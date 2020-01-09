 СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ, в особо охраняемой "Зеленой зоне" Багдада разорвались две или три самодельные ракеты, передает Цензор.НЕТ.
Официальных подтверждений информации об обстреле пока не поступало.
Напомним, с начал года "зеленая зона" неоднократно подвергалась нападениям. Они проходят на фоне обострения отношений США с Тегераном, а также - с иракскими шиитскими военизированными группировками.
Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости. Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
https://defence-line.org/2020/01/samolet/#comment-216239
Среди них - 11 граждан Украины, два пассажира и девять членов экипажа. В том числе 27-летняя бортпроводник Екатерина Статник.
Как выяснили журналисты, она родом из Новой Каховки на Херсонщине. Из собственных источников редакции "ТВ" стало известно, что Екатерина успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли. На этом связь прервалась.
Возможно, предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель."