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 Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ в Иране 8 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По его словам, утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира.

Президент выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины - Владимира Гапоненко, Сергея Хоменко, Алексея Наумкина, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Капюк, а также родственникам и близким погибших граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - сказал он.

Зеленский отметил, что в Иран ночью уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы.

"Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский ", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также Зеленский подчеркнул, что и до отравления украинского самолета и после этого в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных авиакомпаний. Полеты прекратили только США. Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней катастрофы.

Также он отметил, что сейчас информационное пространство наполнено многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии.

"Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию, а особенно когда Украина находится в условиях информационной войны. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий ", - сказал Зеленский.

"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта история должна научить всех нас ценить человеческую жизнь до того, как они так стремительно и болезненно обрываются", - добавил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Источник: https://censor.net.ua/n3168877
 
 
 Топ комментарии
 
Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, ранены трое украинских воинов, - штаб
Це для вас не траур, путінські макаки?
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Иде ты, гавнокомандующий?

Все по видосикам?
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Грінфільмс. Контракт на зйомку фільму для Міноборони РФ.
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До речі, Зеленський оголосив що Україна виплатить матеріальну компенсацію сім'м загиблих. У мене питання. Чому не ;МАУ; Коломойського?
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Подождите , это только начало .. Украина ещё выплатит и компенсацию каломойше ,, за утраченный самолёт . Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані - Цензор.НЕТ 3709 .
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Нац. полиция очень занята - необходимо отмазаться от дела Антоненко, спустить на тормозах. Поэтому все лучшие следователи аниматоры отправлены в Иран - доказывать, что виноваты Боинг с двигателем.
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Зебилы, дружно все хором:
«БАРИН ВЕРНУЛСЯ! ИЗ ПАРЫЖУ!»
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вот чума конченная...
опять ни флага, ни герба, ни значка ..... - ничего что указывало на президента какой нибудь страны...
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ты что слепой? сзади ж герб нарисован))) может тебе очки купить?))
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зеленое чмо , на передовую езжай *****
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А Баканов з Куршавеля ще не повернувся ? Ну аякже повернеться, пансіон оплачений, шо зря терять. Генерал Грицак по курортах не шастав коли Україна в біді
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Обьясните мне: рейсом какой авиакомпании вернулся оманский ишак в Украину после своей частной поездки? Может чартером медведчук джет?
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Воно точно не в кацапії ? Чиїм літаком прилетіло ?
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Чого воно таке почорнівше, що там горіло?
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Я первый раз (!) посмотрел видео с Вашим президентом. И в первый раз мне стало жалко самой большой страны Европы -Украины. PS Никого не хотел обидеть.Это чисто мое мнение.
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"Ну Вы, блин, даете" (С)
ЗЕбобики до сих не научились "бубочку" от Голобородьки в кино отличать, а Вам их жалко.
На Вас не угодишь!
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Украина государство, а не страна. Обтекай ольгинский .
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О-о, ольгинский легенду, сочувствующего украинцам, внедряет .
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Урааааа, Бубочка НАШЛАСЯ, видосик записала!...
Тфу на тебя, мряка лицемерная!
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Пока мы не поймем, шо бубочка - это эталон хитрожопого, которому срать на страну -
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
Страной должны править представители титульной нации (как везде в мире)
А хитрожопые и их шестерки - должны быть жестко поставлены на место...
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73/43%зебілів, ви цю хитрожопість забезпечили всі разом! Тепер жуйте, подавіться!
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к сожалению ничего по сути сказать не имею возможности,
так как не читал и не слушал - решил не буду,
чтобы не быть обманутым лишний раз
.................................
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Этот пиар на горе скотство.Сравните с пожаром в Одесе.
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Шановні, не сваріться і не плюйтеся коментарями, дружно по цьому відео заходимо на

YouTube і ставимо антилайк (неподобається/не нравится) і з такими ж пропозиціями поширюємо/ділимося в соц.мережах
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Хотя бы с собой фото обои с украинской символикой возил,чтобы не так пусто выглядеть как Президент Зеленський звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 8142
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Тільки що 111 "ЗА"/ 173 "ПРОТИ". Мендель манікюр зламала тиснути "нравится". Коментування працює, так що заходьте і ставте "неподобається"/"ненравится"
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Первое что, надо отменить все рейсы из Украины в Иран . Не введя этот запрет ТЫ ЗЕЛЕНСКИЙ подставляет под удар всех людей которые могут еще погибнуть. Отправить самолет для тех граждан Украины которые хотят покинуть Иран если они там конечно есть, потому что надо быть совсем безголовым что бы сейчас оставаться в Иране , от куда сами иранцы бегут.
Что там ваши эксперты найдут через 2 дня?!
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Экспертная группа с Украины по боингу и исламское государство- тоже экспертное
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подлецо монико проснулось. не может быть
это же сколько дублей пришлось снимать, дабы скрыть радость на роже
и то не до конца
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Чому коменти відключені на You Tube! Невже не хоче почути хвалу діям своїм! Такий серемливий!
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на морду осла смотреть противно не то что слышать что оно несет !
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Теперь немного статистики. За время, когда ета тварь стала назьівать себя президентом, погибло 70 наших защитников. За время "отвода" с конца октября погибло 14 защитников Украиньі - больше, чем в етой катострофе граждан Украиньі. Из них половина погибла в районе "разведения" Золотого.

Просто статистика. Вьіводьі относительно етого ублюдка будут позже.
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Может ***** надо об этом сказать?! Это рашистские твари завозят оружие и наемников
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ты задумывался над тем что после Ирана- Раша.
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Бубачка, ты на аленях из Антарктиды добирался? Что тебе мешало в век спутниковой связи и интернета обратиться к людям немедленно? Что это за срочное прерывание визита с вылетом через 12ч? Ты сам дыбил или нас за дыбилов держишь?
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Вони весь час брешуть. Новою брехнею перекривають стару.
Спершу брехали що у Буковелі, виявилося в Омані.
Потім брехали що за власнийрахунок рейсовим літаком, виявилося у Оман від нас нічого не літає.
Потім брехали що "офіційний візит за власний рахінок".
Далі брехали що вилетів а воно гуляло ще добу.
Це безперервний потік брехні!
Як тут не згадати їхніх вчителів та моральни авторитетів:
"Бреши, бреши нахабно, та впеввнено. Бреши так голосно, щоб чути було лиш тебе. Як піймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім повертайся до попередньої брехні.
І ніколи не переставай брехати!"

"Протоколи сіонскіх мудрєцов"
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Поскольку принципиально не слушаю зечмо надеюсь оно прогундосило что-то типа я устал я ухожу.
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Бубочка, как позагорал? Ленка шлепками довольна? Как семейка, пожрала шаурму Оманскую?

А у нас самолет разбился, пацаны на фронте гибнут..... Цены растут и вокруг полная опа….

Но, главное, что ты отдохнул, наш трудяга! Устаешь..... Все о стране заботишься. Не бережешь себя...
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Нет, он не шаурму жрал. Он бабло откатное пересчитывал.
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По Украине наносится информационньій удар , в интересах РФ-ии. Другого вьівода не сделать , почитав данньіе комментарии.
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В россии любят бубочку, а здесь против него. Нескладуха.
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Та не , против Украиньі работаете , борзописцьі !
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Циничная пейсатая гнида, но ЗЕднеприводным мазохистам нравится быть клавишами от пианино.
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У Вас что-то с причинно-следственной связью. И кто ж такой наносит удар? Ума не приложу! Неужели нелох... та неее..
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73/43%зебілів, і ти в т.ч., ви,коли галасували - що думали?!
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где доказательства, которые брехло Зеленский с Аваковым обещал предъявить ?
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73/43%зебілів, і ти в т.ч., ви цей бардак забезпечили всі разом!
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дивлюся, як 73/43%зебілів, як Касьянов в т.ч., дружно плюються на представників на оцю систему зеленої влади і на її окремих представників...
Я вам кожному, гади, зараз буду нагадувати, що плюватися потрібно було раніше, перед тим, як гАлАсувати!
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Шановні, не сваріться і не плюйтеся коментарями, дружно по цьому відео заходимо на
YouTube і ставимо антилайк (неподобається/не нравится) і з такими ж пропозиціями поширюємо/ділимося в соц.мережах
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О, нарешті головнокомандувач вернувся з передової Оманського фронту!
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нічого ...зараз нелох землею торгане і казли будуть здихати тисячами на день ...правда це буде називатися не "катастрофа" а "складна демографічна ситуація" ...ука ...глянеш на цього страдальця ...гидота
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"Какая разница..." скільки людей загинули? Шкода, що президент тормозить із своєю реакцією на подібні події... Певно піноколаду допивав і сценарій на Сватів дописував...
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Это капец. ************ - гнуснейшие создания. Хуже парашаботов.
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