 Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, ранены трое украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сообщается, что из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

- неподалеку от н.п. Новоалександровка - из стрелкового оружия;

- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

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"Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с украинской стороны нет.