 Киевпасстранс запустил онлайновую карту движения транспорта

Карта доступна в разделе сайта "Пассажирам", информирует Цензор.НЕТ.
В выпадающем меню можно выбрать один из видов транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, городская электричка, маршрутное такси или метро), а потом - нужный номер маршрута.
Также ресурс позволяет построить маршрут, указав начальную и конечную остановку.
Отметим, что эту же информацию предоставляет портал EasyWay. При этом он отслеживает движение всего общественного транспорта, который оборудован GPS-маячками.
Уже несколько лет, как запустил.
Запущена новая версия сайта, это да.
Но старая версия была намного лучше.
Небось, бабла напилили.