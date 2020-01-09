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Все про:обстрел (8577) ранение (2288) Донбасс (20397) операция Объединенных сил (1970)

 Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, ранены трое украинских воинов, - штаб

8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Сообщается, что из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;
- неподалеку от н.п. Новоалександровка - из стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

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"Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с украинской стороны нет.

Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию и 120-мм минометы, ранены трое украинских воинов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168876
 
 
 Топ комментарии
 
Одужуйте, рідненькі.

Про решту не буду.
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какие обстрелы? откуда? если говнокомандующий еще вчера мацкву взял, без шума и пыли.
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Одужуйте, рідненькі.

Про решту не буду.
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І поранених нема. Ось, презик в Омані. Чи то люди в омані?
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какие обстрелы? откуда? если говнокомандующий еще вчера мацкву взял, без шума и пыли.
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и тем более там где розвели-отвели!!! Пачему они там стриляють панэ **********? Вы же приказалиразвести
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А как же Развод, ми за мир, какая разница что убивают и калечат граждан Украини ? То тепер що "нада понять и прастить" російських найманців, і не захищатись аби не дай Бог не прогнівати х№йла ?
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Если Бубочка на нормандском формате свел все к тому что у нас ,,гражданская война, то приездом в мацкву он поставил жирную точку. Так что ЗЕбилики готовте денежки на востановление и кормление Даунбаса, об агресии росии теперь можно нигде и не заикаться.
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Не гоните у нас мир!миру мир,мы все за мир....где мое корыто?
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Трактор в полі дир-дир-дир
Ми за мир,за мир,за мир!
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Одужання пораненим воїнам України!!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Цікаво, а воїни України дали рогатим адекватну відповідь розвісівши внутрішні рогаті органи по деревах???
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зешмракля, уже просто прекратил стрелять, ушлепок?
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это млять ванутренний конфликт зеутырки недо...банные?
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ОБСЕ в тот момент, как обычно, в ресторане находились или зафиксировали событие? Думаю, это надо обязательно сообщать.
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Россияне массово начали ездить в Крым через Украину (видео) ,..в годы Второй мировой войны граждане Германии тоже не пользовались мостом через Керченский пролив. и странно почему крымские партизаны на перешейке не пускают под откос поезда и автомобили ,которые мотаются в Крым и из Крыма? Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 5490
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А чому в цьому випадку не зібралися вночі і не закричали на весь світ, що путін і його терористи вбивають і калічать українців? Кожного дня вбивають і калічать і нічого, ті, що мали зі зброєю в руках захищати Донбас засідають у РНБО і "кварталі", а гинуть хлопці з Хмельниччини, Київщини, Львівщини...
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В Кривом Рогу многие против освободительной войны им война с оккупантами надела,там многие смотрят сериал "Сваты"
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