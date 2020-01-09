 Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
По его словам, утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира.
Президент выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины - Владимира Гапоненко, Сергея Хоменко, Алексея Наумкина, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Капюк, а также родственникам и близким погибших граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.
"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - сказал он.
Зеленский отметил, что в Иран ночью уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы.
"Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский ", - заявил он.
"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Также Зеленский подчеркнул, что и до отравления украинского самолета и после этого в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных авиакомпаний. Полеты прекратили только США. Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней катастрофы.
Также он отметил, что сейчас информационное пространство наполнено многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии.
"Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию, а особенно когда Украина находится в условиях информационной войны. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий ", - сказал Зеленский.
"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта история должна научить всех нас ценить человеческую жизнь до того, как они так стремительно и болезненно обрываются", - добавил он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
следователианиматоры отправлены в Иран - доказывать, что виноваты Боинг с двигателем.
«БАРИН ВЕРНУЛСЯ! ИЗ ПАРЫЖУ!»
опять ни флага, ни герба, ни значка ..... - ничего что указывало на президента какой нибудь страны...
ЗЕбобики до сих не научились "бубочку" от Голобородьки в кино отличать, а Вам их жалко.
На Вас не угодишь!
Тфу на тебя, мряка лицемерная!
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
Страной должны править представители титульной нации (как везде в мире)
А хитрожопые и их шестерки - должны быть жестко поставлены на место...
так как не читал и не слушал - решил не буду,
чтобы не быть обманутым лишний раз
.................................
YouTube і ставимо антилайк (неподобається/не нравится) і з такими ж пропозиціями поширюємо/ділимося в соц.мережах
Что там ваши эксперты найдут через 2 дня?!
это же сколько дублей пришлось снимать, дабы скрыть радость на роже
и то не до конца
Просто статистика. Вьіводьі относительно етого ублюдка будут позже.
Спершу брехали що у Буковелі, виявилося в Омані.
Потім брехали що за власнийрахунок рейсовим літаком, виявилося у Оман від нас нічого не літає.
Потім брехали що "офіційний візит за власний рахінок".
Далі брехали що вилетів а воно гуляло ще добу.
Це безперервний потік брехні!
Як тут не згадати їхніх вчителів та моральни авторитетів:
"Бреши, бреши нахабно, та впеввнено. Бреши так голосно, щоб чути було лиш тебе. Як піймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім повертайся до попередньої брехні.
І ніколи не переставай брехати!"
"Протоколи сіонскіх мудрєцов"
А у нас самолет разбился, пацаны на фронте гибнут..... Цены растут и вокруг полная опа….
Но, главное, что ты отдохнул, наш трудяга! Устаешь..... Все о стране заботишься. Не бережешь себя...
Я вам кожному, гади, зараз буду нагадувати, що плюватися потрібно було раніше, перед тим, як гАлАсувати!
YouTube і ставимо антилайк (неподобається/не нравится) і з такими ж пропозиціями поширюємо/ділимося в соц.мережах