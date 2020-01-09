 Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО было более активным на Ближнем Востоке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.

"Президент попросил генерального секретаря, чтобы НАТО была активнее вовлечена на Ближнем Востоке. Они согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом. Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в коммюнике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО частично выводит свои войска из Ирака

В документе также сказано, что "НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане и в качестве члена глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ ("Исламским государством". - Ред.)".

Как сообщалось ранее, Германия, Словакия и Хорватия заявили о намерениях вывести войска из Ирака.

Глава министерства обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о возможном выходе войск США из Ирака.