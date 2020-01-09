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Все про:Ирак (271) Иран (616) НАТО (6624) Столтенберг (734) Трамп (2730)

 Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО было более активным на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп обсудили в среду по телефону события на Ближнем Востоке, ситуацию в регионе и роль НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.

"Президент попросил генерального секретаря, чтобы НАТО была активнее вовлечена на Ближнем Востоке. Они согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом. Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в коммюнике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО частично выводит свои войска из Ирака

В документе также сказано, что "НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане и в качестве члена глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ ("Исламским государством". - Ред.)".

Как сообщалось ранее, Германия, Словакия и Хорватия заявили о намерениях вывести войска из Ирака.

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.

Источник: https://censor.net.ua/n3168878
 
 
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Он хочет чтобы НАТО тоже кого-нибудь убило.
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Вы как два гея один пассивный другой ещё пассивней)))
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Активными в чём?
В действиях или балабольстве?
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НАТО чуть шо собирает монетки и делает ноги...
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Нато превратилось в радужный мыльный пузырь
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