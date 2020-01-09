 Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства подписал соответствующий указ.
С целью почтить память погибших Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
https://hvylya.net/
И кстати да ,, статья одного журналиста в этом издании , ещё не означает того что он выражает мнение американского политического истеблишмента .
На самом же деле ,такого верховного идиота , Украина ещё не знала .
Я вже казала (дуже чемно і тактовно): прошу зебілів мене не турбувати.
Бо як пошлю далеко (літературними словами) - то ніколи не вернетесь (і слава Богу).
Я зрозуміло висловилася ?
Не відповідайте. Бо відповіддю будуть квебекські не дуже гарні слова.
администрация Зеленского идет к успеху даже несмотря на предвзятое отношение со стороны Вашингтона.
«Но мы видим неожиданные хорошие новости: несмотря на все упреки от Белого Дома и тот факт, что он пришел к власти как абсолютный политический неофит в одной из наиболее проблемных стран Европы, администрация Зеленского, которая до сих пор была достаточно экстраординарой, и действовала под давлением всех имеющихся ситуаций, чудом достигает успеха», - сообщается в статье.
До того ж, МВФ дала попередню згоду на новий кредит, який може заохотити міжнародні інвестиції.
"Ключові антикорупційні заходи пройшли голосування в парламенті, а на черзі великі економічні реформи, включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі", - додає журналіст.
Или у зебилов уже свой календарь, Зебилианский?
Мандель підняли вночі,
АЛЕ НЕ РОЗБУДИЛИ.
Из омана, из москвы, или всё таки уже из Киева?
2. "Черные ящики" иранская сторона ни Украине, ни США не передает.
3. Рядом со сбитым самолетом нашли осколки ракеты ПЗРК.
Но тем не менее версии теракта и преднамеренного сбития самолета иранской стороной не рассматривается.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
В соцсети выложен снимок обтекателя ракеты, якобы найденного рядом с местом крушения украинского самолета
http://newsru.co.il/mideast/08jan2020/babak_0014.html
Ну, не міг він так загорітися і впасти.
"Boeing 737 "Украинских международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за неисправности двигателя. Версия, что его сбила ракета не имеет оснований. Спецслужбы имеют доказательства того, что у самолета была техническая неисправность, и ракета здесь ни к чему. В частности, перегрелся один из реактивных двигателей воздушного судна, сообщили Reuters в канадской системе безопасности. Катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появилось предположения, что его могли сбить"(с).