за вопрос Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 7620 ? Зеленый же сказал - "страна Смартфония" Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 9368
Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 8862
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В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф. Источник: https://censor.net.ua/n3168879\\\\\\\\\\

Хотел бы увидеть как специалисты отпраздновали посадку. Меня бы лично запихнуть в самолет смогла бы только жена.... которой у мну нету Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 3315
то есть я бы хоть пешком туда шел - там каждый идиот теперь будет пулять из ПЗРК. Путин их выложил походу тысячи. проблема - положил на плечо, навел, нажал на спуск = 170 людей нету. обо и бьет там чет до 3км. самый класс для террориста - на взлете в движок зарядить.
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Ком.взвода Козлов , не путайте Иран с Сирией и Ираком , в єтой тоталитарной стране все оружие под контролем властей . Примерно , как в сталинском СССР.
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верно. а власти кто? то же что и сталинцы - непредсказуемая стая уродов.
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Первым делом самалеты ну а тарифы и пенсии потом.
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"Дивовижний успіх" Зеленського
Журналіст Washington Post, Джексон Діл, назвав правління Зеленського "надзвичайно, і в деяких випадках дивовижно, успішним".
Це "несподівано" з огляду на те, що президент є "політичним новачком в одній з найменш ефективних країн Європи", пише автор.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review

Генпрокуратура оскаржила договір про реструктуризацію боргів АК "Богдан Моторс" перед Укрексімбанком на суму понад 1,3 млрд грн

https://ua.interfax.com.ua/news/general/634414.html

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Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 6186Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 6685

як там віслюче на московії? як літак у мертвечука? Хотя, какая разніца.. ОСЕЛ!
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http://www.presentnews.biz.ua/mamo-proshhaj-nash-litak-obstrilyuyut-ostanni-slova-styuardesy-z-litaka-v-tegerani-kardynalno-minyaye-sytuatsiyu-z-padinnyam-litaka/?fbclid=IwAR2g9ru64-lgpxf-NtVATvbbOrzgNiy_Xm_AuL2wMNR-E9Cte4b8XpH-q_c
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Имею две взаимоисключающие инфы:
1. В этой статье - "Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.Источник: https://censor.net.ua/n3168879".
2. Иран не отдаст черный ящик самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном, американской компании Boeing, которая его произвела.Источник: https://censor.net.ua/n3168748

Ибо совершенно логично, что МАУ обязано анализировать содержание ящика с производителем, во избежание аварий, в дальнейшем... Т.е. доступ до ящиков у "Боинг" должен быть... Выходит, что "черный ящик" передаст Украинская компания...
Появилось некое смутное понимание, что некто из этого самолёта мог лететь, после того, как побывал в Омане... Или вёз материалы.... Может это и не так... Но вполне может быть.
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На старый новый год на Фиджи в отпуск?

Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 9934
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а где гвардия терпил писак оманского барыги по совместительству осла ?: тут вашего бубочку с вечера мутузят как тузику тряпку Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 3330
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Краще би не давав ніяких оцінок і не ставив задач. А то перша була його вказівка порушити кримінальну справу офісному прокурору за порушення експлуатації літаків, що означає про притримання слідством основної версії і зразу відкинув версію теракту. А підсобні сто відсоткові будуть шкуру дерти, аби виконати і виправдти головну особу. Це був той час, коли іранці завдали удару по американських базах і чекали наліт бомбардувальників, які переміщені в цей сектор і не викоючено, що збили наш пасажирський літак. Бо всі ПВО Іроану були на найвищому рівні готовності і кожен діяв, як діяв. Не всі один організм.
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На совещании дегустировали свежую партию оманского кокса.
Зеленський провів нічну нараду щодо ситуації з катастрофою українського літака в Ірані. ОП оприлюднив результати - Цензор.НЕТ 9142
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Не знаю, чи то кокс чи ні, але щось таке забористе і штирить гарнісінько...
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кто еще жопы не подтер нашим зеленым дураком? иранские аятолы?
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"Зеленский прибыл чартерным рейсом - в 2:37 ночи уже 9 января.", "журналисты связались с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель около 15:00. По ее словам, борт с президентом еще в воздухе. Впрочем, откуда, как и куда направляется этот самолет - не уточнила.". Из Омана до Киева 3850 км. В воздухе Зеленский находился более 12 часов. Вопрос: с какой скоростью летает самолёт Медведчука? У меня получилось 320 км/ч.
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Тож не гіперлуп і не спейс-ікс, звісно. Але якщо через мокшу летіти - все збігається...
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