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 Киевские новости
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Все про:Киевпастранс (92) транспорт (1312) карта (117)

 Киевпасстранс запустил онлайновую карту движения транспорта

Движение городского общественного транспорта, который обслуживает "Киевпасстранс", можно наблюдать в режиме реального времени.

Карта доступна в разделе сайта "Пассажирам", информирует Цензор.НЕТ.

В выпадающем меню можно выбрать один из видов транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, городская электричка, маршрутное такси или метро), а потом - нужный номер маршрута.

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Также ресурс позволяет построить маршрут, указав начальную и конечную остановку.

Отметим, что эту же информацию предоставляет портал EasyWay. При этом он отслеживает движение всего общественного транспорта, который оборудован GPS-маячками.

Источник: https://censor.net.ua/n3168874
 
 
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Літак одіозного лідера "ОПЗЖ" повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат (Оман) - Москва (РФ) - Гомель (Білорусь) - Київ (Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.Про це пише видання texty.orgЛітак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву. Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6."Імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями", - зазначають у виданні.
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Гы.
Уже несколько лет, как запустил.
Запущена новая версия сайта, это да.
Но старая версия была намного лучше.
Небось, бабла напилили.
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