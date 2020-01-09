 Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом

Речь о созданных компьютером клипах, скомпонованные так, чтобы выглядеть реально, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую редакцию BBC.
В пресс-службе соцсети отмечают, что такие видео искажают действительность и представляют "значительную проблему" для технологической отрасли.
ИИ создает "глубокие фейки" людей - часто политиков или знаменитостей - через объединение или замену изображений или редактирование видео таким образом, чтобы оно выглядело реально.
Facebook заявила, что будет удалять видео, если поймет, что они были отредактированы способом, который не является очевидным для обычного человека, или если зрителя ввели в заблуждение, приписывая человеку в видеозаписи слова, которых он на самом деле не говорил.
"Есть люди, которые участвуют в манипуляциях СМИ с целью ввести в заблуждение", - написала в своем блоге вице-президент управления политики в Facebook Моника Бикерт.
Достоверность видео будут проверять сотрудники Facebook и независимые проверяющие фактов, факт-чекеры.
Новая политика не будет применяться к пародийным или сатирическим видео.
В сентябре прошлого года Facebook объявил, что выделяет 10 млн долларов на совершенствование технологий обнаружения "глубоких фейков".
Другие компании, такие как Google и Microsoft, также пытаются бороться с "глубокими фейками".
Facebook заявил, что планирует сотрудничать с учеными, правительством и бизнесом, чтобы разоблачать людей, причастных к "глубоким фейкам".
Калифорнийский технологический гигант добавил, что будет продолжать удалять все видео, которые включают обнаженное тело, откровенное насилие и язык ненависти.
Нейронные сети распознают такое за секунды, улавливая незаметные для глаза нюансы, так что все будет автоматизировано.
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
У каждого терафима был владелец. С его помощью он мог повелевать мыслями своих подданных. Технология выглядела просто. Древним оккультным мумиям клали под язык золотую пластину с начертанными на ней магическими символами. Для того чтобы терафим мог воздействовать на простых людей, на шею гражданам вешали таблички с такими же символами. Так, например, поступал царь Вавилона. Через эти таблички в находящегося с ним в контакте человека как бы перетекала воля хозяина терафима. Из истории известно, что чаще всего такими магическими знаками были круги, звезды и треугольники, подобно тем пентаграммам, что совсем недавно висели на груди каждого советского человека в виде октябрятских и пионерских значков, орденов и медалей... Совпадение это или нет, но инициалы Владимира Ильича Ленина - ВИЛ (Баал, или Бел) - это имя одного из вавилонских богов.
Современные ученые обратили внимание и на странное положение рук мумифицированного вождя революции, покоящегося на Красной площади. Так, правая его кисть сжата в кулак, а левая расслаблена, как бы открыта. Историки задались вопросом: является ли это случайностью или несет в себе какой-то тайный смысл? Известно, что последние годы жизни Ленин был частично парализован, у него не двигалась правая сторона тела. Возможно, это и стало причиной того, что его правый кулак так и остался сжат. Однако существует и другая версия: положение рук Владимира Ильича, если сложить их вместе, не что иное, как древний жест силы - мудра «Щит Шамбалы». Его использовали много веков назад для того, чтобы управлять тонкими энергиями. Этот жест придавал человеку здоровья и сил, а также защищал от негативного воздействия чужих мыслей. Кулак будто бы замыкает проходящую через руки энергию и направляет ее к голове. Более того, независимые исследователи тайн мавзолея усмотрели особый смысл в том, что в нем семь ступеней - а это магическое число, символизирующее тайну устройства мира и силу жизни. К тому же главный храм Вавилона тоже был семиступенчатым. Жрецы утверждали, что люди после смерти, пройдя через семь ворот, попадают в подземное царство, окруженное семью стенами. Но как бы то ни было, главная загадка мавзолея заключается в том, для чего он был построен и зачем тщательно охраняется до сих пор. Каким образом члены политбюро в кратчайшие сроки смогли найти архитекторов и разработать именно этот проект здания, а также найти людей, которые изобрели рецепт бальзама для тела вождя. Ведь точные копии мавзолея есть во многих странах мира, начиная от Мексики и заканчивая Китаем. Рецепт бальзамирования всего за три дня изобрел некий профессор Збарский, а помогавший ему во время процедуры профессор Воробьев вскоре умер, унеся тайну с собой в могилу.
Справка
Терафим - религиозный идол, упоминающийся в Библии. У этих статуэток были компактные размеры, и в древности они считались домашними божествами, которые передавались из поколения в поколение. К ним обращались, чтобы узнать будущее и связаться с миром духов. Существовало поверье, что первые терафимы изготавливались из засушенных голов младенцев, убитых во время тайных оккультных обрядов. Терафим покрывали хрустальным или стеклянным куполом. В современном оккультизме терафим - это любой заговоренный предмет, «собиратель» парапсихической энергии, в основе которого лежат мумифицированные останки тела. Изготовить терафим не главное. Его сила возрастает с годами, при помощи специальных обрядов и церемоний, а также поступает от тех, кто ему поклоняется. Зиккурат - культовая башня в 3-7 ярусов в форме усеченных пирамид или параллелепипедов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пологими подъемами. С вавилонского языка «зиккурати» переводится как «труба божественного духа».
Принцип работы оккультного объекта "мавзолей Ленина".
Знакомая каждому россиянину картина - вожди на трибунах Мавзолея и нескончаемый людской поток на огромной площади. Зачем здесь эти мужчины, женщины и дети в ярких одеяниях, с воздушными шарами и транспарантами?
Некоторые думают, что пришли отпраздновать очередную дату коммунистического календаря, другие пришагали через весь город поглазеть на вождей, большинство же прибыло по воле начальства. Однако никто из них и не догадывается, что подлинная цель их визита на Красную площадь - стать жертвой чудовищного техногенного энергетического вампира. Об этом на протяжении десятилетий знали только посвящённые...
https://www.youtube.com/watch?v=2D0eVnkNsyk
Навіжена прихожанка Московського Патріархату
(она не ЗНАТЬ!, что в языке БЫВАТЬ! разные формы глаголов, и их надо СПРЯГАТЬ! СКЛОНЯТЬ! Подлежащее ими УПРАВЛЯТЬ! А не только инфинитив, который ОТВЕЧАТЬ! на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?!
А так-то её, конечно, ЛЕЧИТЬ! Скорую ВЫЗЫВАТЬ!, в психушку УВОЗИТЬ!, галоперидол ДАВАТЬ! - бабища полоумная БЫТЬ! Я с врачами дурдома ГОВОРИТЬ!)
ето становится, шо угодно тока не свободная платформа.
с одной стороны того цукерберга в Сенате нагрели, с другой кацапня давит - они уже собственной тени боятся...