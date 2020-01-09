 Киевпасстранс запустил онлайновую карту движения транспорта

Карта доступна в разделе сайта "Пассажирам", информирует Цензор.НЕТ.

В выпадающем меню можно выбрать один из видов транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, городская электричка, маршрутное такси или метро), а потом - нужный номер маршрута.

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Также ресурс позволяет построить маршрут, указав начальную и конечную остановку.

Отметим, что эту же информацию предоставляет портал EasyWay. При этом он отслеживает движение всего общественного транспорта, который оборудован GPS-маячками.