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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (1159) Зеленский (4202) Иран (616) траур (132)

 Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. 

Глава государства подписал соответствующий указ.

С целью почтить память погибших Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране объявили 9 января днем траура по жертвам крушения украинского самолета

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Источник: https://censor.net.ua/n3168875
 
 
 Топ комментарии
 
Куда торопишься, сегодня еще четверг.
Или у зебилов уже свой календарь, Зебилианский?
Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе с Иране - Цензор.НЕТ 8232
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будет хреном по пианино стучать медленно и печально
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The Washington Post оценила успехи Зеленского на фоне скандала с ТрампомПо мнению The Washington Post, в украинском государстве наконец-то появился компетентный президент

https://hvylya.net/
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."Вашинтонг пост " ,, ух ты .!! Круто .. А хто такой , этот - "Вашинтонг пост " ?? Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані - Цензор.НЕТ 5571.

И кстати да ,, статья одного журналиста в этом издании , ещё не означает того что он выражает мнение американского политического истеблишмента .

На самом же деле ,такого верховного идиота , Украина ещё не знала .
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*** *** ***
Я вже казала (дуже чемно і тактовно): прошу зебілів мене не турбувати.
Бо як пошлю далеко (літературними словами) - то ніколи не вернетесь (і слава Богу).
Я зрозуміло висловилася ?
Не відповідайте. Бо відповіддю будуть квебекські не дуже гарні слова.
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Известный журналист из США Джексон Дил в своей статье для The Washington Post, похвалил гаранта Украины Владимира Зеленского.

администрация Зеленского идет к успеху даже несмотря на предвзятое отношение со стороны Вашингтона.
«Но мы видим неожиданные хорошие новости: несмотря на все упреки от Белого Дома и тот факт, что он пришел к власти как абсолютный политический неофит в одной из наиболее проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарой, и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха», - сообщается в статье.
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Українська економіка стрімко зростає, пише автор. Збільшується експорт, падає інфляція, а зарплати за рік зросли майже на 10%. Гривня зміцнюється швидше за всі валюти світу.
До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.
"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.
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Що це? На вірші не схоже. Може це плач порохоботів?
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Царство Небесне всім загиблим в цій жахливій катастрофі, якої б національності і громадянства вони на були..
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будет хреном по пианино стучать медленно и печально
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ПНХ ипанутый педротик
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Куда торопишься, сегодня еще четверг.
Или у зебилов уже свой календарь, Зебилианский?
Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе с Иране - Цензор.НЕТ 8232
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так оно же устали и так ждут выходных шо аж нимагу.
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Там написано звідки.
Мандель підняли вночі,
АЛЕ НЕ РОЗБУДИЛИ.
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то я ж те й питаю - хто написав звідки? канал "прямий"? і скрін-шот оригіналу "випадково" не зберігся? Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані - Цензор.НЕТ 6674
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Воно хоч вже в Україні? Вчора для ньоготраурвне було, судячи по фото на фоні свічки. Одним словом, у нас немає Президента, у нас є аювипаькояа людина на посаді президента.
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Вибачте, продублюю: Воно хоч вже в Україні? Вчора для нього трауру не було, судячи по фото задоволеної життям мармизи на фоні траурної свічки. Одним словом, у нас немає Президента. У нас є випадкова людина на посаді президента.
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Если Бубочка на нормандском формате свел все к тому что у нас ,,гражданская война, то приездом в мацкву он поставил жирную точку. Так что ЗЕбилики готовте денежки на востановление и кормление Даунбаса, об агресии росии теперь можно нигде и не заикаться.
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Так а откуда он объявил?
Из омана, из москвы, или всё таки уже из Киева?
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Обычно назначают заранее.Хорошо,хоть,что не назначил 12 января,траур на 8 января! Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе с Иране - Цензор.НЕТ 9386
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навіть не сумнівався, що порохоботи почнуть кривлякатись навіть під новиною про траур за загиблими людьми
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Вот специально буду смотреть 1+1 если будут концерты сообщу тебе.
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Где оно находиться,кто нибудь видел когда он прилетел и откуда?
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ну по последним данным, с Омана пошуровал на мацкву.
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То відосики тупезні тулить, як приморочене, а тут - нема.
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И что концерты 95 квартала не будут по телеку показывать, а сам приедет с отдыха?
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1. Самолет сбили после иранского удара по американским базам во время наивысшей боеготовности иранской армии.
2. "Черные ящики" иранская сторона ни Украине, ни США не передает.
3. Рядом со сбитым самолетом нашли осколки ракеты ПЗРК.
Но тем не менее версии теракта и преднамеренного сбития самолета иранской стороной не рассматривается.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
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Так-так. Вчера сбивали из ЗРК, даже назывался точно- "ТорМ1". Сегодня- уже ПЗРК. А шо будет завтра?! Потому, я лучше наших экспертов послушаю. Да и всем советую.
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А оно тоже скорбить будет в Украине или какая разница?
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Я нічого не стверджую
В соцсети выложен снимок обтекателя ракеты, якобы найденного рядом с местом крушения украинского самолета

http://newsru.co.il/mideast/08jan2020/babak_0014.html
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Друже, та збили наш літак ...
Ну, не міг він так загорітися і впасти.
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Обратите внимание, "Рейтерс" ссылается на мнение канадских спецов! Ваше, правда- не учитывает.
"Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за неисправности двигателя. Версия, что его сбила ракета не имеет оснований. Спецслужбы имеют доказательства того, что у самолета была техническая неисправность, и ракета здесь ни к чему. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна, сообщили Reuters в канадской системе безопасности. Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появилось предположения, что его могли сбить"(с).
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На снимке не обтекатель, а хвостовая часть. Снято непойми где, может в Сирии. У Израиля свой резон продвигать самую кровожадную версию в отношении Ирана
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Вже другий день в світі страшні напряги і трагедії, а ЗЕпадалі нема на місці, голова СБУ за кордоном, а решта *********** хто-де, напевне що одні в масквабаде празнуют раждество , інші в Альпах або на морях не знають як просрати кілька тисяч дол.
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А у себя на ФБ он хоть авку сменил? Или до сих пор "скорбит" с улыбкой на лице и свечей на голове.(скрин вчерашний,не фейк).Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в авіакатастрофі в Ірані - Цензор.НЕТ 130
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де віслючок був добу? шаурму доїдав, чи в масковії тульські пряніки гриз?
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А руССня-то как злорадствует! "Братские" ублюдки...
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