 Facebook будет удалять "глубокие фейки" с манипулятивным контентом

Речь о созданных компьютером клипах, скомпонованные так, чтобы выглядеть реально, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую редакцию BBC.

В пресс-службе соцсети отмечают, что такие видео искажают действительность и представляют "значительную проблему" для технологической отрасли.

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ИИ создает "глубокие фейки" людей - часто политиков или знаменитостей - через объединение или замену изображений или редактирование видео таким образом, чтобы оно выглядело реально.

Facebook заявила, что будет удалять видео, если поймет, что они были отредактированы способом, который не является очевидным для обычного человека, или если зрителя ввели в заблуждение, приписывая человеку в видеозаписи слова, которых он на самом деле не говорил.

"Есть люди, которые участвуют в манипуляциях СМИ с целью ввести в заблуждение", - написала в своем блоге вице-президент управления политики в Facebook Моника Бикерт.

Достоверность видео будут проверять сотрудники Facebook и независимые проверяющие фактов, факт-чекеры.

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Новая политика не будет применяться к пародийным или сатирическим видео.

В сентябре прошлого года Facebook объявил, что выделяет 10 млн долларов на совершенствование технологий обнаружения "глубоких фейков".

Другие компании, такие как Google и Microsoft, также пытаются бороться с "глубокими фейками".

Facebook заявил, что планирует сотрудничать с учеными, правительством и бизнесом, чтобы разоблачать людей, причастных к "глубоким фейкам".

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Калифорнийский технологический гигант добавил, что будет продолжать удалять все видео, которые включают обнаженное тело, откровенное насилие и язык ненависти.