 В 2019 году закуплены 18 новых пассажирских вагонов отечественного производства, еще 29 были капитально отремонтированы, - Укрзализныця

Также компания внесла предоплату за поставку еще 26 вагонов в 2020 году, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В сообщении отмечается, что в новых вагонах использованы современные материалы и повышен уровень комфорта. По требованию Укрзализныци 70% оборудования вагона - отечественного производства, в том числе системы кондиционирования и вакуумные туалеты (те, что использовались ранее, были иностранного производства). "Для удобства пассажиров предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах. К тому же в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и горячая уже при посадке пассажиров", - пишет пресс-служба.
Новые вагоны включат в состав фирменных поездов.
"Кроме закупки новых, Укрзализныця также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации. Так, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет. Общая сумма инвестиций в КВР в 2019 году превысила 340 млн грн. Из вагонов, прошедших КВР, в прошлом году сформировали ночной экспресс "Киев - Мариуполь", новый поезд "Киев - Черновцы", второй состав поезда "Киев - Запорожье - Киев", новый состав поезда "Киев - Лисичанск", что позволило увеличить периодичность его курсирования", - информируют в "Укрзализныце".
Подчеркивается, что пассажирские вагоны покупают за счет компании. "Укрзализныця не получает финансирования из государственного бюджета для обновления пассажирского подвижного состава, как это предусмотрено законом. По результатам 2019 года убытки в пассажирском секторе (всего в дальнем и пригородном железнодорожном сообщениях) могут превысить 12 млрд грн", - говорится в сообщении.
Новый пассажирский вагон купейного типа производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" предназначен для перевозки 40 пассажиров со скоростью движения до 160 км/час и может эксплуатироваться как на электрифицированных, так и на неэлектрифицированных железных дорогах. Вагон оборудован климатической системой, двумя вакуумными туалетами закрытого типа.
Также в вагоне усовершенствована работа системы отопления в автоматическом режиме, предусмотрена установка дополнительных фильтров в системы отопления и водяного пожаротушения. Установлены более мощные электрические преобразователи для бесперебойной работы микроволновой печи, а также энергосберегающее освещение.
Так ето же теперь суперлюкс и можно брать двойной тариф А туалеты по прежнему пускают только когда поезд покинет санитарную зону и проводница откроет дверь чтобы говно вываливать на рельсы только за городом?