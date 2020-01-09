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Все про:Ирак (264) обстрел (8577)

 СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада

"Зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, вновь обстреляли.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ, в особо охраняемой "Зеленой зоне" Багдада разорвались две или три самодельные ракеты, передает Цензор.НЕТ.

Официальных подтверждений информации об обстреле пока не поступало.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters. КАРТА

Напомним, с начал года "зеленая зона" неоднократно подвергалась нападениям. Они проходят на фоне обострения отношений США с Тегераном, а также - с иракскими шиитскими военизированными группировками.

Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости. Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Источник: https://censor.net.ua/n3168873
 
 
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иранские путиноиди нариваются на звездюлину
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СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада - Цензор.НЕТ 7617 Безнаказанность порождает подталкивает к новым преступлениям. Трамп завтра еще страшнее обявит о санкциях для бабуинов. Скоро бабуины и пираты в американских солдат будут бросать камни и отбирать оружие на улицах. Трамп такой же президент в америке как ЗЕ в Украине.
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США і далі стурбованість виражатимуть?
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иранские путиноиди нариваются на звездюлину
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Они от КНДР дрыщут уже лет 5 и носятся с ней як з писаной торбой, а Ирана бздят что те успеют Израиль стереть с лица земли до того как их грохнут...
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США і далі стурбованість виражатимуть?
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нужно подготовиться лучше и тщательнее, под угрозой Дубай
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Безнаказанность порождает подталкивает к новым преступлениям. Трамп завтра еще страшнее обявит о санкциях для бабуинов. Скоро бабуины и пираты в американских солдат будут бросать камни и отбирать оружие на улицах. Трамп такой же президент в америке как ЗЕ в Украине.
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по ходу Трамп завтра снова даст пресс - конференцию .... ))))))
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Почему Иран такие глупые??? у них вторые запасы газа в мире и 4 по запасам нефти. Иран 80 миллионов населения. 17 в мире страна по размерам. Потенциал стать самой богатой страной мира огромнейший, а они свихнутые на всю голову и херней страдают...
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А яка релігія примусила США свої бази в них під боком розмістити? Ніби ж не Мексику чи Канаду обстріляли СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада - Цензор.НЕТ 9555
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Економічному розвитку Ірану після революції Україна може лише позаздрити...
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Я представляю что будет когда Иран доделает ЯО и начнет испытания. Тогда Иран будет неконтролируемый и неприкасаемый никак как сейчас северная корея.
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пока эти люди занимаются своим Аллахом и молятся ему по 18 часов в сутки можно не бояться, что Иран доделяет ЯО. Это мог сделать Иран версии 1970 года, но не современный. Тут надо выбирать либо наука либо Аллах и этот выбор уже сделан не в пользу науки. Ну а практика показывает, что наука сильнее любого бога.
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Проблема в том что бабуины не сами занимаются ядерными разработками а нанимают специалистов из сам знаешь каких стран. А в связи с недавними событиями они ускорятся. И тогда ета орда фанатиков приступит к своей мечте по уничтожению мира.
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после оккупации и аннексии Крыма благодаря Х#йлу ядерный паритет ушел лесом. теперь "неприкасаемых" нет, только мало кто это пока понял, дело времени, к сожалению.
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мир об этом узнает раньше, среди иранских ученых и сотрудников есть персы, купленные Моссадом
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Щас нарисуется ***** которое предложит помощь в разрешении ситуации, разумеется не за просто так
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Интересно, что бы было, если бы Трамп использовал методы недобитого плешивого комиссара: сказал бы, что генерала убили не они и вообще ихтамнет?
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Та что вы волнуетесь : " все хорошо ". Трамп.
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а так всегда бывает, когда ты пятишься - твой шаг назад, их два шага вперед.
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Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. Це факт. З понад 160 загиблих на рейсі Тегеран - Київ, 63 були "громадянами Канади" - це були етнічні іранці (просто повірте), які вже отримали громадянство. Решта 82 громадяни Ірану дуже ймовірно летіли в Київ з тою самою метою - отримання громадянства Канади.
https://defence-line.org/2020/01/samolet/#comment-216239
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а до ближайшей точки границы с Ираном от Багдада по прямой 109 км. Нехило эти т.н. "самодельные" ракеты летают.
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Так их пускают с жилых районов самого Багдада, там в этих гетто можно запросто построить завод по созданию ядерного оружия и никто об этом не узнает. Все эти рейды американцев по таким районам всегда заканчивались одним и тем-же, убивали пару совсем непричастных местных аборигенов, аборигены собирались в толпы, кричали "Аллах акбар" и кидали в бронетранспортеры камни, а игиловские боевики заранее прятались по катакомбам. Американцы отчитывались перед начальством, что вот, мол "от террористов очищен ещё один район". Потом всё повторялось где-то ещё. И так вот уже 15 лет.
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РИА: "8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту погибли.
Среди них - 11 граждан Украины, два пассажира и девять членов экипажа. В том числе 27-летняя бортпроводник Екатерина Статник.
Как выяснили журналисты, она родом из Новой Каховки на Херсонщине. Из собственных источников редакции "ТВ" стало известно, что Екатерина успела позвонить родным и сообщить, что их обстреляли. На этом связь прервалась.
Возможно, предположить, что обстрел был из стрелкового оружия, в результате чего загорелся и взорвался двигатель."
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Самодельные ракеты. Ну-ну. Ну понятно что сейчас все *уставшие от войны еврогеи* и миролюбцы вместе с Трампом будут дуть щеки и говорить что мол никуда ракеты не попали, никого не убили и вообще и обстрелы ведет не Иран а неизвестные террористы... Лишь бы не было войны. Но сами знаете к чему на самом деле ето приведет.
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